Schalke 04, News und Gerüchte: Liverpool will Ozan Kabak, Derby gegen den BVB steht an - alles zu S04 heute

Ozan Kabak wird bei den Reds gehandelt und Schalke will gegen den BVB endlich die Trendwende schaffen. Alle S04-News.

Revierderby! Schalke 04 und kreuzen am Samstag im heißesten Spiel des Jahres die Klingen. Gelingt S04 ausgerechnet gegen den ungeliebten Nachbarn der erste Sieg in der nach mehr als neun Monaten?

Während Lucien Favre schildert, wie Wagner-Nachfolger Manuel Baum das Spiel der Schalker verändert hat, gibt es erneut -Gerücht um Knappen-Verteidiger Ozan Kabak.

Außerdem: Emre Can wird dem BVB im Derby fehlen und Vedad Ibisevic weiß um die Bedeutung des Duells mit den Dortmunder.

Alle News und Gerüchte zu Schalke 04 am heutigen Samstag findet Ihr hier bei uns:

Schalke 04: Schnappt sich der Ozan Kabak?

Englands Meister FC Liverpool soll sich wieder intensiv mit einer Verpflichtung von Schalkes Innenverteidiger Ozan Kabak beschäftigen. Das berichtet Sport Mediaset. Neben Ben White von sei der türkische Nationalspieler der zweite heiße Kandidat auf einen Wintertransfer für die Reds-Abwehr. Dort fällt Virgil van Dijk mit einer schweren Knieverletzung lange aus und es wird erwartet, dass Liverpool im Januar daher personell nachlegt.

Weiter heißt es in dem Bericht, Schalke sei mittlerweile bereit, Kabak für 30 Millionen Euro Ablöse ziehen zu lassen. Diese angebliche Forderung liegt unter den 45 Millionen Euro, die in den vergangenen Monaten immer wieder als mögliche Ablöse für den ehemaligen Stuttgarter genannt worden waren. Grund dafür soll die prekäre wirtschaftliche Situation bei den Knappen sein.

Kabak steht in Gelsenkirchen noch bis 2024 unter Vertrag. Der 20-Jährige wurde zuletzt vor allem mit der AC Mailand und in Verbindung gebracht, auch Liverpools Premier-League-Rivale galt im Sommer als interessiert.

2019 war der türkische Nationalspieler (vier Einsätze) für 15 Millionen Euro Ablöse vom VfB zu Schalke 04 gewechselt.

S04 - BVB-Trainer Lucien Favre: So hat Manuel Baum Schalke verändert

BVB (Borussia Dortmund) vs. : Hier läuft das Revierderby live

Der 5. Spieltag der Bundesliga bringt ein absolutes Highlight mit sich: Borussia Dortmund gegen FC Schalke 04. Das Revierderby wird heute Abend um 18.30 Uhr im Signal-Iduna-Park angepfiffen.

BVB-Star Emre Can positiv auf Corona getestet, Derby gegen Schalke 04 nicht in Gefahr

Emre Can vom Bundesligisten Borussia Dortmund ist als dritter deutscher Nationalspieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 26-Jährige, der die Champions-League-Reise unter der Woche zum Auswärtsspiel bei (1:3) aufgrund einer Sperre nicht hatte mitmachen können, sei aktuell symptomfrei und befinde sich in häuslicher Isolation. Das teilte der BVB mit.

Alle weiteren Testergebnisse von Spielern und Staff ergaben am Freitag ein negatives Resultat.

Emre #Can ist positiv auf COVID-19 getestet worden. Er ist symptomfrei und befindet sich bereits in häuslicher Isolation.



Einer Austragung von #BVBS04 steht nichts im Wege, weitere Tests von Spielern und Staff fielen am Freitag negativ aus.



Gute Besserung, Emre! 🙏 pic.twitter.com/jJ6V4w2n9m — Borussia Dortmund (@BVB) October 23, 2020

Einer Austragung des Revierderbys gegen Schalke 04 am Samstag "steht nichts im Wege", hieß es in der BVB-Mitteilung. Nach einem "intensiven Austausch mit dem Dortmunder Gesundheitsamt" wurde lediglich die ursprünglich für 17 Uhr angesetzte Trainingseinheit am Freitag kurzfristig auf 18.30 Uhr verschoben.

Schalke 04 - Vedad Ibisevic: "Mir muss niemand erklären, wie wichtig das Derby ist"

Angreifer Vedad Ibisevic vom FC Schalke 04 freut sich auf das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04. "Mir muss niemand erklären, wie wichtig das Derby ist. Vergangene Saison habe ich erlebt, was den Fans das erste Berliner Bundesliga-Derby bedeutet hat – und das ist weit entfernt von der Tradition des Revierderbys. Es ist das größte Duell Deutschlands", sagte der Bosnier im Gespräch mit t-online.de .

Maximal 300 Zuschauer dürfen allerdings nur mit dabei sein, was Ibisevic sehr wehtut: "Es tut mir sehr leid, dass dieses Derby nicht vor vollem Haus ausgetragen werden kann. Gerade, weil wir aktuell nicht so gut dastehen, wie wir es uns wünschen, hätte die Unterstützung von den Rängen noch einmal besondere Kräfte freigesetzt."

Schalke 04: Manuel Baum nennt seinen Schlüsselspieler

Trainer Manuel Baum hat vor dem Revierderby gegen den BVB (Borussia Dortmund) verraten, welcher Spieler im Kader von Schalke 04 sein Schlüsselakteur ist.

"Niemand ist unersetzlich, und ich habe Vertrauen in all unsere Spieler. Aber in unserer Offensive ist Mark Uth ein herausragender und wichtiger Spieler. Er paart Kreativität mit Planumsetzung - damit ist er unter Fußballprofis eine Ausnahme", sagte der Cheftrainer von S04 im Gespräch mit der WAZ .

Demnach hofft Baum auf einen Einsatz seines Schützlings am Samstagabend. "Wenn er nicht auf dem Platz steht, dann fehlen uns ein paar Prozente in der Offensive." Uth könnte wie beim 1:1 gegen vergangenes Wochenende auch für das Revierderby gegen Borussia Dortmund am Samstag ausfallen.

