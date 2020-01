Schalke 04, News und Gerüchte: Ex-Gladbacher wird neuer Fitness-Leiter, Tobido feiert Debüt

Der FC Schalke 04 hat den Ex-Gladbacher Dr. Andreas Schlumberger als neuen Leiter für den Bereich Fitness und Prävention verpflichtet. Alle S04-News.

Der ist erfolgreich in die Rückrunde gestartet! Zum Auftakt der zweiten Saisonhälfte gewann die Elf von Trainer David Wagner am Freitagabend verdient mit 2:0 gegen den Tabellenzweiten .

Man of the Match war dabei Neuzugang Michael Gregoritsch. Der vom ausgeliehene Österreicher bereitete das erste Tor vor und erzielte den Endstand selbst.

Indes hat S04 Bastian Oczipka für drei weitere Jahre an sich gebunden, während Jean-Clair Todibo am Tag nach dem Sieg gegen Gladbach sein Debüt im Trikot von Königsblau feierte. Derweil verpflichteten die Schalker Dr. Andreas Schlumberger für die neu geschaffene Leiterposition Fitness und Prävention.

Was ist los auf Schalke? Tut sich im Winter etwas in Sachen Transfers? In diesem Artikel informieren wir Euch an diesem Sonntag zu allem Wissenswerten über Schalke 04.

Schalke 04 holt Dr. Andreas Schlumberger als neuen Leiter für Fitness und Prävention aus Gladbach

Schalke 04 hat den bisherigen Rehatrainer von Borussia Mönchengladbach, Dr. Andreas Schlumberger, verpflichtet. Der 53-Jährige wird bei den Knappen künftig die neu geschaffene Leiterpositon im Bereich Fitness und Prävention übernehmen.

"Wir wollen die Bereiche Athletiktraining, Belastungssteuerung, Rehabilitation, Ernährung noch enger verknüpfen und damit weitere Synergien schaffen", erklärte Sportvorstand Jochen Schneider auf der Vereinshomepage und bezeichnete Schlumberger als "ideale Besetzung".

Die Königsblauen bauen ihr Expertenteam ums Team der Lizenzspielerabteilung weiter aus. Dr. Andreas Schlumberger wird die neugeschaffene Position des Leiters Fitness & Prävention auf #Schalke übernehmen.#S04 | 🔵⚪️ | #WirLebenDich — FC Schalke 04 (@s04) January 18, 2020

Trainer David Wagner kennt den Sportwissenschaftler zudem bereits lange persönlich und hält ihn für einen "Top-Fachmann". Vor seiner Zeit als Rehatrainer in Gladbach war Schlumberger unter anderem bei FC Bayern, , dem und dem DFB in verschiedenen Positionen tätig.

Schalke 04: Bastian Oczipka verlängert Vertrag bis 2023

Bundesligist Schalke 04 hat Linksverteidiger Bastian Oczipka langfristig gebunden. Wie die Königsblauen am Samstag mitteilten, unterschrieb der 31-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023.

"Basti hat in dieser Saison konstant gutes bis sehr gutes Niveau angeboten. Er ist nicht nur ein etablierter -Linksverteidiger, von denen es nicht viele gibt, sondern ebenso ein feiner Mensch", sagte Trainer David Wagner.

Oczipka, dessen Vertrag im Sommer ausgelaufen wäre, war in dieser Saison in allen 20 Pflichtspielen über die volle Spielzeit zum Einsatz gekommen. Er war im Sommer 2017 von nach Gelsenkirchen gewechselt und kam in 78 Pflichtspielen auf insgesamt einen Treffer sowie 15 Assists.

Schalke 04: Jean-Clair Todibo feiert Debüt im Test gegen Münster

Neuzugang Jean-Clair Todibo, der auf Leihbasis vom kam, hat am Samstag beim 2:0-Erfolg im Testspiel gegen den Drittligisten Preußen Münster sein Debüt für Schalke 04 gefeiert.

Der 20-jährige Franzose spielte 75 Minuten in der Innenverteidigung von S04. Für die Tore sorgten Guido Burgstaller und Nachwuchsmann Timo Becker.

Neben Tobido stand bei dem Geheimtest auch Alexander Nübel auf Platz. Der 23-Jährige Schlussmann fehlt den Schalkern derzeit rotgesperrt. Noch ist offen, ob der zukünftige Bayern-Spieler nach Ende seiner Sperre wieder die Nummer eins der Schalker sein wird.

Schalke 04: Wagner voll des Lobes für Gregoritsch

Schalke-Trainer David Wagner hat sich nach dem 2:0-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach lobend über Neuzugang Michael Gregoritsch geäußert.

"Einen besseren Einstand kann es für Gregoritsch nicht geben, er hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, hat sich eingereiht", sagte Wagner über den Österreicher, der bei seinem Debüt zum Matchwinner avancierte.

Schalke 04 gewinnt zum Rückrunden-Auftakt gegen Gladbach

Borussia Mönchengladbach hat die Rückkehr an die Tabellenspitze für zumindest eine Nacht verpasst und mit Schalke 04 im Rennen um die Champions-League-Plätze einen weiteren Konkurrenten im Nacken. Der Bundesliga-Zweite unterlag zum Rückrundenauftakt bei den Königsblauen 0:2 (0:0), der Vorsprung auf die Gelsenkirchener schrumpfte auf zwei Punkte.

Nationalspieler Suat Serdar mit seinem siebten Saisontor (48.) und Winter-Neuzugang Michael Gregoritsch (58.) sicherten dem Beinahe-Absteiger der vergangenen Spielzeit nach sechs Duellen wieder einen Sieg gegen die Gladbacher. Das Team von Trainer David Wagner, das nach 18 Partien schon einen Dreier mehr auf dem Konto hat als in der gesamten Vorsaison, zog vorerst am Erzrivalen Borussia Dortmund vorbei auf Rang vier. Die Fohlen, bis Mitte Dezember noch Tabellenführer, blieben zum vierten Mal in Folge auswärts ohne Sieg.