Schalke-Trainer David Wagner widerspricht Gerücht über Miranda-Rückkehr zum FC Barcelona

Juan Miranda wartet noch auf seinen ersten Einsatz bei Schalke. Dennoch ist man beim FC Barcelona laut S04-Coach Wagner zufrieden mit der Leihe.

Trainer David Wagner vom hat Berichten widersprochen, die besagen, der sei mit der Leihe von Linksverteidiger Juan Miranda unzufrieden.

"Wir sind in einem sehr guten Dialog mit Barcelona. Insbesondere Michael Reschke und Jochen Schneider hatten in den vergangenen 14 Tagen auch persönlichen Kontakt mit einer Delegation von Barcelona", erklärte der Coach am Freitag. "Und da haben sie genau das Gegenteil kommuniziert: Sie sind bisher absolut einverstanden mit dem, wie das hier angelaufen ist", stellte Wagner klar.

Juan Miranda bei Schalke 04 noch ohne Pflichtspieleinsatz

Da der spanische U21-Nationalspieler seit seinem Wechsel zu Königsblau noch auf seinen ersten Einsatz wartet, wurde zuletzt spekuliert, die Katalanen seien unzufrieden und würden die Leihe vorzeitig beenden wollen.

"Dass der Junge Zeit braucht, war für sie abzusehen. Und dass der Junge sich auf lange Sicht zeigen und durchsetzen soll. Es ist klar, dass Schalke der richtige Zwischenschritt ist, wenn man sich in Barcelona durchsetzen will. Und er ist auf dem richtigen Weg", bekräftigte Wagner.