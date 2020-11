Schalke 04: Knappen-Fan Gosens schließt Wechsel aus, Ultras mit Botschaft - alle News und Gerüchte zu S04 heute

Schalke-Fan Robin Gosens sieht derzeit keine Chance, nach Gelsenkirchen zu wechseln und die Ultras GE senden eine Botschaft. Alle News rund um S04.

Beim geht es nach der neuerlichen Niederlage am vergangenen Wochenende drunter und drüber.

Die Ultras GE sorgten nun mit einer unmissverständlichen Botschaft für Aufsehen, Sportvorstand Jochen Schneider steht offensichtlich vor dem Aus. Mit NLZ-Direkotr Peter Knäbel soll angeblich ein potenzieller Nachfolger in den Startlöchern stehen.

Außerdem: Warum S04-Fan Robin Gosens einen Wechsel zu seinem Herzensklub derzeit ausschließt.

Schalke 04: "Ultras GE" positionieren sich mit Bannern

Die Situation beim FC Schalke 04 ist prekär - und beschäftigt auch das Umfeld des Klubs. Die "Ultras GE" haben sich nun klar gegen den Vorstand um Jochen Schneider positioniert, aber auch die Mannschaft kritisiert. Am Donnerstagabend war auf einem riesigen Banner am Trainingsgelände der Knappen zu lesen: "Beschämende Außendarstellung, planloser Vorstand und charakterlose Mannschaft - als Ergebnis eurer jahrelangen Misswirtschaft."

Auf einem weiteren Banner machten die "Ultras GE" zudem klar: "Eines ist sicher, ihr werdet sehen. Kampflos lassen wir unseren Verein nicht untergehen."

Ultras GE positionieren sich klar und deutlich. Wir können uns dem nur anschließen. #S04 pic.twitter.com/szKm74wHgY — Schalke - nur als e.V. (@schalkenuralsev) November 26, 2020

Schalke steht abgeschlagen mit nur drei Punkten nach acht Spieltagen auf dem letzten Tabellenplatz der . In den vergangenen Tagen befand sich der Klub in einer Art "Selbstzerstörungsmodus". Neben dem Vertrag des Technischen Direktors Michael Reschke wurde auch der Kontrakt von Stürmer Vedad Ibisevic aufgelöst. Darüber hinaus entschieden sich die Verantwortlichen um Schneider, die beiden Mittelfeldspieler Amine Harit und Nabil Bentaleb bis auf Weiteres zu suspendieren.

Schalke 04: Robin Gosens schließt S04-Wechsel derzeit aus

Robin Gosens und Schalke 04 - das wäre aus Sicht des Nationalspielers eine Traumehe. "Mein großer Traum ist die Bundesliga", sagte der Profi von bei Sport1 und fügte als glühender Fan der Knappen an: "Es wäre überragend, wenn es der Herzensverein wird."

Doch die Situation bei seinem schwer angeschlagenen Lieblingsklub verhindert einen kurzfristigen Wechsel. "Aus aktuellen sportlichen Anlässen macht es keinen Sinn", sagte Gosens: "Das wäre kein Karriereschritt, der mich sportlich weiterbringt. So ehrlich muss ich leider Gottes sein. Das wird mir jeder Schalke-Fan nachsehen."

Deshalb könne es auch "ein anderer Verein als Schalke sein", meinte der 26-Jährige. Seinen Wunsch nach einem Wechsel ins deutsche Oberhaus wolle er sich "in meiner Karriere noch erfüllen. Diese Liga habe ich in meiner Kindheit immer am meisten verfolgt."

Schalke 04: Übernimmt Peter Knäbel für Jochen Schneider?

Die Kritik an Schalkes Sportvorstand Schneider nimmt infolge des Personalbebens zu Beginn der Woche zu. Wie die Bild nun berichtet, steht Schneider inzwischen auch intern zur Diskussion. Demnach habe man mit Peter Knäbel schon über eine Übergangslösung nachgedacht.

Knäbel ist seit April 2018 als Technischer Direktor des Nachwuchsleistungszentrums tätig, von 2014 bis 2016 fungierte er als Direktor Profifußball beim .

Transfergerücht: -Talent offenbar im Fokus von S04

Um den Worst Case Abstieg zu vermeiden, dürfte die eine oder andere Verstärkung im Winter für die Schalker unumgänglich sein. Eine erste Spur führt derzeit nach Brasilien.

Wie das Online-Portal Super Esportes berichtet, interessieren sich die Knappen für Linksverteidiger Vinicius Ventura Moreira. Der 19-Jährige spielt in der brasilianischen U20-Meisterschaft für America-MG. Sein Berater Diego Alonso bestätigte dem genannten Medium: "Schalke beobachtet den Spieler."

Allerdings sind dem Vermittler zufolge auch Scouts von und Lissabon auf Vinicius aufmerksam geworden. "Im Februar läuft sein Vertrag aus, sodass er schon jetzt einen Vorvertrag unterschreiben kann", wird sein Berater zitiert. Eine Ablöse wäre dementsprechend nicht für den Abwehrspieler fällig.

Schalke 04 heute: Der S04-Spielplan für die kommenden Wochen