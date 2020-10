Schalke 04, News und Gerüchte: Naldo und Ludewig heiß auf Derby gegen BVB - alles zu S04 heute

Das Revierderby gegen den BVB rückt näher, Naldo und Kilian Ludewig sind schon heiß auf den BVB. Alle News zu Schalke 04 von heute.

Der hat aus den ersten vier Bundesligaspielen nur einen Punkt geholt, letztes Wochenende gegen wurde aber zumindest die Niederlagenserie gestoppt. Beim Derby gegen den BVB am Samstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER) ist S04 natürlich trotzdem auf dem Papier krasser Außenseiter.

Der neue Co-Trainer Naldo weiß jedoch ganz genau, dass ein Derby seine eigenen Gesetze hat. Für Rechtsverteidiger Kilian Ludewig wird es eine Premiere, die Vorfreude ist entsprechend groß.

Mark Uth könnte den Schalkern indes fehlen.

Schalke 04 - Kilian Ludewig: "Da muss man nicht viel zu sagen"

Der neue Rechtsverteidiger Kilian Ludewig ist voller Vorfreude auf sein erstes Revierderby mit Schalke 04 gegen .

"Jeder weiß, welche Bedeutung dieses Derby hat“, wird der 20-Jährige auf der offiziellen Webseite von S04 zitiert. "Schalke gegen Dortmund – da muss man nicht viel zu sagen!"

Schalke 04 - Naldo vor Derby gegen BVB: "Wir brauchen Anführer auf dem Platz"

Wer Schalker Ekstase sehen will, wird bei YouTube fündig. Man gebe die Suchbegriffe "Naldo" und "Dortmund" ein - und sofort flackern tausende Videos jenes denkwürdigen Derbys von 2017 über den Bildschirm. Damals, als Schalke aus einem 0:4 ein 4:4 bei Borussia Dortmund und sich der Brasilianer Naldo mit seinem Last-Minute-Ausgleich zum königsblauen Helden auf Lebzeiten gemacht hat.

Vor dem neuerlichen Revierderby ist die Schalker Realität eher ein tristes Grau - doch da ist ja wieder dieser Naldo. Der Mann mit dem Lächeln, der helfen soll, die alten Zeiten wieder aufleben zu lassen. Und der nun zunächst vor allem als Motivationskünstler gefragt ist. "Wenn wir zurückliegen oder einen schweren Moment haben und Dortmund viel besser ist als wir, dann müssen wir immer an uns glauben und aus dieser schweren Zeit wieder zurückkommen, als Mannschaft", sagte der neue Schalker Co-Trainer bei Sky Sport News vor dem Duell am Samstag (18.30 Uhr) in Dortmund.

Naldo, Assistent von Chefcoach Manuel Baum, der den glücklosen David Wagner ersetzt hat, forderte: "Wir brauchen Anführer auf dem Platz. Von draußen ist es für das Trainerteam schwer. Wir brauchen Leader auf dem Platz, die sagen: Kommt Jungs, bleibt zusammen. Es sind 90 Minuten und wir schaffen das. Das war in meiner Zeit so, und ich hoffe, es wird auch am Samstag so sein."

Bild: Imago Images / Revierfoto

Es ist gut möglich, dass Naldo der aktuellen Schalker Mannschaft die alten Aufnahmen zeigen wird. An Motivation dürfte es aber auch so nicht mangeln. Seit 20 Spielen in der Liga hat S04 nicht gewonnen, es hätte einen besonderen Reiz, diese beispiellose Negativserie ausgerechnet beim Erzrivalen zu beenden.

Die Gelsenkirchener gehen als klarer Außenseiter in das Duell, doch auch in Dortmund herrscht schlechte Stimmung. Das 1:3 am Dienstag in der bei war ein herber Rückschlag für das außergewöhnlich begabte, aber noch nicht konstante Team von Trainer Lucien Favre.

Schalke ist jedoch gut beraten, sich auf die eigenen Baustellen zu konzentrieren. Das jüngste 1:1 gegen Union Berlin war ein erster Schritt in die richtige Richtung - mehr aber auch nicht. Auf dem weiten und schweren Weg aus der Krise kommt Naldo eine besondere Rolle zu. Er soll vor allem auch eine mentale Stütze sein, motivieren und für Zuversicht sorgen.

"Naldo bringt viel von dem mit, was Schalke verkörpert", sagte Sportchef Jochen Schneider der Sport Bild: "Mit seiner Erfahrung und Lebenseinstellung kann er der Mannschaft viel geben. Er wird den Spielern sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine helfen, indem er ihnen viel von seiner Professionalität weitergibt."

Schalke 04: Mark Uth für Derby gegen BVB fraglich

Mark Uth könnte wie beim 1:1 gegen Union Berlin vergangenes Wochenende auch für das Revierderby gegen Borussia Dortmund am Samstag ausfallen.

Bild: Imago Images / RHR-Foto

Den Offensivspieler von Schalke 04 plagen muskuläre Beschwerden. Mitte der Woche konnte Uth größtenteils nur individuell trainieren.

