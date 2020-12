Schalke 04: Ex-Knappe Todibo bei Benfica vor dem Aus, Höwedes hat keine Zeit - alle News und Gerüchte zu S04 heute

Ex-Schalker Jean-Clair Todibo steht bei seinem aktuellen Leih-Klub Benfica nach wenigen Monaten schon vor dem Aus Alle S04-News am heutigen Montag.

Der belegt aktuell mit lediglich drei Punkten aus neun Bundesligaspielen den letzten Tabellenplatz.

Dementsprechend wird gerätselt, wer dem Traditionsklub sportlich wieder auf die Beine helfen könnte. Ex-Knappe Benedikt Höwedes schloss ein Engagement als Krisenmanager bei den Königsblauen aus.

Derweil gibt es Neuigkeiten von Jean-Clair Todibo, der in der vergangenen Saison auf Leihbasis für Schalke aufgelaufen war: Der Franzose, der derzeit vom an ausgeliehen ist, steht bei den Portugiesen schon wieder vor einem Abgang.

Alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04 am heutigen Dienstag.

Schalke 04: Ex-Knappe Jean-Clair Todibo bei Benfica vor dem Aus

Abwehrspieler Jean-Clair Todibo steht bei seinem aktuellen Leihverein Benfica nach nicht einmal zwei Monaten offenbar vor dem Aus. Wie O Jogo berichtet, planen die Portugiesen, Todibo bereits im Winter wieder zurück zu dessen Arbeitgeber FC Barcelona abzugeben, um Santos-Verteidiger Lucas Verissimo nach Lissabon zu holen.

Todibo war erst Anfang Oktober zu Benfica gewechselt, Portugals Rekordmeister hatte mit Barcelona eine Leihgebühr von zwei Millionen Euro und eine Kaufoption über 20 Millionen Euro vereinbart. Derzeit leidet der Franzose an Achillessehnenproblemen. Ein Einsatz für Benfica steht bislang nicht zu Buche.

Zwischen Januar und Juli dieses Jahres war Todibo zehnmal für den FC Schalke 04 aufgelaufen.

Schalke 04: Benedikt Höwedes hat "keine Zeit"

Der ehemalige Schalke-Profi Benedikt Höwedes kommt offensichtlich nicht als potenzieller Krisenmanager infrage. Wie der Weltmeister von 2014 am vergangenen Sonntag im Doppelpass bei Sport1 verriet, habe er "gerade keine Zeit". Der Grund: "Meine Familie bekommt bald Zuwachs."

Höwedes hatte jüngst seine aktive Karriere beendet, zuletzt war der frühere Nationalspieler für den russischen Klub aufgelaufen.

Schalke 04: 1,1 Millionen sehen nächste Knappen-Pleite

Der TV-Sender Sky hat am Wochenende mit den Übertragungen der Fußball- sowie der Formel 1 gute Quoten erzielt. Knapp 1,1 Millionen Zuschauer sahen am Samstagabend, wie die Horrorserie von Schalke 04 durch das 1:4 bei auf nun 25 Spiele in Folge ohne Sieg anwuchs.

Zuvor hatten 2,28 Millionen Fans die Partien ab 15.30 Uhr in der Konferenz über die verschiedenen Kanäle des Abo-Senders verfolgt.

Schalke 04 heute: Der S04-Spielplan für die kommenden Wochen