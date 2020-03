Schalke 04, News und Gerüchte: Sportchef Jochen Schneider schwärmt von Jean-Clair Todibo

Schalkes Neuzugang Jean-Clair Todibo hat bei Jochen Schneider bislang einen positiven Eindruck hinterlassen. Alle S04-News am Freitag.

Am Samstagnachmittag geht es für den im Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim (15.30 Uhr im LIVE-TICKER). Dort wollen die Könisgblauen nach zuletzt fünf Spielen ohne Sieg wieder ein Erfolgserlebnis landen.

Mithelfen könnte Winterneuzugang Jean-Clair Todibo, der als Ersatz für den verletzten Ozan Kabak in die Startelf rutschen könnte. Sportvorstand Jochen Schneider ist voll des Lobes für den jungen Franzosen.

Außerdem: Der Ex-Schalker Jan Kirchhoff im Exklusiv-Interview.

Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider lobt Jean-Clair Todibo: "Unglaublich positive Ausstrahlung"

Schalke-Boss Jochen Schneider hat in höchsten Tönen von Winterneuzugang Jean-Clair Todibo geschwärmt. "Jean-Clair hat Zeit gebraucht, um sich zu akklimatisieren. Nun kommt er immer mehr und besser an", erklärte der 49-Jährige im Gespräch mit der Bild.

Besonders vom Auftreten des jungen Franzosen ist der Sportvorstand der Königsblauen angetan. "Mit seiner unglaublich positiven Ausstrahlung mögen ihn alle", ergänzte Schneider.

Aktuell ist der 20-Jährige bis kommenden Sommer vom an die Knappen ausgeliehen. Allerdings besitzt Schalke am Ende der Saison eine Kaufoption in Höhe von 25 Millionen Euro.

Ex-Schalker Jan Kirchhoff im Interview: "Ich schüttle den Kopf vor meinem früheren Ich"

Jan Kirchhoff hat schon für Bayern und Schalke gespielt und Auslandserfahrung gesammelt. Im exklusiven Interview mit Goal und SPOX blickt er auf die Höhen und Tiefen seiner Karriere zurück.

Schalke 04: Leihgabe Ralf Fährmann verlässt Norwich offenbar sofort - Wechsel nach ?

Der aktuell vom FC Schalke an den Premier-League-Klub ausgeliehene Keeper Ralf Fährmann verlässt die Engländer angeblich sofort. Nach übereinstimmenden Berichten von Bergens Tidende und Aftenposten zieht es den 31-Jährigen zu Brann Bergen nach Norwegen.

Die Leihe des Torhüters war ursprünglich bis zum Ende der laufenden Spielzeit vorgesehen. Bei den Canaries ist Fährmann allerdings lediglich Ersatzkeeper hinter Tim Krul und kommt bislang nur auf einen Ligaeinsatz.

Da das Transferfenster in Norwegen noch bis Ende März geöffnet ist, steht einem Transfer nichts im Wege. Eine Rückkehr zu Schalke im Sommer soll zudem weiterhin eine Option sein.

Schalke-Abwehrspieler Ozan Kabak droht Saison-Aus

Die Verletzungsmisere bei Schalke 04 hält an. Wie der Bundesligist am Mittwoch bekannt gab, droht Abwehrspieler Ozan Kabak das Saison-Aus .

Der 19-jährige Türke habe am vergangenen Samstag im Ligaspiel beim (0:3) "Querfortsatzfrakturen des zweiten, dritten und vierten Lendenwirbelkörpers" erlitten.

FC Schalke 04: Die nächsten Bundesligaspiele im Überblick