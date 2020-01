Schalke 04, News und Gerüchte: Manuel Neuer nimmt Markus Schubert in Schutz, Leon Goretzka erklärt Jubel vor der S04-Kurve

Nach dem Top-Spiel in München stehen vor allem Markus Schubert und Leon Goretzka im Fokus. Alle S04-News.

Schalke 04 hat das Top-Spiel am 19. Spieltag der bei Rekordmeister Bayern München deutlich verloren. Die Schützlinge von Trainer David Wagner kamen beim FCB mit 0:5 unter die Räder.

Einer der Protagonisten war Markus Schubert. Der junge Nübel-Vertreter erwischte keinen guten Abend, wurde hinterher allerdings in Schutz genommen.

Einen Treffer zum Münchner Sieg steuerte der Ex-Knappe Leon Goretzka bei. Er jubelte vor der Schalker Kurve und erklärte später, wieso er das tat.

Was ist los auf Schalke? Tut sich im Winter etwas in Sachen Transfers? In diesem Artikel informieren wir Euch an diesem Sonntag zu allem Wissenswerten über Schalke 04.

Schalke 04: Manuel Neuer verteidigt Markus Schubert

Bayern Münchens Torhüter Manuel Neuer hat Schalke-Keeper Markus Schubert nach dessen Fehler bei der 0:5-Pleite in der Allianz Arena in Schutz genommen. Der junge Schlussmann hatte mit seinem Fauxpas das frühe 1:0 des FCB durch Robert Lewandowski ermöglicht und damit die Packung der Knappen im Spitzenspiel eingeleitet. Auch beim 5:0 der Bayern traf ihn eine Mitschuld.

Neuer, früher selbst Torwart auf Schalke, sagte nach Spielschluss: "Er hat auch überragende Bälle gehalten, das muss man auch sagen. Grundsätzlich ist es gut für einen jungen Torwart, auch solche Erfahrungen zu sammeln. Das haben wir alle gemacht. Auch mit seiner allerbesten Leistung heute hätte Bayern München gewonnen."

Ähnlich äußerte sich auch S04-Sportvorstand Jochen Schneider. Er sagte gemäß kicker: "Markus ist der letzte in der Kette und hat unheimlich viel aufs Tor bekommen. Einige Bälle hat er richtig gut gehalten."

Leon Goretzka erklärt seinen Jubel gegen Ex-Klub Schalke 04

Beim souveränen 5:0-Heimsieg des FC Bayern München traf Leon Goretzka spektakulär per Seitfallzieher gegen seinen Ex-Klub Schalke 04. Im Anschluss jubelte der Nationalspieler auf den Knien ausgelassen vor der Gästekurve und wurde dafür mit zahlreichen Pfiffen der königsblauen Anhänger bedacht.

"Dass es genau vor der Schalke-Kurve passiert, war nicht geplant", gab der 24-Jährige nach dem Schlusspfiff zu. "Aber ich bin kein Fan davon, seinen Jubel zu unterdrücken. Ich empfinde es als scheinheilig, wenn man ein Tor schießt und sich nicht darüber freut. Nach einem Tor darf man sich freuen."

Trotzdem hofft, der gebürtige Bochumer, dass ihm sein Jubel auf Schalker Seite nicht übelgenommen wird. "Klar war das Tor für mich etwas Besonderes. Es ist kein Geheimnis, dass ich dort fünf unheimlich schöne Jahre hatte und mich sehr wohlgefühlt habe. Ich hoffe, dass der Jubel nicht als respektlos empfunden wird - das sollte es auf keinen Fall sein."

Schalke-Trainer David Wagner nach der Packung in München: "Schubert hat schon besser gespielt"

Schalke 04: Abwehrtalent Görkem Can wechselt zum FC Groningen

Innenverteidiger Görkem Can wechselt vom FC Schalke 04 zum niederländischen Erstligisten FC Groningen. Wie der Tabellenzehnte der am Samstagmorgen offiziell bestätigte, unterschreibt, der 19-Jährige einen Vertrag über zweieinhalb Jahre mit Option auf zwei weitere Spielzeiten.

"Mit Görkem ist es uns gelungen, einen sehr talentierten Spieler über einen längeren Zeitraum zu binden, der hier die Möglichkeit haben wird, sich weiterzuentwickeln", freut sich Groningens Technischer Direktor Mark-Jan Fledderus.

In der vergangenen Saison führte Can die U19 der Schalker als Kapitän zur Westdeutschen Meisterschaft und wurde im Anschluss mit einem Profivertrag ausgestattet. In der Bundesliga kam er seitdem allerdings nicht zum Einsatz.

Schalke 04 angeblich mit Interesse an Stürmer Adolfo Gaich

Bundesligist Schalke 04 soll angeblich Interesse an Mittelstürmer Adolfo Gaich von San Lorenzo haben. Das berichtet die renommierte argentinische Sportzeitung Ole.

Dem Bericht zufolge sollen neben S04 auch Villarreal, und zu den Interessenten am 1,90-Meter-Sturmtank gehören. Gaich erzielte in der Superliga in der laufenden Saison vier Treffer in neun Partien.

Weiter schreibt Ole, dass Gaich (ein Länderspiel für ) eine Ausstiegsklausel in Höhe von 15 Millionen Dollar (etwa 13,6 Millionen Euro) in seinem Vertrag integriert hat.