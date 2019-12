Schalke 04, News und Gerüchte: Mascarell möglicher Nübel-Nachfolger als S04-Kapitän

Alexander Nübel muss beim FC Schalke 04 wohl seine Kapitänsbinde abgeben. Als möglicher Nachfolger gilt Omar Mascarell. Alle News zu S04 am Freitag.

Der beendete eine durchaus erfolgreiche Hinrunde auf Rang fünf der Bundesligatabelle. Kaum hat die Winterpause begonnen, gibt es zwei größere Personalmeldungen bei den Königsblauen.

Vom kommt Michael Gregoritsch auf Leihbasis und Stammkeeper Alexander Nübel wird die Knappen zum Saisonende ablösefrei verlassen. Als Favorit auf den 23-Jährigen gilt dabei der FC Bayern, Torwart-Ikone Sepp Maier sieht den möglichen Transfer jedoch äußerst kritisch.

Der FC Schalke sucht derweil offenbar einen Nachfolger für Nübel als Kapitän der Knappen. Dabei soll der Spanier Omar Mascarell derzeit die Nase vorn haben. Außerdem spricht Ozan Kabak über sein Jugendidol Arda Turan.

Schalke 04: Wird Mascarell Nübels Nachfolger als Kapitän?

Erst im vergangenen Sommer wurde Alexander Nübel von Trainer David Wagner zum Kapitän von Schalke 04 ernannt. Nun steht der Torhüter nach dem Bekanntwerden seines Abgangs im kommenden Sommer vor der Absetzung.

Wie die Bild -Zeitung berichtet, ist Mittelfeldspieler Omar Mascarell dabei Favorit auf die Nachfolge des 23-Jährigen. So übernahm der Spanier bereits während Nübels Rot-Sperre gegen Wolfsburg und Freiburg die Kapitänsbinde und gilt auch sonst als Führungsspieler bei den Knappen.

Als zweiter heißer Kandidat auf das Amt gilt zudem Benjamin Stambouli. Der Franzose war bereits unter Domenico Tedesco ein Schlüsselspieler, fehlt jedoch bereits seit Oktober aufgrund eines Fußbruches. Gegen Stambouli spricht jedoch, dass er angesichts der großen Konkurrenz in der Innenverteidigung nicht immer gesetzt sein könnte.

Schalke 04: Ozan Kabak nennt -Legende Arda Turan als sein Idol

Innenverteidiger Ozan Kabak vom FC Schalke 04 hat in seiner Jugend dem 100-fachen türkischen Nationalspieler Arda Turan nachgeeifert . Das verriet er in einem Interview mit dem Vereinsmagazin Schalker Kreisel .

Auf das Idol seiner Jugend angesprochen, sagte der 19-Jährige: "Meine Eindrücke waren damals natürlich geprägt von und der Europameisterschaft 2008. Arda Turan stand weit oben in meiner Favoritenliste."

Angeführt von Arda, der 2011 von Galatasaray zu in Spaniens wechselte, stürmte die Türkei bei der EM 2008 bis ins Halbfinale. Dort unterlag das Team in einer dramatischen Partie mit 2:3.

: Sepp Maier kritisiert Transfer von Schalke-Torwart Alexander Nübel

Münchens Torwart-Ikone Sepp Maier hat kein Verständnis für den bevorstehenden Wechsel des Schalker Keepers Alexander Nübel zum FC Bayern . Die Verpflichtung des 23-Jährigen finde er "überhaupt nicht notwendig. Die Bayern haben genügend gute Torhüter in ihren Reihen." Der nächste Ärger sei damit programmiert: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Manuel (Neuer, d. Red.) gefällt", sagte Maier der Bild -Zeitung.

Seiner Meinung nach werde Neuer (33) "bestimmt noch drei bis vier Jahre" spielen, denn "er ist ja fit, und Weltklasse-Torhüter können erfahrungsgemäß aufgrund ihrer Routine länger spielen". Nübel sei "viel zu schade für die Ersatzbank. Der muss spielen und will auch spielen, nicht drei Jahre nur warten und trainieren", sagte der Weltmeister von 1974.

FC Schalke 04 leiht Augsburgs Michael Gregoritsch aus

Der FC Schalke 04 leiht Offensivspieler Michael Gregoritsch für die anstehende Rückrunde vom FC Augsburg aus. Das gaben beide Vereine am Montagmittag offiziell bekannt.

Ob S04 eine Kaufoption besitzt, um Gregoritsch möglicherweise auch über den 30. Juni 2020 hinaus an sich zu binden, wurde nicht offiziell mitgeteilt. Der kicker hatte zuletzt berichtet, dass die Königsblauen eine Leihgebühr in Höhe von 500.000 Euro an den FCA überweisen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Michael Gregoritsch für die zweite Hälfte der laufenden Saison verpflichten konnten. Mit all seinen Qualitäten, die er bereits in der nachgewiesen hat, wird er unsere Offensive verstärken“, erklärte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider.