Schalke: Barca-Talent Miranda vor Leihe zu S04

Der FC Schalke wird sich wohl für die kommenden beiden Jahre Barca-Talent Juan Miranda sichern. Der Spanier ist bereits in Düsseldorf gelandet.

Der Transfer von Linksverteidiger Juan Miranda vom zum steht kurz vor dem Abschluss. Am Donnerstagabend landete der 19-Jährige am Düsseldorfer Flughafen, am Freitag soll er laut Bild den Medizincheck bei S04 absolvieren.

Der Bild zufolge wird Miranda für die kommenden beiden Jahre von Barca ausgeliehen. Eine Kaufoption haben die Königsblauen angeblich nicht.

Schalke 04: Juan Miranda könnte schon gegen Hertha sein Debüt geben

Miranda war 2014 von in Barcas Nachwuchs gewechselt, für die erste Mannschaft der Katalanen lief er bisher viermal auf (dreimal Pokal, einmal ). Vergangene Saison kam er vorwiegend im B-Team des spanischen Meisters zum Einsatz, machte 23 Spiele (ein Tor, drei Assists) in der dritten Liga.

Bei Bestehen des Medizinchecks könnte Miranda wohl schon am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) sein Debüt für S04 feiern. Die Mannschaft von Trainer David Wagner trifft dann auf .