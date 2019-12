Schalke 04, News und Gerüchte: Verrät ein Tweet von Amine Harit seine Vertragsverlängerung? Nübel-Wechsel zu Bayern ergibt laut Berater keinen Sinn

Trotz der 1:2-Niederlage gegen bleibt Schalke 04 weiterhin unter den Top-5 der .

Derweil kursieren weiterhin Gerüchte über einen möglichen Wechsel von Keeper Alexander Nübel zum FC Bayern. Nun hat sich dessen Berater zu Wort gemeldet.

Auch Amine Harit stand zuletzt im Fokus von Spekulationen. Weiterhin ist offen, ob er seinen bis 2021 laufenden Vertrag in Gelsenkirchen verlängert. Allerdings könnte ein Tweet Harits bereits das Ergebnis verraten.

Hier gibt es alle News und Gerüchte zum vom Montag.

Der Vertrag von Amine Harit bei Schalke 04 läuft noch bis Sommer 2021, in der laufenden Saison zählt er zu den Leistungsträgern der Knappen.

Durch starke Leistungen will sich der Marokkaner nach eigener Aussage ins Visier europäischer Top-Klubs spielen. . Nun könnte allerdings ein Tweet eine mögliche Vertragsverlängerung Harits bereits verraten.

Der 22-Jährige postete eine Sanduhr mit einem blauen Herz und verlinkte zusätzlich Schalke 04. Eine offizielle Bestätigung des Vereins steht noch aus.

Schalke-Keeper Alexander Nübel wird seit einiger Zeit mit einem Wechsel zum in Verbindung gebracht. Sein Berater Stefan Backs erklärte im Gespräch mit Sky, dass ein Wechsel seines Klienten zum deutschen Rekordmeister keinen Sinn ergäbe.

Als Grund hierfür sieht er Stammtorhüter Manuel Neuer. Sollte dieser bleiben oder seinen Vertrag gar verlängern, gäbe es keinen Grund für einen Nübel-Wechsel an die Säbener Straße. Während ihm auf Schalke die Perspektive des Stammspielers und Kapitäns geboten wird, würde er in Bayern lediglich ein Back-up für den deutschen Nationaltorhüter sein.

Mittelfeldspieler Daniel Caligiuri von Schalke 04 ist froh, dass Königsblau nach schwieriger Vorsaison nun wieder in anderen Tabellenregionen unterwegs ist. "Wir wissen alle, dass es noch nicht die Abschlusstabelle ist", sagte er in einem Interview auf der Vereinshomepage. "Aber uns allen macht es Spaß, Schalke so weit oben zu sehen. Wir werden alles dafür tun, damit es auch so bleibt.

Nachdem S04 im Vorjahr lange gegen den Abstieg gekämpft hatte, steht das Team von Trainer David Wagner aktuell auf dem dritten Tabellenplatz und ist auf Champions-League-Kurs. Am Samstag reist das Team zum Spitzenspiel zu Bayer Leverkusen (18.30 Uhr im LIVE-TICKER).

Der ehemalige Schalker Mittelfeldspieler Max Meyer hat bei aktuell einen schweren Stand und sogar ein Winter-Transfer steht offenbar zur Diskussion. Wie die Bild berichtet, könnte der Ex-Nationalspieler die Londoner verlassen, solange Trainer Roy Hodgson im Amt bleibt.

Nach immerhin 36 Pflichtspieleinsätzen in seiner ersten Saison bei Palace wurde Meyer von Hodgson zuletzt nicht mehr berücksichtigt. In 15 Spielen der laufenden Premier-League-Spielzeit kam der 24-Jährige nur viermal zum Einsatz.

Meyers Vertrag beim Tabellensiebten der englischen Top-Liga läuft noch bis ins Jahr 2021.

5️⃣ goals

2️⃣ assists

🎩 fastest #USMNT hat-trick from start of a match



Our guy Weston is up for @USMNT 's Player of the Year award! Good luck Weston, there's only one choice in our eyes 😉 #SchalkeUS 🇺🇸 pic.twitter.com/WWfAzd8CU4