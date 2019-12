Schalke 04, News und Gerüchte: S04 wohl mit Interesse an Pedro, Nastasic liebäugelt mit Abschied

Schnappt sich Schalke nach Gregoritsch auch Pedro? Die Knappen sollen Interesse an einem Leih-Transfer des Florenz-Stürmers haben. Alles zu S04.

Nach dem Transfer von Michael Gregoritsch soll der angeblich an einer weiteren Leih-Verpflichtung für die Offensive basteln. Laut italienischen Medien sollen die Knappen Interesse an Florenz-Stürmer Pedro zeigen.

Gleichzeitig denkt ein Schalker öffentlich über einen möglichen Abschied nach. Für Innenverteidiger Matija Nastasic kommt wohl ein Wechsel in die in Frage.

Was ist los auf Schalke? Tut sich im Winter etwas in Sachen Transfers? In diesem Artikel informieren wir Euch an diesem Samstag zu allem Wissenswerten über Schalke 04.

Schalke 04: Matija Nastasic liebäugelt mit Rückkehr in die Serie A

Innenverteidiger Matija Nastasic vom FC Schalke 04 liebäugelt mit einer Rückkehr in die italienische Serie A. Gegenüber dem Onlineportal lalaziosiamono.it sagte der 26-Jährige: "Ich würde gerne wieder nach gehen. Hoffentlich gibt es in Zukunft die Möglichkeit dazu."

Dabei verriet Nastasic auch, dass er in der Vergangenheit ein konkretes Angebot von vorliegen hatte. "Aber der Trainer wollte unbedingt, dass ich bleibe", erklärte der Serbe seinen Verbleib auf Schalke. "Auch aus diesem Grund habe ich meinen Vertrag bis 2022 verlängert."

Matija Nastasic spielte bereits in der Saison 2011/12 in der Serie A

Der Defensivspezialist sammelte bereits zu Beginn seiner Profikarriere Erfahrungen in Italien. In der Saison 2011/12 spielte er für den und absolvierte in dieser Zeit 29 Pflichtspiele für den Klub.

Über landete Nastasic 2015 auf Schalke, wo er seitdem im Abwehrzentrum meist gesetzt ist. Auch aufgrund von Verletzungen kommt er in der laufenden Saison allerdings erst auf sieben Pflichtspiele für S04.

Schalke soll Florenz-Stürmer Pedro auf dem Zettel haben

Bundesligist Schalke 04 zeigt angeblich Interesse an einer Verpflichtung von Offensivmann Pedro von der AC Florenz. Wie die italienische Sportzeitung Corriere dello Sport berichtet, sollen sowohl die Knappen als auch Braga, Sporting Lissabon und Interesse an einem Leih-Geschäft des Brasilianers haben.

Erst im vergangenen Sommer wechselte der 22-jährige Mittelstürmer für elf Millionen Euro von Fluminense Rio de Janeiro in die Toskana. In der Hinrunde kam er allerdings auf lediglich vier Kurzeinsätze für die Viola.

Schalke-Stürmer Benito Raman rechnet mit seinen Kritikern ab

Nach Anlaufschwierigkeiten legte Angreifer Benito Raman beim FC Schalke 04 in den vergangenen Monaten eine bemerkenswerte Entwicklung hin. In einem Interview mit dem niederländisch-belgischem TV-Sender Eleven Sports rechnete er nun mit seinen Kritikern ab.

"Die Leute müssen einfach sehen, dass es läuft bei mir, trotz meiner Dummheit. Auch wenn es nur wenige gibt, die das zugeben wollen", machte der 26-Jährige klar, nachdem ihm in in den vergangenen Jahren die internationale Klasse abgesprochen wurde.

"Ich weiß, dass viele Leute keine Fans von mir sind. Dass sie mich in ein negatives Licht rücken, obwohl es bei mir gut läuft, aber das stört mich nicht. Ich weiß, dass es mir gut geht und ich vielleicht noch einen Schritt weiter nach vorne machen kann", führte Raman aus.

Schalke 04 testet im Trainingslager gegen den VV St. Truiden

Schalke 04: Wird Mascarell Nübels Nachfolger als Kapitän?

Erst im vergangenen Sommer wurde Alexander Nübel von Trainer David Wagner zum Kapitän von Schalke 04 ernannt. Nun steht der Torhüter nach dem Bekanntwerden seines Abgangs im kommenden Sommer vor der Absetzung.

Wie die Bild -Zeitung berichtet, ist Mittelfeldspieler Omar Mascarell dabei Favorit auf die Nachfolge des 23-Jährigen. So übernahm der Spanier bereits während Nübels Rot-Sperre gegen Wolfsburg und Freiburg die Kapitänsbinde und gilt auch sonst als Führungsspieler bei den Knappen.

Als zweiter heißer Kandidat auf das Amt gilt zudem Benjamin Stambouli. Der Franzose war bereits unter Domenico Tedesco ein Schlüsselspieler, fehlt jedoch bereits seit Oktober aufgrund eines Fußbruches. Gegen Stambouli spricht jedoch, dass er angesichts der großen Konkurrenz in der Innenverteidigung nicht immer gesetzt sein könnte.

Schalke 04: Ozan Kabak nennt -Legende Arda Turan als sein Idol

Innenverteidiger Ozan Kabak vom FC Schalke 04 hat in seiner Jugend dem 100-fachen türkischen Nationalspieler Arda Turan nachgeeifert . Das verriet er in einem Interview mit dem Vereinsmagazin Schalker Kreisel .

Auf das Idol seiner Jugend angesprochen, sagte der 19-Jährige: "Meine Eindrücke waren damals natürlich geprägt von und der Europameisterschaft 2008. Arda Turan stand weit oben in meiner Favoritenliste."

Angeführt von Arda, der 2011 von Galatasaray zu in Spaniens wechselte, stürmte die Türkei bei der EM 2008 bis ins Halbfinale. Dort unterlag das Team in einer dramatischen Partie mit 2:3.