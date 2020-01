Schalke 04, News und Gerüchte: Lothar Matthäus schwärmt von Wunschkandidat Jean-Clair Todibo, David Wagner lobt Schalkes Wintertransfers

Lothar Matthäus schwärmt von Schalke-Flirt Todibo und Coach Wagner von den bisherigen Wintertransfers. Alle News zu S04.

Bevor es zum Rückrundenauftakt gegen geht, steht für den noch knapp eine Woche Vorbereitung an.

Ob sich bis zum Bundesligastart in Sachen Transfers noch etwas tut, ist noch offen. Die Verpflichtung von Jean-Clair Todibo steht angeblich kurz vor dem Abschluss. Selbst Lothar Matthäus ist vom Franzosen sehr angetan.

Außerdem: David Wagner lobt Schalkes Wintertransfers und Nils Petersen äußert sich zum bevorstehenden Wechsel von Alexander Nübel.

Was ist los auf Schalke? Tut sich im Winter etwas in Sachen Transfers? In diesem Artikel informieren wir Euch an diesem Donnerstag zu allem Wissenswerten über Schalke 04.

Schalke 04: Lothar Matthäus schwärmt von Schalke-Flirt Jean-Clair Todibo: "Bester Innenverteidiger, den ich seit langem gesehen habe"

Lothar Matthäus würde einen Schalker Transfer von Jean-Clair Todibo begrüßen. In der Bild schwärmte Matthäus: "Der beste Innenverteidiger, den ich seit langem gesehen habe. Er wäre eine klare Verstärkung für Schalke und eine Bereicherung für die . Mit 20 Jahren hat er eine unglaubliche Ruhe, findet immer spielerische Lösungen."

Zuletzt wurde berichtet, dass der Franzose sich bereits für einen Wechsel in die Bundesliga entschieden habe.

David Wagner lobt Wintertransfers von Schalke 04

Schalke-Trainer David Wagner ist begeistert von den Wintertransfers, die Schalke 04 bisher getätigt hat. "Ich muss Jochen Schneider und Michael Reschke ein großes Kompliment aussprechen, weil bereits all das umgesetzt worden ist, was wir uns nach dem letzten Spieltag vorgenommen hatten. Das ist grandios", wird Wagner im kicker zitiert.

Die Schalker gaben Steven Skrzybski (Leihe an ), Mark Uth (Leihe an den ) und Fabien Reese (für 100.000 Euro zu ) ab. Im Gegenzug verpflichtete Königsblau den Österreicher Michael Gregoritsch per Leihe bis zum Sommer.

Dass noch weitere Aktivitäten auf dem Transfermarkt diskutiert werden, bestätigte Aufsichtsratschef Clemens Tönnies dem kicker.

Freiburg-Stürmer Nils Petersen über Wechsel von Schalke-Keeper Alexander Nübel: "Wenn man die Chance hat, bei der besten Firma zu arbeiten ..."

Stürmer Nils Petersen vom hat den bevorstehenden Wechsel von Schalkes Alexander Nübel zum unterstützt. "Wenn man die Chance hat, bei der besten Firma zu arbeiten, sollte man es machen", erklärte er in einem Interview mit dem kicker.

Stammkeeper Manuel Neuer habe sich jedoch "über viele Jahre das Vertrauen erarbeitet und ist zurecht die Nummer eins in ", so der 31-Jährige, der anfügte: "Solange er bei Bayern ist, wird Nübel keine Chance haben."

Schalke 04: Testspiel am Freitag gegen live auf YouTube

Atalantas Robin Gosens: "Wenn Schalke mich will, gehe ich"

Robin Gosens von Atalanta Bergamo träumt weiterhin von einem Transfer zum FC Schalke 04. "Ich will immer noch für Schalke in der Bundesliga spielen", machte er bei Bergamo TV klar. "Wenn Schalke mich will, gehe ich. Das ist mein Team", fügte er entschlossen hinzu.

Der 25-Jährige verdeutlichte, dass Schalke schon immer seine Lieblingsmannschaft gewesen sei und er deshalb ein Angebot der Königsblauen nicht ablehnen könne. "Das habe ich schon immer gesagt, nicht erst jetzt", erklärte er.

FC Schalke 04: Transfer von Barcelonas Jean-Clair Todibo auf der Zielgeraden?

Der Transfer von Verteidiger Jean-Clair Todibo vom zu Schalke 04 befindet sich angeblich auf der Zielgeraden. Das behauptet jedenfalls der italienische Sky-Transferexperte Gianluca Di Marzio.

Zuvor meldete bereits die Bild , dass die Schalker großes Interesse am 20-Jährigen hätten. Laut Di Marzio soll sich Todibo nun für einen Wechsel zum Bundesligisten entschieden haben.

Angedacht ist eine Leihe bis Saisonende, eine Kaufoption soll nicht enthalten sein.

1. FC Köln: Mark Uth darf gegen Schalke 04 nicht auflaufen

Köln-Leihgabe Mark Uth darf beim Rückspiel gegen Stammverein Schalke 04 offenbar nicht auflaufen. Das berichtet der kicker.

Demnach hätten die Königsblauen den Angreifer nur unter der Bedingung verliehen, dass der 28-Jährige bei der Partie zwischen beiden Teams am 24. Spieltag für den FC spielt.

Die Leihe Uths endet am Saisonende.

FC Schalke 04: Schnappt sich Barca-Leihgabe Juan Miranda?

Die Leihe von Juan Miranda zum FC Schalke 04 läuft bislang nicht nach Plan. Nur dreimal durfte der vom FC Barcelona ausgeliehene Linksverteidiger in der Bundesliga ran.

Zum Ende der Hinrunde stand er jedoch dreimal hintereinander in der Startformation. Nach Informationen von Sport denkt der italienische Meister Juventus Turin darüber nach, den Katalanen ein Angebot zu machen.

Als Ablöse wird eine Summe von 15 Millionen Euro für den 19-Jährigen genannt.