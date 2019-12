Schalke 04, News und Gerüchte: Mark Uth angeblich im Visier des 1. FC Köln, Gerald Asamoah erklärt Wagner-Erfolg auf Schalke

Aktuell läuft es nicht rund für Schalke-Stürmer Mark Uth. Angeblich plant der 1.FC Köln eine Rückholaktion des Angreifers. Alles zu S04.

Der beendete die Hinrunde auf Rang fünf der Bundesligatabelle, punktgleich mit dem Erzrivalen aus Dortmund, der auf einem Champions-League-Platz überwintert.

Alle Highlights von Schalke 04 auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Während der S04 am 4. Januar in die Wintervorbereitung startet, könnte der Kader bis dahin weitere Veränderungen annehmen. So steht Stürmer Mark Uth offenbar im Fokus des 1.FC Köln. Eine hartnäckige Verletzung verhinderte zuletzt, dass der Angreifer auf viel Spielzeit kam.

Außerdem: Schalke-Ikone Gerald Asamoah erklärt den schnellen Erfolg David Wagners bei den Knappen.

Was ist los auf Schalke? Tut sich im Winter etwas in Sachen Transfers? In diesem Artikel informieren wir Euch an diesem Montag zu allem Wissenswerten über Schalke 04.

Schalke-Stürmer Mark Uth offenbar im Fokus des

Mark Uth könnte im Winter angeblich zum 1. FC Köln zurückkehren. Wie die Bild-Zeitung berichtet, arbeite Köln-Sportchef Horst Heldt an einem Wechsel auf Leihbasis des 28-Jährigen, allerdings warte man beim Effzeh eine für Montag geplante MRT-Untersuchung bei Uth ab, bevor es konkrete Verhandlungen geben soll.

Uth, der von 2004 bis 2007 und von 2009 bis 2012 bereits für die Kölner spielte, laboriert erneut an hartnäckigen Adduktorenproblemen und kam seit Ende November nur noch auf drei Einsatzminuten in der . Der Stürmer hatte sich in seiner ersten Saison auf Schalke nach seinem Wechsel von der TSG bereits schwer an den Adduktoren verletzt und war nach einem komplizierten Eingriff fast vier Monate ausgefallen.

Beim Effzeh könnte Uth jedoch auf einen alten Bekannten treffen. Er gilt nach Bild-Angaben als Wunschspieler von Trainer Markus Gisdol, der ihn bereits 2015 von Heracles Almelo zurück in die Bundesliga nach Hoffenheim holte. Uths Vertrag auf Schalke läuft noch bis 2022.

Schalke-Legende Gerald Asamoah erklärt David Wagners schnellen Erfolg in Gelsenkirchen

Die Schalker Legende Gerald Asamoah hat erklärt, warum Coach David Wagner bei den Königsblauen so schnell Erfolg hatte. "Was David Wagner aus Schalke innerhalb eines sehr überschaubaren Zeitraums gemacht hat, verdient größte Anerkennung", so Asamoah im Gespräch mit dem kicker.

Die Kommunikation mit Huub Stevens sieht der ehemalige deutsche Nationalspieler als wichtigen Bestandteil des aktuellen Erfolgs. "Elementar wichtig war dabei, dass er sich nicht gescheut hat, das Gespräch mit Huub Stevens zu suchen", meinte der 41-Jährige.

Stevens habe "schonungslos alle Karten auf den Tisch gelegt - zum Wohle des FC Schalke 04." Wagner habe es dabei verstanden, "die Ratschläge und Hinweise anzunehmen" und "die richtigen Schlüsse zu ziehen".

Als Resultat sieht Asamoah nun eine Schalker Mannschaft, "die extrem fit ist und die gerne wieder an körperliche Grenzen geht".

Schalke 04: Benito Raman hofft noch auf EM-Teilnahme mit

Offensivspieler Benito Raman vom FC Schalke 04 hat die Hoffnung, noch mit Belgien an der teilzunehmen, noch nicht aufgegeben.

"Ich weiß aber, dass ich bei Schalke 15 Tore machen muss, wenn ich es zur EM schaffen will", sagte Raman im Interview mit Eleven Sports.

S04: Stefan Effenberg rät Alexander Nübel zu Leihe zu Bayern

Sollte Torwart Alexander Nübel tatsächlich zum wechseln, rät Vereinslegende Stefan Effenberg dem 23-Jährigen, sich zunächst ausleihen zu lassen.

"Für mich ist klar: Wenn Nübel in der kommenden Saison bei Bayern auf der Bank sitzt, hat er definitiv die falsche Entscheidung getroffen mit dem Wechsel. Für seine Weiterentwicklung ist jeder Monat, den er draußen sitzt, ein verschenkter Monat", schreibt der 51-Jährige in seiner Kolumne bei t-online. " Für die kommenden Jahre kann es deshalb eigentlich nur eine Lösung geben. Bayern muss Nübel ausleihen, damit er anderswo Spielpraxis sammelt und am besten auch international spielt. Wenn er auf der Bank sitzt, stagniert er in seiner Entwicklung."

Schalke 04: Matija Nastasic liebäugelt mit Rückkehr in die

Innenverteidiger Matija Nastasic vom FC Schalke 04 liebäugelt mit einer Rückkehr in die italienische Serie A. Gegenüber dem Onlineportal lalaziosiamono.it sagte der 26-Jährige: "Ich würde gerne wieder nach gehen. Hoffentlich gibt es in Zukunft die Möglichkeit dazu."

Dabei verriet Nastasic auch, dass er in der Vergangenheit ein konkretes Angebot von vorliegen hatte. "Aber der Trainer wollte unbedingt, dass ich bleibe", erklärte der Serbe seinen Verbleib auf Schalke. "Auch aus diesem Grund habe ich meinen Vertrag bis 2022 verlängert."

Der Defensivspezialist sammelte bereits zu Beginn seiner Profikarriere Erfahrungen in Italien. In der Saison 2011/12 spielte er für den und absolvierte in dieser Zeit 29 Pflichtspiele für den Klub.

Über landete Nastasic 2015 auf Schalke, wo er seitdem im Abwehrzentrum meist gesetzt ist. Auch aufgrund von Verletzungen kommt er in der laufenden Saison allerdings erst auf sieben Pflichtspiele für S04.