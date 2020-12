Schalke 04: Neuer sorgt sich um Ex-Klub, Milan-Angebot für Kabak? Alle News und Gerüchte zu S04 heute

Der FC Schalke 04 steckt seit Monaten in der Krise. Ex-Torhüter Manuel Neuer macht sich Sorgen um Königsblau. Alle S04-News am heutigen Donnerstag.

Beim kehrt einfach keine Ruhe ein. In der warten die Knappen weiter auf den ersten Sieg, auch neben dem Platz herrscht ständige Unruhe. Nun wartet .

Ex-Torhüter Manuel Neuer vom FC Bayern macht sich große Sorgen um die Königsblauen. Die aktuelle Entwicklung stimme ihn "traurig".

Außerdem: Milan gibt bei Verteidiger Ozan Kabak nicht auf.

Alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04 am heutigen Donnerstag.

Neuer sorgt sich um Ex-Verein Schalke: "Bin traurig, diese Entwicklung mitzuerleben"

Nationaltorhüter Manuel Neuer macht sich Sorgen um seinen ehemaligen Verein. "Schalke ist der Klub, bei dem ich groß geworden bin. Ich habe dort 20 Jahre gespielt und bin traurig, diese Entwicklung mitzuerleben", sagte der 34-Jährige dem Nachrichtenportal t-online mit Blick auf den Tabellenletzten Schalke 04 und fügte hinzu: "Ich hoffe, dass es bald wieder aufwärts geht."

Neuer, der seit 2011 für Bayern München spielt, wurde in Gelsenkirchen geboren und entwickelte sich auf Schalke zum Fußballprofi.

Schalke 04: Milan-Angebot für Ozan Kabak?

Bereits in der zurückliegenden Transferperiode war die hinter Schalke-Verteidiger Ozan Kabak her. Nun will Milan laut Corriere dello Sport einen neuen Anlauf starten und im Winter erneut 20 Millionen Euro inklusive Boni bieten.

Scheiterte der Wechsel damals nach Bild-Informationen an zu hohen Forderungen der Schalker Verantwortlichen um Sportvorstand Jochen Schneider, scheinen die Erfolgsaussichten nun höher zu sein.

Der Verkaufsdruck habe sich erhöht, Aufsichtsrat und Vorstand seien mit einem Paket in Höhe von 20 Millionen Euro einverstanden. Kabaks Vertrag läuft noch bis 2024, das türkische Innenverteidiger-Talent gab bei den krisenerschütterten Schalkern zuletzt keine gute Figur ab.

Schalke 04: Reschke forderte offenbar Verkauf von Bentaleb und Harit

Michael Reschke, kürzlich von seinen Aufgaben als Technischer Direktor beim FC Schalke 04 entbunden, forderte vor einigen Wochen offenbar einen Verkauf von Nabil Bentaleb und Amine Harit, welche bei den Königsblauen derzeit nicht Teil der Mannschaft sind.

Wie die Sport Bild berichtet, wollte sich der 63-Jährige von beiden Spielern trennen. Bentaleb und Harit wurden nach dem 0:2 in Wolfsburg Ende November als Störenfriede ausgemacht und vorerst vom Training mit der ersten Mannschaft suspendiert und sollen individuelle Einheiten absolvieren.

Bentaleb wird den Verein spätestens im Sommer verlassen, Harit darf mit einer Begnadigung rechnen.

Auch bei Ex-Trainer David Wagner hatte Reschke offenbar den richtigen Riecher. Dessen Entlassung soll er ebenfalls in der vergangenen Transferperiode gefordert haben.



Nabil Bentaleb "sehr überrascht und enttäuscht" über Schalke-Ausbootung

Nach seiner neuerlichen Ausbootung bei Schalke 04 hat Nabil Bentaleb zum Konter ausgeholt. Er sei "sehr überrascht und enttäuscht", dass er beim Tabellenletzten der Bundesliga "ohne glaubwürdige Erklärung" aussortiert wurde, schrieb der Algerier bei Instagram.

Zudem beklagte der 26-Jährige den Umgang mit seiner Person, teilweise sei er Kritik ausgesetzt gewesen, die an Rassismus grenze.

