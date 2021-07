Schalke 04 und der Hamburger SV eröffnen heute die Zweitliga-Saison 2021/22. Goal liefert alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Die Saison 2021/22 der 2. Bundesliga startet am heutigen Freitag, 23. Juli, mit einem Kracher! Im Eröffnungsspiel stehen sich Schalke 04 und der Hamburger SV gegenüber. Das Spiel wird um 20.30 Uhr in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen angepfiffen.

Schalke 04 und der HSV trafen bereits in 105 Spielen aufeinander, meistens handelte es sich dabei um Bundesligaspiele. Nach dem Abstieg der Königsblauen treffen sich die beiden Traditionsvereine nun in der 2. Liga. In dieser spielt der HSV seit 2018. Alle Anläufe, wieder in die Bundesliga aufzusteigen, schlugen bisher fehl. In dieser Saison soll es nun endlich klappen, den Aufstieg hat sich aber auch Schalke 04 als Saisonziel vorgenommen.

Vor dem Auftakt-Kracher zwischen den langjährigen Europacup-Teilnehmern schockte die Corona-Infektion von Schalkes Torwart Ralf Fährmann das Unterhaus. Das Schlagerspiel ist allerdings zurzeit nicht gefährdet, Schalke befindet sich in einem Quarantäne-Trainingslager.

Eine besondere Partie hat Schalke-Neuzugang Simon Terodde vor sich. Er stürmte in der vergangenen Saison noch für den HSV, erzielte für die Hanseaten 24 Tore.

Schalke 04 vs. HSV (Hamburger SV): Goal zeigt Euch, wie ihr das Spiel im TV, im LIVE-STREAM und im LIVE-TICKER verfolgen könnt. Zudem gibt es hier etwa eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen der beiden Mannschaften.

Schalke 04 vs. HSV (Hamburger SV) heute live: Alle Infos zum Spiel im Überblick

Begegnung FC Schalke 04 - Hamburger SV Wettbewerb 2. Bundesliga, 1. Spieltag Datum Freitag, 23. Juli Anstoß 20.30 Uhr Ort Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Schalke 04 vs. HSV (Hamburger SV) heute live im TV sehen - So wird die 2. Bundesliga übertragen

Durch die Neuvergabe der TV-Rechte hat sich auch an der Übertragungssituation in der 2. Bundesliga einiges verändert.

Nicht neu ist, dass Sky alle Spiele im Pay-TV und im LIVE-STREAM zeigt. Neu ist hingegen, dass Sport1 33 Saisonspiele live im Free-TV und in einem kostenlosen LIVE-STREAM überträgt. Bei den 33 Spielen handelt es sich vornehmlich um die Samstagsspiele mit Spielbeginn 20.30 Uhr.

Ab dieser Saison zeigt ein dritter Anbieter die 2. Bundesliga live. Dessen Rechte beschränken sich aber nur auf ein Saisonspiel.

Schalke 04 vs. HSV (Hamburger SV) heute live im Free-TV sehen

Bei dem einen Spiel, das der neue Anbieter live zeigt, handelt es sich um das Eröffnungsspiel, bei dem neuen Anbieter um Sat.1. Damit steht fest, dass Schalke 04 gegen den HSV heute live im Free-TV übertragen wird.

Die Übertragung des Privatsenders beginnt um 20.05 Uhr. Als Moderator ist Matthias Opdenhövel im Einsatz sein, Wolff-Christoph Fuß kommentiert die Partie.

Schalke 04 vs. HSV (Hamburger SV) heute live im Pay-TV sehen

Dass das Eröffnungsspiel der 2. Liga heute live im Free-TV läuft, haben wir schon einmal geklärt. Kommen wir zur Übertragung im Pay-TV.

Für diese ist auch in diesem Jahr Sky verantwortlich.Der Pay-TV-Sender zeigt Schalke 04 gegen den HSV live und in voller Länge. Die Vorberichterstattung beginnt um 20 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport UHD um 20 Uhr. Als Kommentator fungiert dann Hansi Küpper.

Um das Spiel im TV sehen zu können, müsst Ihr Sky abonniert haben und einen Receiver des Senders aus Unterföhring besitzen. Hier bekommt Ihr weitere Infos zu Sky.

Schalke 04 vs. HSV (Hamburger SV) heute im LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung

Sky überträgt die 2. Bundesliga auch in der Saison 2021/22 im Internet! Dafür stehen Euch mit Sky Go und Sky Ticket zwei Alternativen zur Verfügung. Der Inhalt der Streams ist jeweils identisch mit dem der TV-Übertragung.

Sky-Abonnenten können Sky Go ohne eine zusätzliche Zahlung nutzen, da es in jedem Abo-Paket inbegriffen ist, Ihr könnt Sky Go nutzen, nachdem Ihr Euch die App heruntergeladen und Euch danach mit Euren Zugangsdaten angemeldet habt. Die App gibt es kostenlos im Play Store und im App Store.

Ihr wollt keinen langfristigen Sky-Vertrag abschließen, die 2. Bundesliga dennoch live verfolgen? Dann ist ein Sky Ticket perfekt für Euch. Ein Sky Ticket kann ab einem Betrag von 19,99 Euro pro Monat buchen. Auch diese App gibt es kostenlos im Play Store und im App Store. Hier gibt es weitere Informationen zu Sky Ticket.

Kostenlos ist heute der von Sat.1 angebotene LIVE-STREAM auf ran.de.

Gemeinsam helfen: Der #S04 empfängt den @FCBayern zu einem Benefizspiel zugunsten der Flutopfer in der VELTINS-Arena. — FC Schalke 04 (@s04) July 23, 2021

Schalke 04 vs. HSV (Hamburger SV) heute live sehen: Die Aufstellungen

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn liegen die Aufstellungen von Schalke 04 und des HSV vor. An dieser Stelle zeigen wir Euch, wie die beiden Mannschaften heute in die Saison starten.

Schalke 04 vs. HSV (Hamburger SV): Die 2. Bundesliga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Gute Nachricht für alle, die das Spiel heute nicht live im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen können! Goal hält Euch mit einem umfangreichen LIVE-TICKER über das Geschehen in Gelsenkirchen auf dem Laufenden. Dort erhaltet Ihr auch interessante Statistiken zum Spiel

Hier geht's zum LIVE-TICKER Schalke 04 vs. HSV!

Schalke 04 vs. HSV (Hamburger SV) heute live: Die Übertragungen auf einen Blick