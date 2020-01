Schalke 04, News und Gerüchte: Gosens will weiterhin zu Schalke, Kanada-Talent im Probetraining

Robin Gosens von Atalanta Bergamo träumt weiterhin davon, einmal für Schalke auflaufen zu dürfen. Ein Kanada-Talent spielt vor. Alle S04-News.

Am Samstagabend kam der FC Schalke beim Gastspiel in München mit 0:5 unter die Räder. Dabei patzte der Nübel-Vertreter Markus Schubert sowohl beim ersten als auch beim letzten Gegentor. Im Anschluss stellten sich die Verantwortlichen des Klubs hinter ihren Schlussmann.

Mit Robin Gosens bringt sich ein echter Schalke-Fan als Spieler für Königsblau ins Gespräch. Der Deutsche von möchte unbedingt in der spielen - und am liebsten für S04.

Außerdem: Ein Talent aus Kanada ist zum Probetraining in Gelsenkirchen.

Was ist los auf Schalke? Tut sich im Winter etwas in Sachen Transfers? In diesem Artikel informieren wir Euch an diesem Dienstag zu allem Wissenswerten über Schalke 04.

Gosens: "Nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich Schalke-Fan bin"

Robin Gosens von Atalanta Bergamo träumt weiterhin von einem Wechsel zu seinem Lieblingsklub . Das bestätigte der 25-jährige Deutsche bei Sky 90. "Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich Schalke-Fan bin. Und wenn ich auch noch in der Bundesliga bei dem Verein spielen kann, von dem ich Fan bin, dann ist das noch eine Stufe besonderer", sagte er.

Im vergangenen Sommer soll sich Gosens bereits mit Schalke einig gewesen sein, doch die beiden Klub konnten sich nicht auf eine Ablösesumme einigen.

Kanadisches Talent im Probetraining

Der kanadische U17-Nationalspieler Sean Rea von absolviert ein Probetraining beim FC Schalke 04.

Der 17-jährige Außenbahnspieler wird von Berater Jonathan Beaulieu-Bourgault vertreten, der zwischen 2006 und 2010 für den spielte.

Schalke-Verantwortliche verteidigen Torwart Markus Schubert

Nach dem unglücklichen Abend von Schalke-Keeper Markus Schubert gegen den samt fünf Gegentoren und zwei Patzern stellten sich die S04-Verantwortlichen hinter den Schlussmann.

Lizenspieler-Leiter Sascha Riether legte den Fokus vielmehr auf den Gesamtauftritt. "Wir haben nicht seinetwegen verloren", erklärte der Ex-Profi im Gespräch mit dem kicker : "Das war die schlechteste Mannschaftsleistung der Saison."

Auch Sportvorstand Jochen Schneider verteidigte den 21-Jährigen: "Markus ist der Letzte in der Kette und hat unheimlich viel aufs Tor bekommen." Der Youngster habe dennoch einige Bälle "richtig gut gehalten".

