Schalke 04: Mitgliederversammlung heute im LIVE-STREAM sehen

Bei Bundesliga-Absteiger Schalke 04 findet heute die Mitgliederversammlung statt. Wir verraten, wie Ihr diese im LIVE-STREAM sehen könnt.

Sieben Mal Deutscher Meister, fünf Mal Pokalsieger, Platz sieben in der ewigen Tabelle der Bundesliga - der FC Schalke 04 ist einer schillerndsten Traditionsklubs in Deutschland.

Am Sonntag (13.6.) findet die Mitgliederversammlung des #S04 statt.



Auf https://t.co/tgdrSrMRHZ gibt es die letzten Infos und wichtige technische Hinweise

Die großen Erfolge liegen in der Vergangenheit, die Saison 2020/21 war die schwärzeste in der Vereinsgeschichte. Mit nur 16 Punkten und einer Tordifferenz von -61 stiegen die Königsblauen in die 2. Bundesliga ab. Fünf Trainer verschleißte Schalke in der vergangenen Saison, dazu mussten Sportvorstand Jochen Schneider, dessen Amtszeit im Sommer ohnehin geendet wäre, und Teamkoordinator Sascha Riether vorzeitig gehen.

Die Zukunft sieht in Gelsenkirchen alles andere als rosig aus. Den Verein belasten Schulden in Höhe von 217 Millionen Euro. Viele Spieler aus dem letztjährigen Kader werden in der kommenden Saison deshalb nicht mehr für Schalke auflaufen. Auch die beiden als Hoffnungsträger auserkorenen Sead Kolasinac und Klaas-Jan Huntelaar werden nicht mit dem Verein in die zweite Liga gehen.

Eine sofortige Rückkehr in die Bundesliga wird alles andere als einfach. Bisher stehen nur Danny Latza (FSV Mainz 05), Simon Terodde (Hamburger SV), Victor Pálsson (SV Darmstadt 98), Marcin Kaminski (VfB Stuttgart/zuletzt ausgeliehen an Fortuna Düsseldorf) sowie Thomas Ouwejan (AZ Alkmaar/zuletzt ausgeliehen an Udinese Calcio) als Neuzugänge fest.

Am Samstag, 13. Juni, findet ab 9.04 Uhr die mit Spannung erwartete Mitgliederversammlung statt. In dieser sind unter anderem fünf Plätze im Aufsichtsrat neu zu besetzen, da Moritz Dörnemann, Huub Stevens, Matthias Rüter, Ingolf Müller und Prof Dr. Stefan Gesenhues ausscheiden werden.

Im folgenden Artikel erklären wir, wann die Mitgliederversammlung stattfindet, wie man sie im LIVE-STREAM verfolgen kann und was alles auf der Tagesordnung steht.

Schalke 04: Alle Informationen zur Mitgliederversammlung

Veranstaltung Mitgliederversammlung des FC Schalke 04 Datum Sonntag, 13. Juni Uhrzeit 9.04 Uhr

Schalke 04: Mitgliederversammlung heute im LIVE-STREAM sehen - so geht’s

Die Mitgliederversammlung des FC Schalke 04 findet wegen der weiter anhaltenden Corona-Pandemie ausschließlich digital statt. Die Veranstaltung wird über eine eigens errichtete Microsite (mitgliederversammlung.schalke04.de) ab 9.04 Uhr im LIVE-STREAM zu verfolgen sein. Dies können allerdings nur Vereinsmitglieder, die sich im Vorfeld auf der Microsite mit ihrer Mitgliedsnummer und ihrem Geburtsdatum registriert haben.

Doch das ist noch nicht alles! Alle teilnahmewilligen Mitglieder müssen vorab eine Vorab-Identifizierung durchlaufen. Diese erfolgt über den gültigen Personalausweis oder den gültigen Reisepass des Mitgliedes.

Die Vorab-Identifizierung ist über die beiden Dienstleister Deutsche Post AG und WebID Solutions GmbH wie folgt möglich:

Online-Identifikation durch Videochat (Deutsche Post AG)

Identifikation in einer Filiale der Deutsche Post AG (Deutsche Post AG)

Mobile Identifikation mittels eID (elektronischer Personalausweis) (Deutsche Post AG & WebID Solutions GmbH)

Bilderkennung und Foto (WebID Solutions GmbH)

In der Vergangenheit kamen zwischen 8000 und 10.000 Mitglieder zu den Mitgliederversammlungen in die Veltins-Arena. In diesem Jahr wird mit viel mehr Mitgliedern gerechnet, die an der virtuellen Mitgliederversammlung teilnehmen werden.

Der FC Schalke 04 zählt Stand heute rund 160.000 Mitglieder, davon sind rund 125.000 stimmberechtigt.

Schalke 04, Mitgliederversammlung: Die Programmpunkt in der Übersicht

Auf der Tagesordnung stehen heute folgende Punkte: