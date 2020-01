Schalke 04, News und Gerüchte: Burgstaller spricht über Torflaute, Ex-S04-Star Ailton bei "Let's Dance"

Guido Burgstaller spricht über seine Torflaute und Ex-S04-Stürmer Ailton nimmt erneut an einem TV-Format teil. Alle News und Gerüchte zu Schalke 04.

Am Freitag startet der gegen ( 20.30 Uhr live auf DAZN ) in die -Rückrunde. Mit Jean-Clair Todibo haben die Königsblauen zuvor noch eine Verstärkung für die Defensive an Land gezogen.

Die Leihgabe des läuft künftig mit der Nummer 21 auf, die vor ihm schon einige S04-Leistungsträger trugen.

Außerdem: Angreifer Guido Burgstaller äußerte sich zu seiner torlosen Bundesliga-Hinserie und der Ex-Schalker Ailton wird wieder im TV zu sehen sein.

Was ist los auf Schalke? Tut sich im Winter etwas in Sachen Transfers? In diesem Artikel informieren wir Euch an diesem Donnerstag zu allem Wissenswerten über Schalke 04.

Schalke 04 - Rabbi Matondo: Die königsblaue "Waffe" mit Ladehemmung

Sucht man bei YouTube nach Rabbi Matondo, schlägt das Videoportal sofort das Wort "Speed" als Ergänzung vor. Als "The Bullet" (deutsch: das Geschoss) wird er in einem der Highlight-Videos betitelt, auf denen tatsächlich recht schnell klar wird, dass dieser Waliser seinen Gegenspielern scheinbar kinderleicht davonläuft.

Wie schnell Matondo tatsächlich ist, musste selbst Superstar Leroy Sane feststellen, als dieser Nobody, der damals noch für die zweite Mannschaft von spielte, seinen vereinsinternen Sprint-Rekord knackte. 2,62 Sekunden benötigte der damals 17-Jährige für die Strecke von 20 Metern. Auch als der deutsche Nationalspieler den Jüngling in der Folge zum Sprintduell herausforderte, blieb Matondo der Sieger.

Viel Zeit für eine Revanche gab es danach nicht, denn im Januar 2019 wechselte Matondo in die Bundesliga zu Schalke 04, wo man seitdem auf ähnliche Tempodribblings hofft wie Sane sie bis 2016 im Trikot der Königsblauen zeigte.

"Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es gegen Rabbi im Eins-gegen-Eins verdammt schwer ist", lobt Schalkes Lizenzspielerkoordinator Sascha Riether im exklusiven Gespräch mit Goal und SPOX . Bevor er diese Position im Management übernahm, spielte er in der vergangenen Saison noch an der Seite des heute 19-Jährigen. "Gerade auf meine alten Tage war es keine Freude mehr, gegen ihn zu spielen. Er ist klein, sehr wendig und hat ein wahnsinniges Tempo."

Schalke-Stürmer Guido Burgstaller über Torflaute: "Treffe falsche Entscheidungen"

Angreifer Guido Burgstaller vom FC Schalke 04 hat über seine Torflaute in der Bundesliga-Hinrunde gesprochen. "Die Selbstverständlichkeit fehlt. Und ich treffe vielleicht zu häufig die falsche Entscheidung", wird der Österreicher von der WAZ zitiert.

Ganze 33-mal gab der 30-Jährige einen Torschuss ab, ein Treffer ist ihm in der Liga 2019/20 aber noch nicht gelungen. Lediglich in der ersten Pokalrunde gegen den SV Drochtersen/Assel gelang ihm ein Doppelpack.

"Dass sich gerade auch gegen Ende der Hinrunde eine gewissen Unsicherheit vor dem Tor eingeschlichen hat, ist wahrscheinlich menschlich", fuhr Burgstaller fort. "Das konnte ich nicht so leicht abschütteln, zumal ich noch nie in so einer Situation war."

Ex-Schalke-Torjäger Ailton nimmt an TV-Show "Let's Dance" teil

Der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig Ailton nimmt ab dem 21. Februar an der Tanz-Show "Let's Dance" teil, wo 14 Promis mit je einem Tanzprofi als Partner trainieren, um dann in jeder Sendung möglichst viele Punkte der Jury abzusahnen.

Mit dem ehemaligen Bundesliga-Fussballer Ailton steht nun auch der 14. und letzte Teilnehmer für die neue Staffel von "Let's Dance" fest. Ab dem 21. Februar tanzen die Stars wieder um die Krone

Für Ailton, der von 2004 bis 2005 für Schalke 04 auflief und in der Bundesliga außerdem für , den HSV und den spielte, ist es nicht die erste Teilnahme an einer TV-Show. 2012 war er beispielsweise Teilnehmer von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!".

Schalke 04: Jean-Clair Todibo bekommt die Rückennummer 21

Neuzugang Jean-Clair Todibo bekommt bei Bundesligist Schalke 04 die Rückennummer 21 . Das teilten die Königsblauen am Mittwochabend im Rahmen ihrer Bestätigung des Transfers mit. Er tritt damit in die Fußstapfen von Ex-Schalkern wie Emile Mpenza, Christoph Metzelder oder Sascha Riether, die ebenfalls diese Nummer im Dress der Knappen trugen.

Berater von Schalke-Torwart Alexander Nübel: "Schlüssiges Konzept" zu Bayern-Einsätzen

Berater Stefan Backs hat eine Absprache über zugesagte Einsätze zwischen seinem Klienten Alexander Nübel und Bayern München angedeutet, wollte eine entsprechende Vertragsklausel aber nicht bestätigen.

"Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich mich zu Vertragsinhalten nicht äußern werde. Aber es dürfte jedem klar sein, dass Bayern München auch dazu ein schlüssiges Konzept vorgelegt hat, sonst hätte Alex nicht zugesagt", sagte Backs dem SID.

Jean-Clair Todibo: Eine "klare Verstärkung" - für die Schalker Bank

Autounfall, Rosenkrieg und jetzt die Schalker Bank? Das ist Talent Jean-Clair Todibo vom FC Barcelona, der zu den Königsblauen kommt.

