Schalke 04 wohl mit Interesse an Stevan Jovetic vom AS Monaco

Auf der Suche nach einem neuen Stürmer ist Schalke 04 wohl in Monaco fündig geworden. Stevan Jovetic soll ein Kandidat bei Königsblau sein.

Vizemeister Schalke 04 hat offenbar ein Auge auf Angreifer Stevan Jovetic von AS Monaco geworfen. Wie die Bild berichtet, hofft Königsblau, den Montenegriner ausleihen zu können.

Auch aufgrund der zwischenzeitlichen Ausfälle von Guido Burgstaller, Breel Embolo und Mark Uth hatte Schalke in der Hinrunde große Probleme in der Offensive. Nur 20 Treffer gelangen dem Team von Domenico Tedesco in 17 Spielen.

Stevan Jovetic steht bei AS Monaco noch bis 2021 unter Vertrag

Da von diesem Trio bislang nur Mark Uth wieder im Mannschaftstraining ist, will Sportvorstand Christian Heidel im Sturmzentrum noch einmal nachlegen und denkt über Jovetic nach, der 2018 allerdings ebenfalls mit Verletzungen zu kämpfen hatte. In der laufenden Spielzeit kommt er lediglich auf vier Ligaeinsätze (ein Tor).

Jovetic steht noch bis 2021 in Monaco unter Vertrag und spielte zuvor unter anderem bei Manchester City und dem AC Florenz.