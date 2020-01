Schalke 04, News und Gerüchte: David Wagner verrät Forderungen an Michael Gregoritsch, Friedhelm Funkel setzt sich für Alexander Nübel ein

Wagner hat verraten, wie das erste Gespräch mit Neuzugang Gregoritsch verlief und Düsseldorf-Coach Funkel macht sich für Nübel stark. Alle S04-News.

Der startete mit einem 2:0-Sieg gegen erfolgreich in die Rückrunde der .

Matchwinner war dabei Winter-Neuzugang Michael Gregoritsch. Der Österreicher bereitete das erste Tor vor und erzielte das zweite selbst.

Schalke-Coach David Wagner hat nun verraten, wie das erste Gespräch mit dem Offensivspieler ablief.

Außerdem: Düsseldorf-Coach Friedhelm Funkel spricht sich für Einsätze von Alexander Nübel aus.

Was ist los auf Schalke? Tut sich im Winter etwas in Sachen Transfers? In diesem Artikel informieren wir Euch an diesem Montag zu allem Wissenswerten über Schalke 04.

Schalke 04: Amine Harit verrät besten Mit- und besten Gegenspieler

Schalkes Amine Harit hat Milan-Superstar Zlatan Ibrahimovic als seinen härtesten Gegenspieler sowie Weltmeister Kylian Mbappe von PSG als besten Mitspieler bezeichnet.

"Er ist schnell, robust, technisch stark, kann gut schießen - er kann alles", schwärmte der 22-Jährige vom schwedischen Top-Stürmer im Exklusiv-Interview mit Goal und SPOX.

Über den PSG-Star Mbappe sagte Harit: "Auch wenn wir beide noch jünger waren, er ist damals schon phänomenal gewesen. Heute ist er für mich einer der vier, fünf besten Spieler der Welt. Es war eine Ehre, mit jemandem wie ihm zusammengespielt zu haben."

Schalke 04: So lief das erste Gespräch von David Wagner mit Neuzugang Michael Gregoritsch

Schalke-Coach David Wagner hat verraten, wie sein erstes Gespräch mit Winterneuzugang Michael Gregoritsch verlief. "Als wir uns getroffen haben, habe ich ihm nur Verteidigungsszenen gezeigt. Da war nicht eine Offensivaktion dabei. Ich habe ihn gefragt, ob er das kann. Diese Frage war mir schon sehr wichtig, denn er ist bereits 25 Jahre alt und hat das bisher noch nicht allzu häufig gezeigt", wird Wagner vom kicker zitiert.

Die Rückmeldung des Österreichers sei allerdings direkt positiv gewesen. "Michael war sofort Feuer und Flamme", sagte der Übungsleiter der Königsblauen: "Er hat gesagt, dass er das lernen und beherzigen will."

Beim Rückrundenauftakt gegen Gladbach feierte Gregoritsch mit einem Tor sowie einer Vorlage eine gelungene Premiere für die Knappen.

Schalke 04 - Friedhelm Funkel über Alexander Nübel: "Würde ihn spielen lassen"

Trainer Friedhelm Funkel vom Bundesligisten würde auch weiterhin auf Torwart Alexander Nübel setzen, auch wenn dieser am Saisonende von Schalke 04 zu Bayern München wechselt. "Ich würde ihn spielen lassen - und zwar unabhängig davon, ob ein Spieler den Verein am Saisonende verlässt. Das würde für mich überhaupt keine Rolle spielen," betonte der 66-Jährige im Fußball-Talk bei Sky90.

Nübel ist derzeit noch gesperrt und kann auch am kommenden Samstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER) im Spitzenspiel der Königsblauen beim FC Bayern nicht mitwirken. Schon beim 2:0 am Freitag gegen Borussia Mönchengladbach war Nübel von Markus Schubert aufseiten von S04 vertreten worden.

"Er ist ein guter Torwart und Schalke hat hohe Ziele. Und diese erreicht man mit Alexander Nübel eher als wenn man Schubert spielen lässt", äußerte Funkel. Die Kapitänsbinde hat Nübel allerdings bei den Schalkern schon verloren, neuer Spielführer ist Omar Mascarell.

Auch Ex-Bundesliga-Coach Andre Breitenreiter, der Nübel 2014 aus der Jugend in die Paderborner Profimannschaft holte, würde eine Nichtberücksichtigung von Nübel durch Schalke-Coach David Wagner nicht verstehen: "Es wäre eine nachtragende Entscheidung. [...] Trotzdem spielt der bessere Torhüter und das ist er. Und wenn er nicht spielt, hätte das schon ein 'Geschmäckle'."

Schalke 04 holt Dr. Andreas Schlumberger als neuen Leiter für Fitness und Prävention aus Gladbach

Schalke 04 hat den bisherigen Rehatrainer von Borussia Mönchengladbach, Dr. Andreas Schlumberger, verpflichtet. Der 53-Jährige wird bei den Knappen künftig die neu geschaffene Leiterpositon im Bereich Fitness und Prävention übernehmen.

"Wir wollen die Bereiche Athletiktraining, Belastungssteuerung, Rehabilitation, Ernährung noch enger verknüpfen und damit weitere Synergien schaffen", erklärte Sportvorstand Jochen Schneider auf der Vereinshomepage und bezeichnete Schlumberger als "ideale Besetzung".

Die Königsblauen bauen ihr Expertenteam ums Team der Lizenzspielerabteilung weiter aus. Dr. Andreas Schlumberger wird die neugeschaffene Position des Leiters Fitness & Prävention auf Schalke übernehmen.

Trainer David Wagner kennt den Sportwissenschaftler zudem bereits lange persönlich und hält ihn für einen "Top-Fachmann". Vor seiner Zeit als Rehatrainer in Gladbach war Schlumberger unter anderem bei FC Bayern, , dem und dem DFB in verschiedenen Positionen tätig.