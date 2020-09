Schalke 04, News und Gerüchte: Reck findet Kader besser als den von Werder Bremen, Calhanoglu-Cousin wird Profi - alle Infos zu S04

Der Cousin von Hakan Calhanoglu wird Profi beim FC Schalke 04. Oliver Reck findet den Knappen-Kader besser als den von Werder Bremen. Alles zu S04.

Der hofft nach dem desolaten Auftaktspiel der gegen Bayern München (0:8) auf Besserung am kommenden Wochenende. Am Samstag um 18.30 Uhr geht es gegen den SV .

Oliver Reck, ehemaliger Keeper von S04, empfindet die personellen Voraussetzungen der Schalker als deutlich besser als die von Werder.

Derweil unterzeichnet Kerim Calhanoglu, Cousin von Milan-Star Hakan Calhanoglu, einen Profivertrag bei S04. Außerdem: Neuzugang Paciencia schwärmt trotz des schwierigen Auftakts in die neue Saison von seinem Arbeitgeber.

Schalke 04, News und Gerüchte zum Bundesligisten - alle Informationen zu S04 an diesem Donnerstag.

Schalke 04: Kerim Calhanoglu unterschreibt Profi-Vertrag

Ein weiteres Talent steht vor dem Sprung zu den Profis des FC Schalke 04: Kerim Calhanoglu hat einen Lizenzspielervertrag bis 2024 unterschrieben. Der Sommer-Neuzugang spielt aktuell in der U19-Juniorenmannschaft der Knappen.

"Kerim Calhanoglu hat unbestritten das Potenzial, um den Sprung in die Bundesliga schaffen zu können. Wichtig ist nun, dass er in jungen Jahren den Grundstein dafür legt und jeden Tag hart an sich arbeitet", sagt Vorstand Sport & Kommunikation Jochen Schneider.

"In Zusammenarbeit mit unserer Knappenschmiede werden wir ihn auf diesem Weg begleiten und behutsam aufbauen." Das sieht auch sein aktueller Trainer Norbert Elgert so: "Ähnlich wie seinerzeit Sead Kolasinac oder zuletzt Weston McKennie und Can Bozdogan ist auch Kerim zu uns in die U19 gekommen, um den nächsten, vielleicht entscheidenden Schritt in Richtung Profifußball zu gehen. Kerim ist ein talentierter Junge mit viel Potenzial und einem richtig guten Charakter. Ich freue mich sehr für ihn.“

Kerim Calhanoglu wechselte im Sommer 2020 von der TSG Hoffenheim zu den Königsblauen. Der Abwehrmann, der in seiner Laufbahn auch schon als linker Mittelfeldspieler gespielt hat, gehörte beim bislang einzigen Ligaspiel der U19 in dieser Saison gegen den (1:0) zur Startelf und führte die Mannschaft als Kapitän aufs Feld. Insgesamt kommt der 18-Jährige auf 22 A- und 33 B-Jugend-Bundesliga-Partien.

Schalke 04: Goncalo Paciencia schwärmt von "einem der größten Klubs"

Schalke-Neuzugang Goncalo Paciencia hat trotz der schwierigen ersten Tage bei seinem neuen Arbeitgeber von S04 geschwärmt. "Die letzten beiden Jahre waren nicht die besten Schalker Jahre, aber es ist immer noch einer der größten Klubs in . Ich genieße es sehr, hier zu sein", sagte er bei seiner offiziellen Vorstellung in Gelsenkirchen.

Das 0:8 in München wollen er und seine Teamkollegen deswegen so schnell wie möglich vergessen machen. "Es war nicht das beste Debüt meiner Karriere. Aber wir sollten jetzt nicht zu viel reden, sondern mehr arbeiten. Das Schöne am Fußball ist, dass du alle fünf, sechs Tage ein anderes Gesicht zeigen kannst. Ja, es war ein sehr schlechtes Spiel von uns. Wir müssen versuchen, besser zu performen. Wenn du dann aber gewinnst, denkt keiner mehr an die Niederlage eine Woche zuvor."

Der 26-Jährige kickt für diese Saison auf Leihbasis bei den Knappen. In der Allianz Arena durfte er direkt von Beginn an ran.

Schalke 04: Oliver Reck blickt auf Duell mit Werder Bremen voraus

Oliver Reck hat auf das anstehende Bundesligaduell zwischen den beiden Sorgenkindern Schalke 04 und Werder Bremen vorausgeblickt und dabei kein gutes Haar an den Männern von der Weser gelassen.

"Bei Werder sehe ich ehrlich gesagt kaum eine Aussicht auf die erhoffte sorgenfreie Saison. Meine Prognose lautet daher: Werder wird sich erneut über die komplette Saison im unteren Drittel bewegen", schrieb der Ex-Torhüter in einem Gastbeitrag beim kicker.

Dagegen glaubt der 55 Jahre alte Deutsche, dass der FC Schalke 04 sich in diesem Jahr erneut vor den Bremen platzieren wird. "Schalke traue ich den Schritt ins Mittelfeld eher zu. Der Kader verfügt über mehr Klasse als der der Bremer. Und die Qualitäten, die das Team vergangene Hinrunde noch auf Platz 5 geführt haben, können nicht völlig weg sein", so Reck.

"Beide stehen vor der riesigen Herausforderung, ihre Kader unter ganz anderen wirtschaftlichen Voraussetzungen weiterzuentwickeln, als sie es jahrelang gewohnt waren."

Schalke 04: Wegen Verstößen gegen Hygienevorschriften! Ermahnung vom DFB

Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat die Bundesligisten Bayern München, und Schalke 04 wegen Verstößen gegen das Corona-Hygienekonzept schriftlich ermahnt.

Aufgrund jeweiliger Erstverstöße sah der Kontrollausschuss von der Einleitung eines Verfahrens ab, er forderte allerdings dazu auf, die "Bestimmungen des Konzeptes genauestens zu beachten". Im Wiederholungsfall sei mit Ermittlungen bzw. einer Anklage-Erhebung zu rechnen.

Mitglieder der Vereinsdelegationen hatten am Freitag während des Liga-Auftaktspiels zwischen München und Schalke (8:0) ohne Abstand und Maske beieinander gesessen.