Schalke 04, News und Gerüchte: Michael Reschke lobt die Fans, Benedikt Höwedes und Lok Moskau spielen trotz Corona noch

In der ruht der Ball aktuell. Durch die Corona-Pandemie können derzeit keine Spiele ausgetragen werden. Eine Entscheidung, wie mit dieser Situation umgegangen wird, soll am Montag auf der DFL-Mitgliederversammlung getroffen werden. Der beobachtet die Entwicklungen daher mit großem Interesse.

Reschke hat während der Zwangspause seine Premiere bei der der Talkrunde "Anne Theke" gefeiert und den Fans der Königsblauen ein großes Lob ausgesprochen. Zudem machte der Ex-Schalker Benedikt Höwedes deutlich, dass es für ihn seltsam war, in Fußball zu spielen, während die anderen Ligen pausieren.

Zudem: Wie geht Schalke mit der ungewohnten Situation in der Coronakrise um?

Schalke 04 - Michael Reschke: "Die Energie der S04-Fans ist unglaublich"

Michael Reschke, seit dem 1. Juni Technischer Direktor beim Bundesligisten Schalke 04, hat bei seinem ersten Besuch der Talkrunde "Anne Theke" der Abteilung Fanbelange lobende Worte für die Stimmung im Stadion gefunden. "Die Energie der Fans in der Arena ist unglaublich", wird der 62-Jährige von Reviersport zitiert.

Er betonte: "Ich war ja bei zwei Klubs im Süden, aber von der Mentalität her fühle ich mich hier einfach viel wohler", so Reschke, der hinzufügte: "Das ist hier ein Verein, den man anpacken, den man greifen kann."

Im Austausch mit einigen Fans der Königsblauen gab Reschke Einblicke in die Zusammenarbeit mit Sportvorstand Jochen Schneider und Trainer David Wagner. Zudem erklärte er ihnen, wie Transfer-Entscheidungen getroffen werden und welche Gedankengänge es für die Kaderplanung der kommenden Saison gibt.

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, ist auch die Bundesliga zunächst unterbrochen. Wie gehen die Vereine mit der Zwangspause um?

Trotz Coronavirus: Ex-Schalker Benedikt Höwedes spielt noch

Benedikt Höwedes von hat sich auf Instagram zu der Tatsache geäußert, dass am letzten Wochenende in Russland noch Fußball gespielt wurde, während andere Länder die Saison wegen des Coronavirus längst unterbrochen haben.

"In der Situation, in der sich unsere Welt gerade befindet, Fußball zu spielen, ist irreal", so der 32-jährige Ex-Schalker nach dem 3:1 gegen den FK Rostow am Sonntag. Zudem wandte Höwedes sich an seine Mitmenschen: "Bleibt sicher zu Hause!"