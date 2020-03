Schalke 04, News und Gerüchte: David Wagner rechtfertigt Defensivtaktik, Revierderby ohne Zuschauer?

David Wagner spricht über seine taktische Ausrichtung beim Remis gegen Hoffenheim. Das Revierderby könnte ohne Zuschauer stattfinden. Alle S04-News.

Der musste sich am vergangenen Wochenende mit einem 1:1-Remis gegen die TSG Hoffenheim begnügen. Im Anschluss der Partie führte Trainer David Wagner die defensive Ausrichtung seiner Mannschaft auf die angespannte Personalsituation zurück.

Im bevorstehenden Revierderby gegen (Samstag, 15.30 Uhr im LIVE-TICKER) sei laut Wagner angesichts zahlreicher Ausfälle eine ähnliche Taktik vorstellbar.

Derweil könnte das Derby aufgrund der Vorsichtsmaßnahmen im Hinblick auf die Ausbreitung des Coronavirus vor leeren Rängen stattfinden.

Mehr Teams

Der FC Schalke 04 am Montag: In diesem Artikel findet Ihr alle News und Gerüchte zu S04.

Schalke-Coach David Wagner verteidigt Defensivtaktik: "Haben aktuell nicht das Personal"

Schalke-Trainer David Wagner hat im Hinblick auf die defensive Ausrichtung seiner Mannschaft beim 1:1-Remis gegen die TSG Hoffenheim betont, dass die angespannte Personallage derzeit keinen anderen Ansatz zulässt.

"Mir macht das genauso wenig Spaß", sagte Wagner nach der -Partie und schob nach: "Wir haben aktuell aber nicht das Personal, um offensiver zu spielen, daher wählten wir einen total defensiven Ansatz, überließen dem Gegner den Ball und lauerten auf Umschaltmomente. Wenn wir Punkte haben wollen, müssen wir auch Samstag in Dortmund so agieren."

Momentan muss Wagner auf sieben Spieler verzichten: Serdar, Mascarell, Kabak, Caligiuri, Sane, Stambouli und Miranda stehen derzeit allesamt nicht zur Verfügung.

FC Schalke 04: Revierderby gegen den BVB ohne Zuschauer?

Das bevorstehende Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund am kommenden Samstag (15.30 Uhr) könnte aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus vor leeren Rängen stattfinden.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte zuletzt die Absage von Großveranstaltungen befürwortet: "Nach zahlreichen Gesprächen mit Verantwortlichen ermuntere ich ausdrücklich, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern bis auf Weiteres abzusagen."

Der deutsche Liga-Verband DFL prüft derzeit, wie sich die Vorgehensweise an den kommenden Spieltagen gestalten wird. Die Spiele werden stattfinden. Geschäftsführer Christian Seifert hatte zuletzt bestätigt, dass zwar kein Spielabsagen vorgesehen seien, allerdings könnten die Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

VIDEO - FC Schalke 04 vs. TSG-Hoffenheim: Die Bundesliga-Highlights

Schalke 04: Amine Harit ist "nicht glücklich"

Mittelfeldstar Amine Harit hat auf Schalke wegen einer Systemumstellung David Wagners seinen Stammplatz verloren. Nach dem 1:1 gegen am Samstag deutete der Marokkaner an, dass ihm dies nicht schmeckt: "Wenn ich sagen würde, dass ich glücklich wäre, wäre das nicht wahr."

Im Duell mit der TSG kam Harit als Einwechselspieler eine knappe Viertelstunde zum Einsatz. Trainer Wagner deutete an, dass der junge Offensivspieler bei einer erneuten Umstellung seiner Formation wieder regelmäßig auflaufen werden.

"Er weiß, dass es eine Periode ist. Klar will er spielen, aber er weiß auch, dass es seine Position in diesem System nicht gibt." Wenn Wagner von seinem 3-4-3 abkehrt sei Harits Name der Erste "der wieder auf dem Aufstellungsbogen steht".

Bericht: Schalke 04 will Tim Krul als Nübel-Vertreter von holen

Bundesligist Schalke 04 plant für den Sommer offenbar einen Transfer des niederländischen Nationaltorhüters Tim Krul. Wie die englische Boulevardzeitung The Sun berichtet, soll der 31-Jährige von Norwich City bei den Königsblauen nach dem Abgang von Alexander Nübel zu Bayern München die neue Nummer eins werden.

Krul, der seit 2018 im Tor der Canaries steht, kämpft mit Norwich aktuell um den Klassenerhalt in der Premier League. Die Sun schreibt, dass der Klub im Falle eines Abstiegs dem Verkauf seines 1,93 Meter großen Schlussmanns offen gegenüber stehe. Kruls Vertrag in Norwich läuft noch bis 2022.

FC Schalke 04: Die nächsten Bundesligaspiele im Überblick