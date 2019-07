FC Schalke 04 vs. FC Bologna: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Highlights - alles zur Übertragung des Testspiels

Schalke testet im Rahmen des Trainingslagers gegen Bologna. Goal sagt Euch, wie Ihr die Partie heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Schalke befindet sich auf den letzten Metern der Vorbereitung zur neuen Saison. Bevor man jedoch im in Drochtersen gastiert und bei in die startet, testet die Mannschaft von Trainer David Wagner zunächst gegen den italienischen Erstligisten . Anstoß der Partie ist am Montag um 18 Uhr auf dem Sportplatz Langau.

Erneut hat Schalke sein Trainingslager im österreichischen Mittersill aufgeschlagen, um sich dort den Feinschliff für die neue Bundesliga-Saison zu holen. In diesem Rahmen werden die Königsblauen drei Testspiele austragen. Nach der heutigen Partie testet man noch gegen den türkischen Erstligisten Alanyaspor und gegen den spanischen -Verein .

Bereits am Freitag hatte Bologna gegen den Bundesliga-Aufsteiger eine 1:3-Niederlage hinnehmen müssen. Am Wochenende (Samstag, 15.30 Uhr) steht zudem noch ein Aufeinandertreffen mit dem auf dem Programm, ehe man am 18. August die dritte Runde der bestreitet.

Schalke gegen Bologna : Wer ist am Ende der strahlende Gewinner? Goal erklärt Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Mannschaften.

Schalke 04 gegen Bologna: Das Duell in der Übersicht

Duell FC Schalke 04 - FC Bologna Datum Montag, 29. Juli 2019 | 18 Uhr Ort Sportplatz Langau, Kitzbühel (Österreich) Zuschauer 1.200 Plätze

Schalke 04 vs. Bologna: Die Partie heute live im TV sehen - geht das?

Die neue Saison rückt immer näher und die Fans wollen wissen, in welcher Verfassung sich ihre Mannschaft aktuell befindet. Den Schalke-Anhängern wird es ähnlich gehen und es stellt sich daher die Frage, ob die Begegnung der Königsblauen mit dem FC Bologna heute live im TV übertragen wird.

An dieser Stelle gibt es gute Nachrichten zu verkünden, denn Sport1 hat sich die Rechte an der Partie gesichert und wird Schalke vs. Bologna daher live und in voller Länge im Free-TV übertragen. Bereits um 17.55 Uhr und damit fünf Minuten vor dem Anstoß beginnt der Sender mit der Übertragung.

Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, um Schalke vs. Bologna live zu schauen. Das kann für Euch insbesondere dann von Bedeutung sein, wenn Ihr heute Abend unterwegs seid und auf kein TV-Gerät zugreifen könnt. Alle Infos zu diesem Thema erhaltet Ihr im nächsten Abschnitt. Deshalb: einfach weiterlesen!

Schalke 04 gegen Bologna heute im LIVE-STREAM verfolgen

Wie bereits erwähnt, steht Euch heute nicht nur die TV-Übertragung von Schalke vs. Bologna zur Verfügung. Stattdessen wird das Aufeinandertreffen auch bei dem Streaminganbieter DAZN in voller Länge im LIVE-STREAM übertragen.

DAZN hat sich nämlich die Rechte an den Testspielen einiger Bundesligisten gesichert und wird Schalke vs. Bologna heute ebenfalls übertragen. Bereits wenige Minuten vor dem Anstoß, der um 18 Uhr erfolgen wird, geht DAZN auf Sendung. Kommentator Christoph Stadtler wird die Partie am Mikrofon begleiten.

Schalke 04 vs. Bologna heute im LIVE-STREAM auf DAZN

Um jedoch auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, braucht Ihr ein Abonnement von DAZN. Mit einem kostenlosen Probemonat könnt Ihr das Angebot des Streamingdienstes allerdings zunächst vier Wochen testen. Das bedeutet, dass Ihr die Testspiele sogar umsonst schauen könnt, wenn Ihr Euch heute den Gratismonat sichert.

Hat Euch das DAZN-Programm in dieser Zeit überzeugen können, zahlt Ihr danach 11,99 Euro im Monat und erhaltet dafür neben ausgewählten Spielen der Bundesliga auch die Highlights aller Duelle des deutschen Oberhauses. Seid Ihr nicht zufrieden gewesen, könnt Ihr das Abo problemlos kündigen. Es gibt dafür keinerlei Bedingungen.

Doch bei DAZN könnt Ihr nicht nur deutschen Fußball schauen. Auch die Spiele von LaLiga, der und sowie die Duelle der und gehören zum Angebot des Streamingdienstes. Außerdem könnt Ihr hier mit der NBA, NFL und NHL auch bekannte US-Sportarten verfolgen.

Ihr könnt die Begegnung zwischen Schalke und Bologna nicht live verfolgen, wollt aber dennoch die besten Szenen im Video sehen? Dann habt Ihr bei DAZN zwei Möglichkeiten: entweder Ihr schaut die gesamten 90 Minuten nochmals relive oder Ihr genießt eine Zusammenfassung der Partie, die bereits wenige Minuten nach dem Ende auf der Plattform zu finden sein wird.

Ihr interessiert Euch für das gesamte DAZN-Programm? Hier geht es zum aktuellen Kalender.

Schalke gegen Bologna: Die Aufstellungen

Welche elf Spieler erhalten das Vertrauen des neuen Schalke-Trainers David Wagner? Wen schickt Bologna-Coach Sinisa Mihajlovic ins Rennen? Die Antwort auf diese Frage gibt es hier. Sobald die Aufstellungen der beiden Mannschaften bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle.