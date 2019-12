Schalke 04: Matija Nastasic liebäugelt mit Rückkehr in die Serie A

Kehrt Matija Nastasic Schalke 04 bald den Rücken zu? Der Serbe spricht offen über einen Wechsel in die Serie A.

Innenverteidiger Matija Nastasic vom liebäugelt mit einer Rückkehr in die italienische . Gegenüber dem Onlineportal lalaziosiamono.it sagte der 26-Jährige: "Ich würde gerne wieder nach gehen. Hoffentlich gibt es in Zukunft die Möglichkeit dazu."

Dabei verriet Nastasic auch, dass er in der Vergangenheit ein konkretes Angebot von vorliegen hatte. "Aber der Trainer wollte unbedingt, dass ich bleibe", erklärte der Serbe seinen Verbleib auf Schalke. "Auch aus diesem Grund habe ich meinen Vertrag bis 2022 verlängert."

Matija Nastasic spielte bereits in der Saison 2011/12 in der Serie A

Der Defensivspezialist sammelte bereits zu Beginn seiner Profikarriere Erfahrungen in Italien. In der Saison 2011/12 spielte er für den und absolvierte in dieser Zeit 29 Pflichtspiele für den Klub.

Über landete Nastasic 2015 auf Schalke, wo er seitdem im Abwehrzentrum meist gesetzt ist. Auch aufgrund von Verletzungen kommt er in der laufenden Saison allerdings erst auf sieben Pflichtspiele für S04.