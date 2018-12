Schalke 04 bestätigt: Hinrunden-Aus für Guido Burgstaller

Der Österreicher musste im Derby verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Schalke bestätigt nun, dass Burgstaller 2018 nicht mehr zurückkehren wird.

Die Personaldecke beim krisengeschüttelten Vizemeister Schalke 04 wird immer dünner: Wie der Bundesligist am Dienstag mitteilte, erlitt Angreifer Guido Burgstaller im Derby am vergangenen Samstag gegen Borussia Dortmund (1:2) eine "strukturelle Verletzung am Übergang von Wadenmuskel und Achillessehne". Zudem wurde eine Sehnenplatte in Mitleidenschaft gezogen.

Der 29 Jahre alte Angreifer werde für den Rest der Hinrunde ausfallen und drohe auch den Rückrundenstart am 20. Januar 2019 gegen den VfL Wolfsburg zu verpassen, betonten die Königsblauen.

Schalke 04: Auch Mark Uth und Breel Embolo fehlen verletzungsbedingt

Der ehemalige Nürnberger musste wegen der Verletzung, die er sich bei einer Grätsche zugezogen hatte, gegen den BVB bereits nach 37 Minuten ausgewechselt werden.

In Nationalstürmer Mark Uth (Muskelverletzung) und dem Schweizer Rekordeinkauf Breel Embolo (Fußbruch) fehlen den Knappen, die nach dem 14. Spieltag nur drei Punkte von der Abstiegszone entfernt sind, bereits seit Längerem zwei gestandene Angreifer.