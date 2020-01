Schalke 04, News und Gerüchte: Neuzugang Todibo mit breiter Brust, Nübel-Berater verteidigt Wechsel zum FC Bayern

Neuzugang Todibo geht mit breiter Brust an seine Aufgabe auf Schalke und der Berater von Nübel verteidigt dessen Wechsel zu Bayern. Alle News zu S04.

Nachdem der mit dem Erfolg gegen Gladbach gut in die Rückrunde gestartet ist, steht nun der Kracher gegen den FC Bayern auf dem Programm. Am Samstag um 18.30 Uhr geht es in der Allianz-Arena zur Sache.

Neuzugang Jean-Clair Todibo, der bis Saisonende vom ausgeliehen wurde, brennt bereits auf seine neue Aufgabe und möchte am liebsten schon gegen den deutschen Rekordmeister sein Schalke-Debüt geben. In einem Interview hat der Innenverteidiger zudem über seine Gründe für den Transfer und seine persönlichen Ziele gesprochen.

Zudem hat der Berater von Alexander Nübel betont, dass der Torhüter, der im Sommer zum FC Bayern wechseln wird, mittelfristig die Nummer eins in München werden und somit Manuel Neuer verdrängen will. Zudem hat er erneut angedeutet, dass Schalke eine Vertragsverlängerung mit Nübel verschlafen habe.

Zudem wird Linksverteidiger Jonas Carls bis Saisonende an den Drittligisten Viktoria Köln ausgeliehen und Abwehrmann Ozan Kabak bezeichnet Lucio als sein fußballerisches Vorbild.

Was ist los auf Schalke? Tut sich im Winter etwas in Sachen Transfers? In diesem Artikel informieren wir Euch an diesem Donnerstag zu allem Wissenswerten über Schalke 04.

Schalke-Innenverteidiger Todibo: "Will einer der Besten der Welt werden"

Neuzugang Jean-Clair Todibo hat in einem Interview über die Gründe für seinen Wechsel zu Schalke 04 gesprochen. "Ich habe mit Amine Harit telefoniert. Wie sehr er von Schalke schwärmt, hat mich beeinflusst", sagte der 20-jährige Innenverteidiger der Bild : "In Barcelona informierte ich mich bei Ivan Rakitic über Königsblau."

Die Eingewöhnung auf Schalke sei ihm wegen des Trainers und seiner Teamkollegen sehr leicht gefallen: "Ich bin bereits gut integriert", sagte Todibo, der erklärte: "Mit Harit und Co. spreche ich Französisch, mit Omar Mascarell Spanisch, mit den anderen Englisch. Und ein paar Sätze Deutsch kann ich auch – unsere Familie hat deutsche Vorfahren."

Der französische U20-Nationalspieler ist zunächst bis Saisonende vom FC Barcelona ausgeliehen, dort ist Todibo zuvor in den Genuss gekommen, gemeinsam mit Lionel Messi zu trainieren: "Ich habe viel gelernt, ihm auch ein paar Bälle geklaut", sagte er über die gemeinsamen Einheiten: "Aber gegen Messi wird vorsichtig verteidigt, keiner will ihn verletzen."

Auf Schalke möchte Todibo nun den nächsten Schritt machen: "Ich will auf dieser Position einer der Besten der Welt werden", betonte er und fügte hinzu: "Ich versuche, mir von allen aktuellen Abwehr-Stars etwas abzuschauen – das Beste von jedem."

Ein Spieler hat es ihm jedoch besonders angetan: "Mein großes Idol ist Andrea Pirlo, als Junge habe ich ihn geliebt", verriet Todibo und erklärte deshalb auch gleich den Grund für seine Rückennummer: "Weil er mit der 21 spielte und meine Mutter am 21. Juni Geburtstag hat."

Schalke 04 - Nübel-Berater verteidigt Wechsel zum FC Bayern: Mittelfristig "will Alex Neuer verdrängen"

Stefan Backs, Berater von Schalke-Torhüter Alexander Nübel, hat dessen Wechsel zum im kommenden Sommer verteidigt und zudem betont, dass sein Schützling beim Rekordmeister die Nummer eins werden will.

Mittelfristig, so Backs im Interview mit 11Freunde , "will Alex Neuer verdrängen. Wenn ich zu den Bayern wechsle, muss ich mich da durchsetzen wollen. Neuer ist ein Weltklassetorwart, aber bei Bayern hat jeder Neue erst einmal einen Weltklassemann vor sich."

Bei Spielern wie Joshua Kimmich oder Alphonso Davies sei das nicht anders gewesen: "Man wird in drei Jahren sehen, ob Alex' Weg der richtige ist. Aber er ist fest entschlossen und geht das jetzt an."

Offiziell: FC Schalke 04 verleiht Jonas Carls an Viktoria Köln

Bundesligist Schalke 04 leiht Linksverteidiger Jonas Carls bis Saisonende an Drittligist Viktoria Köln aus. Das gaben die Königsblauen am Mittwoch bekannt.

Carls bestritt bisher ein Bundesligaspiel für Schalke. Der Vertrag des 22-Jährigen läuft noch bis Juni 2022.

Schalke 04 - Ozan Kabak verrät: Ex-Bayern-Star Lucio ist mein Vorbild

Schalkes Abwehrmann Ozan Kabak hat Ex-Bayern-Star Lucio als sein fußballerisches Vorbild bezeichnet. Bei seinem ehemaligen Verein habe ihn Teamkollege Mario Gomez sogar als Lucio gerufen, "denn er sagte mir, dass meine Spielweise an die von Lucio erinnern würde", verriet der Türke im Gespräch mit der Sport Bild .