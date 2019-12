Schalke 04 leiht Michael Gregoritsch vom FC Augsburg aus

Interessanter Wechsel innerhalb der Bundesliga: Offensivspieler Michael Gregoritsch trägt in der Rückrunde das Trikot des FC Schalke 04.

Der leiht Offensivspieler Michael Gregoritsch für die anstehende Rückrunde vom aus. Das gaben beide Vereine am Montagmittag offiziell bekannt.

Ob S04 eine Kaufoption besitzt, um Gregoritsch möglicherweise auch über den 30. Juni 2020 hinaus an sich zu binden, wurde nicht offiziell mitgeteilt. Der kicker hatte zuletzt berichtet, dass die Königsblauen eine Leihgebühr in Höhe von 500.000 Euro an den FCA überweisen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Michael Gregoritsch für die zweite Hälfte der laufenden Saison verpflichten konnten. Mit all seinen Qualitäten, die er bereits in der nachgewiesen hat, wird er unsere Offensive verstärken“, erklärte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider.

Michael Gregoritsch per Leihe zu Schalke 04: "Sehe es als große Chance"

Gregoritsch, der auf Schalke die Rückennummer 11 tragen wird, sagte: "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und sehe es als große Chance für mich, für diesen riesigen Verein zu spielen."

Der 25-jährige Österreicher hatte aus seinen Wechselabsichten zuletzt keinen Hehl gemacht und war von Augsburg daher Ende November kurzzeitig suspendiert worden. In der laufenden Spielzeit kam der Nationalspieler daher auch nur auf sieben Pflichtspieleinsätze (kein Tor).

Gregoritsch war 2017 vom nach Augsburg gewechselt. Sein Vertrag bei den Fuggerstädtern läuft noch bis Sommer 2022.