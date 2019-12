Schalke 04, News und Gerüchte: Raman hofft noch auf EM-Teilnahme, Effenberg rät Nübel zu Leihe

Stefan Effenberg rät Schalke-Torwart Alexander Nübel, sich zunächst an Bayern verleihen zu lassen. Benito Raman hofft noch auf die EM. Alles zu S04.

Der hat nach der verkorksten Vorsaison nun eine gute Hinrunde in der aktuellen Spielzeit hinter sich.

Ab Anfang Januar heißt es dann auch bei S04 wieder: Volle Konzentration auf die Rückrunde. Aktuell ist vor allem Alexander Nübel und dessen potenzieller Wechsel zum FC Bayern Thema, auch von Benito Raman gibt es Neues.

Was ist los auf Schalke? Tut sich im Winter etwas in Sachen Transfers? In diesem Artikel informieren wir Euch an diesem Sonntag zu allem Wissenswerten über Schalke 04.

Schalke 04: Benito Raman hofft noch auf EM-Teilnahme mit

Offensivspieler Benito Raman vom FC Schalke 04 hat die Hoffnung, noch mit Belgien an der teilzunehmen, noch nicht aufgegeben.

"Ich weiß aber, dass ich bei Schalke 15 Tore machen muss, wenn ich es zur EM schaffen will", sagte Raman im Interview mit Eleven Sports.

S04: Stefan Effenberg rät Alexander Nübel zu Leihe zu Bayern

Sollte Torwart Alexander Nübel tatsächlich zum wechseln, rät Vereinslegende Stefan Effenberg dem 23-Jährigen, sich zunächst ausleihen zu lassen.

"Für mich ist klar: Wenn Nübel in der kommenden Saison bei Bayern auf der Bank sitzt, hat er definitiv die falsche Entscheidung getroffen mit dem Wechsel. Für seine Weiterentwicklung ist jeder Monat, den er draußen sitzt, ein verschenkter Monat", schreibt der 51-Jährige in seiner Kolumne bei t-online. " Für die kommenden Jahre kann es deshalb eigentlich nur eine Lösung geben. Bayern muss Nübel ausleihen, damit er anderswo Spielpraxis sammelt und am besten auch international spielt. Wenn er auf der Bank sitzt, stagniert er in seiner Entwicklung."

Schalke 04: Matija Nastasic liebäugelt mit Rückkehr in die

Innenverteidiger Matija Nastasic vom FC Schalke 04 liebäugelt mit einer Rückkehr in die italienische Serie A. Gegenüber dem Onlineportal lalaziosiamono.it sagte der 26-Jährige: "Ich würde gerne wieder nach gehen. Hoffentlich gibt es in Zukunft die Möglichkeit dazu."

Dabei verriet Nastasic auch, dass er in der Vergangenheit ein konkretes Angebot von vorliegen hatte. "Aber der Trainer wollte unbedingt, dass ich bleibe", erklärte der Serbe seinen Verbleib auf Schalke. "Auch aus diesem Grund habe ich meinen Vertrag bis 2022 verlängert."

Matija Nastasic spielte bereits in der Saison 2011/12 in der Serie A

Der Defensivspezialist sammelte bereits zu Beginn seiner Profikarriere Erfahrungen in Italien. In der Saison 2011/12 spielte er für den und absolvierte in dieser Zeit 29 Pflichtspiele für den Klub.

Über landete Nastasic 2015 auf Schalke, wo er seitdem im Abwehrzentrum meist gesetzt ist. Auch aufgrund von Verletzungen kommt er in der laufenden Saison allerdings erst auf sieben Pflichtspiele für S04.

Schalke soll Florenz-Stürmer Pedro auf dem Zettel haben

Bundesligist Schalke 04 zeigt angeblich Interesse an einer Verpflichtung von Offensivmann Pedro von der AC Florenz. Wie die italienische Sportzeitung Corriere dello Sport berichtet, sollen sowohl die Knappen als auch Braga, Sporting Lissabon und Interesse an einem Leih-Geschäft des Brasilianers haben.

Erst im vergangenen Sommer wechselte der 22-jährige Mittelstürmer für elf Millionen Euro von Fluminense Rio de Janeiro in die Toskana. In der Hinrunde kam er allerdings auf lediglich vier Kurzeinsätze für die Viola.