Schalke 04: Klaas-Jan Huntelaar vor Rückkehr?

Bei Schalke 04 fehlt offensiv oft die Durchschlagskraft. Kehrt mit Klaas-Jan Huntelaar nun ein alter Bekannter zu den Königsblauen zurück?

Der abstiegsbedrohte -Klub beschäftigt sich nach Informationen von Bild und Sport Bild mit einer Rückholaktion von Stürmer Klaas-Jan Huntelaar. Sportvorstand Jochen Schneider weilte diesbezüglich angeblich bereits in Holland.

Und auch der Spieler selbst soll von der Idee nicht abgeneigt sein, tauschte sich wohl bereits mit einem aktuellen Schalke-Spieler aus. Der 37-Jährige steht aktuell noch bis Saisonende beim AFC unter Vertrag.

Ex-Schalker Huntelaar kündigte Karriereende für den Sommer an

Huntelaar spielte bereits von 2010 bis 2017 für die Königsblauen, kennt den Klub also bestens und bringt zudem Torjägerqualitäten mit - er würde also perfekt ins Anforderungsprofil passen. In 240 Pflichtspielen für Schalke erzielte er 126 Tore.

Für Ajax traf er in zehn Spielen in der in dieser Saison bereits fünfmal. Für kommenden Sommer hatte der Vizeweltmeister von 2010 sein Karriereende angekündigt.