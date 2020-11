Schalke 04: Baum nimmt Mannschaft in Schutz, vier Regionalliga-Spieler im Profitraining - alle News und Gerüchte zu S04

Manuel Baum nimmt seine Mannschaft in Schutz und befördert vorübergehend vier Regionalliga-Spieler ins Profitraining von Schalke 04. Alle News zu S04.

Am 21. November hat der erneut die Chance, seine Negativserie von 23 -Spielen ohne Sieg zu beenden. Dann wartet nämlich das Duell gegen den .

Cheftrainer Manuel Baum erklärt, worin er die Ursachen für die anhaltende Krise sieht und verteidigt sein Team gegen die anhaltende Kritik. Die Länderspielpause nutzt der 41-Jährige derweil, um mehreren Regionalliga-Spielern eine Chance zu geben.

Ob er bald wieder auf Alessandro Schöpf zurückgreifen kann, ist aktuell fraglich. Den Österreicher plagt eine Wadenverletzung.

Außerdem: Der frühere Schalker Donis Avdijaj hat einen neuen Klub.

FC Schalke 04: Vier Regionalliga-Spieler im Profitraining

Schalke 04 nutzt die Länderspielpause, um vier Spielern aus der Regionalliga-Mannschaft die Chance zu geben, sich bei den Profis zu beweisen. Während der Abwesenheit von sieben Nationalspielern befördert Trainer Manuel Baum Leo Scienza, Jan-Luca Schuler, Brooklyn Ezeh und Florian Flick aus der zweiten Mannschaft der Knappen ins Profitraining.

Der offensive Mittelfeldspieler Scienza wechselte erst im Sommer vom schwedischen Klub Fama BK nach Gelsenkirchen und war in der laufenden Saison in sieben Einsätzen bereits an drei Toren beteiligt. Schuler ist derweil eine Reihe weiter vorne im Angriff anzusiedeln und kam im Sommer von der Reserve des .

Mit Ezeh und Flick testet Baum zudem zwei junge Defensivspieler. Linksverteidiger Ezeh stammt ursprünglich aus der Jugend des und ist unter Trainer Torsten Fröhling in der Regionalliga West gesetzt. Der Ex-Waldhöfer Flick spielt zumeist im defensiven Mittelfeld oder der Abwehrzentrale.

Durch die vorübergehende Beförderung der vier Spieler zu den Profis entsteht für Schalke II kein Nachteil. So steht das nächste Spiel in der Regionalliga gegen die BVB-Reserve erst in der kommenden Woche (Freitag, 14 Uhr) an.

Schalke 04 – Manuel Baum verteidigt sein Team: Keine "schwierige Mannschaft"

Trainer Manuel Baum vom FC Schalke 04 stellt sich vor seine Spieler und wendet sich gegen die Kritik, sein Team sei schwierig zu trainieren. "Woran wird es denn festgemacht, dass es eine 'schwierige' Mannschaft ist? Ich kann, Stand jetzt, gar nicht mitgehen", betonte der 41-Jährige.

Zwar sei sein Team eine heterogene Gruppe, dies sei jedoch nicht zwingend ein Problem. Baum führte aus: "Ich kann nur das widerspiegeln, was ich in den letzten sechs Wochen erlebt habe. In dieser Phase kann ich es nicht stehen lassen, dass meine Mannschaft eine schwierige Mannschaft ist."

Interne Spannungen seien dabei laut dem gebürtigen Landshuter völlig normal und es liege am Trainer, diese richtig zu moderieren. Baum erklärte: "Gott sei Dank sind alle Spieler so eingestellt, dass sie immer spielen wollen. Natürlich ist es auch nicht einfach, wenn gestandene Bundesliga-Profis, die auch schon für ihr Land gespielt haben, dann auf der Bank sitzen."

Ex-Schalker Donis Avdijaj wechselt in die

Donis Avdijaj wechselt zum niederländischen Erstligisten FC Emmen. Das bestätigte der Klub am Donnerstag. Bei den Niederländern unterschrieb der Ex-Schalker einen Vertrag bis Saisonende mit einer Option auf ein weiteres Jahr.

Emmen kann als Tabellenvorletzter der Eredivisie Unterstützung in der Offensive gebrauchen. Avdijajs Vertrag beim schottischen Erstligisten Hearts of Midlothian war im Sommer ausgelaufen. Seitdem war der Stürmer vereinslos.

Schalke-Coach Manuel Baum über anhaltende Krise: "Stellschrauben entdeckt, an denen man drehen kann"

Schalke-Coach Manuel Baum hat sich zur anhaltenden Negativserie bei den Königsblauen geäußert und erklärt, wie er seine Mannschaft auf das kommende Spiel gegen den VfL Wolfsburg vorbereitet.

Als Hauptgrund für die Krise sieht Baum die Anzahl der Gegentreffer. "Da muss mach sich überlegen, warum kriege ich die ganzen Gegentore? Ist das nur ein Problem der Defensive oder liegt es vielleicht daran, dass ich mental schon fast innerlich zusammenfalle, weil ich mir nicht vorstellen kann, selbst mal eins zu schießen?", erklärte der 41-Jährige im Gespräch mit Sky .

Als Lösungsansatz griff der Cheftrainer neben konstanten Video-Analysen auch auf Überprüfung der Leistungsdaten der Profis sowie auf persönliche Gespräche mit den Spielern zurück. "Wir haben sehr viele Stellschrauben entdeckt, an denen man drehen kann und an denen wir dran sind, sie in die richtige Richtung zu drehen", resümierte er.

Diese Erkenntnisse wolle Baum nun in die kommende Partie mitnehmen. Der Glaube auf den ersten Sieg nach saisonübergreifend 23 Bundesliga-Begegnungen ohne Sieg wachse "von Tag zu Tag, von Spiel zu Spiel", betonte er: "Wir wissen, mit Wolfsburg kommt ein extrem guter Gegner auf uns zu, aber das ist jede Woche in der Bundesliga so."

FC Schalke 04 - Wadenverletzung: Alessandro Schöpf für Duell gegen den VfL Wolfsburg fraglich

Mittelfeldspieler Alessandro Schöpf von Schalke 04 fehlt den Königsblauen vorerst verletzungsbedingt. Der 26-Jährige laboriert nach Angaben des österreichischen Verbandes an einer Wadenverletzung.

Der Rechtsfuß reiste in dieser Woche demnach auch nicht zu österreichischen Auswahl. Wie lange der Nationalspieler ausfällt, ist derzeit noch unklar. Ein Einsatz im Bundesliga-Duell gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 21. November) steht damit auf der Kippe.

In der laufenden Saison kam Schöpf bislang auf sechs Pflichtspiele (zwei Tore).

