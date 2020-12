Schalke 04: Hans Sarpei schießt gegen Bosse, Clemens Tönnies fürchtete um seine Familie - alle News und Gerüchte heute

Der Ex-Schalker Hans Sarpei schießt gegen die Klubbosse und Clemens Tönnies erklärt, warum er um seine Familie Angst hatte. Alle News vom Sonntag.

Endet die Negativserie des oder kommt heute Abend gegen das 26. Bundesligaspiel in Folge ohne Sieg hinzu? Um 18 Uhr (im LIVE-TICKER) empfangen die Königsblauen die Werkself.

Wer dabei zwischen den Schalker Pfosten steht, ist aktuell offen. Sowohl Frederik Rönnow als auch Ralf Fährmann sind fraglich. Gut möglich, dass Michael Langer, die etatmäßige Nummer drei, zum Einsatz kommt.

Außerdem: Ex-Knappe Hans Sarpei schießt gegen die Klubbosse und Clemens Tönnies ist "völlig raus bei Schalke".

Mehr Teams

Alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04 am heutigen Sonntag.

FC Schalke 04: Leverkusens Kerem Demirbay mit positivem Coronatest - Partie nicht gefährdet

Vor dem -Spiel bei Schalke 04 am Sonntag ist Bayer Leverkusens Kerem Demirbay positiv auf COVID-19 getestet worden. Dies ergab die routinemäßige Untersuchung des Lizenzkaders nach dem Europa-League-Spiel beim am Freitag. Dies teilte Bayer am Samstag mit.

Alle weiteren Tests fielen negativ aus, weshalb die Auswärtspartie bei Schalke 04 nicht gefährdet sei.

Demirbay habe keine Symptome, "ihm geht es gut", heißt es in der Mitteilung. Der 27-Jährige sowie ein Physiotherapeut, der Demirbay auf der Reise behandelt hatte, wurden nach dem Testergebnis in häusliche Quarantäne geschickt.

Quelle: SID

ℹ Kerem #Demirbay ist positiv auf Covid-19 getestet und befindet sich seit Freitag in häuslicher Quarantäne.



Alle weiteren Tests innerhalb der #Werkself und des Betreuerstabs fielen negativ aus. #S04B04 kann somit morgen stattfinden.



Alle Infos 👉 https://t.co/gJCpX7kFO5 pic.twitter.com/DhbW1Tm12Y — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) December 5, 2020

FC Schalke: Ex-S04-Profi Hans Sarpei schießt gegen Klubbosse

Der frühere Schalke-Profi Hans Sarpei hat mit Blick auf die aktuelle Krise der Knappen die Verantwortlichen scharf kritisiert. So sagte der 44-Jährige im Gespräch mit der WAZ über Trainer Manuel Baum: "Ich glaube, dass er das Kapitel Schalke etwas unterschätzt hat. Und damit meine ich einen Satz von ihm, als er angefangen hat: 'Lasst mich mal machen, ich weiß, was ich tue.' Er hat, glaube ich, nicht gedacht, dass das so schwierig wird. Dass die Probleme innerhalb und außerhalb der Mannschaft so groß sind."

Für die Suspendierung von Nabil Bentaleb zeigte der einstige Außenverteidiger kein Verständnis und nahm dabei Sportvorstand Jochen Schneider in die Pflicht. "Eine Suspendierung sollte immer einen konkreten Grund haben. Bentaleb ist ein Profi, mit dem man es sich besonders einfach machen kann, weil er schon viermal suspendiert worden war", ergänzte Sarpei: "Da glaubt jeder, dass er nicht kämpfen will. Er wirkt auf mich wie ein Bauernopfer. Schneider selbst erklärte zuletzt, die Suspendierung Bentalebs sei das Ergebnis eines längeren Prozesses gewesen.

Dass die Königsblauen seit saisonübergreifend nunmehr 25 Bundesligaspielen auf einen Sieg warten, liege laut Sarpei auch an fehlenden Führungsspielern im Aufgebot des Bundesligisten. "Es gibt nicht die vier, fünf Spieler, die so gut sind, dass sich die anderen daran aufrichten können. Aber aus so einem Gerüst entsteht ein Malocher-Gefühl. Schaut man sich alle erfolgreichen Schalke-Mannschaften der Geschichte an: Da gab es immer ein solches Gebilde", erklärte er.

Allen voran mit Blick auf die Rechtsverteidigerposition Ex-Nationalspieler Ghanas das Problem in der Kaderplanung. Kilian Ludewig sei seiner Ansicht nach "eher ein Backup, um von einem älteren Spieler wie Daniel Caligiuri zu lernen. Der durfte aber ablösefrei zum gehen. Deshalb muss man Ludewig schwächere Leistungen eigentlich verzeihen."

Dafür sei jedoch "keine Zeit. Sonst steigt Schalke ab."



Bild: imago images / Witters

Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Der FC Schalke 04 empfängt Bayer Leverkusen in der Bundesliga. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

S04 - Ex-Aufsichtsratsvorsitzender Clemens Tönnies: "Ich bin völlig raus bei Schalke"

Der langjährige Aufsichtsratsvorsitzende des krisengeplagten Bundesligisten Schalke 04, Clemens Tönnies (64), hat mit dem Kapitel S04 endgültig abgeschlossen. "Schalke war 26 Jahre mein Lebensinhalt, es waren Traumjahre mit sehr viel Verantwortung und unglaublichem Erfolg. Jetzt habe ich die Pflicht, mich noch intensiver um mein Unternehmen zu kümmern. Deswegen bin ich gegangen", sagte der Fleischgroßproduzent im Interview der Welt am Sonntag .

Auf die Frage, ob ihm das Herz blute, weil der Abstieg des hochverschuldeten königsblauen Traditionsklubs programmiert zu sein scheint, betonte Tönnies: "Ich drücke die Daumen, dass dies nicht geschieht. Ich bin völlig raus bei Schalke. Mehr gibt es nicht zu sagen."

Der milliardenschwere Unternehmer war seit 2001 Aufsichtsratschef, in Schalker Gremien saß er seit 1994. Durch rassistische Äußerungen und den Skandal um zahlreiche Coronafälle in seiner Fleischfabrik war Tönnies stark in die Kritik geraten. Auch Teile der Schalker Fanszene hatte sich von ihm abgewandt.

Tönnies gestand ein, dass während des Corona-Ausbruchs in seinem Betrieb "eine johlende Menge vor meinem Haus stand und gebrüllt hat: "'Hängt ihn auf!' Ich selbst habe keine Angst gehabt, aber ich fürchtete um meine Familie."

Quelle: SID

Quelle: imago images / DeFodi

Schalke 04 droht Ausfall von Frederik Rönnow gegen Bayer Leverkusen: Muss bei S04 jetzt die Nummer drei ins Tor?

Dem FC Schalke 04 droht neues Ungemach: Nach dem Personalbeben in der Vorwoche und der erneuten Klatsche im Spiel gegen müssen die Königsblauen möglicherweise im Spiel gegen Bayer Leverkusen am Sonntag auf ihren dritten Torhüter zurückgreifen.

Stammtorhüter Frederik Rönnow, der von Trainer Manuel Baum zuletzt zur Schalker Nummer eins erklärt wurde, fehlte sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag im Training.

Wie die Bild -Zeitung berichtet, habe sich der 28 Jahre alte Schlussmann, der auf Leihbasis von im Sommer und im Gegenzug für Markus Schubert nach Gelsenkirchen kam, einer MRT-Untersuchung aufgrund einer Zerrung im hinteren Oberschenkel unterziehen müssen.

Der Einsatz Rönnows stehe auf der Kippe, schreibt auch der kicker . Sollte Rönnow ausfallen, käme der bereits 35 Jahre alte Michael Langer wohl zu seinem Pflichtspieldebüt für die Schalker. Der Österreicher kam 2017 vom IFK Norrköping zu S04 und wechselt seitdem immer wieder zwischen Ersatzbank und Tribüne.



Bild: Getty Images

Schalke 04 heute: Der S04-Spielplan für die kommenden Wochen