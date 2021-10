Schalke 04 vs. Dynamo Dresden live: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-TICKER - 1:0

Schalke 04 empfängt im Top-Spiel der 2. Bundesliga heute Abend Dynamo Dresden. Verfolgt das Duell jetzt hier im LIVE-TICKER.

Der FC Schalke 04 empfängt am 11. Spieltag der 2. Bundesliga heute das Team von Dynamo Dresden . Anstoß der Partie in der Veltins Arena am Samstag ist um 20.30 Uhr . Verfolgt das Duell jetzt hier im LIVE-TICKER .

Absteiger Schalke hat sich nach zuletzt drei Siegen in Folge oben in der Tabelle festgespielt, während bei Dynamo der Trend eher nach unten zeigt: Dynamo hat vier seiner letzten fünf Begegnungen verloren.

Schalke 04 - Dynamo Dresden im LIVE-TICKER

Schalke 04 - Dynamo Dresden im LIVE-TICKER

Schalke - Dresden 1:0 Tore 1:0 Ouwejan (20.) Aufstellung Schalke Fraisl - Thiaw, Itakura, Kaminski - Ranftl, Ouwejan - Palsson - Zalazar, Mikhailov - Bülter, Terodde Aufstellung Dresden Broll - Becker, Sollbauer, Aidonis, Löwe - Stark, Akoto - Will, Schröter - Mörschel - Daferner Gelbe Karten -

Schalke vs. Dresden im LIVE-TICKER: Tor

20. | Kurz darauf klingelt es. Auf der rechten Seite spielen sich Reinhold Ranftl und Rodrigo Zalazar mit etwas Glück durch. Ranftl passt dann scharf und flach in die Mitte. Kevin Broll geht dazwischen, wehrt das Ding aber eher ungenügend ab. Robin Becker möchte endgültig klären. Doch da geht Thomas Ouwejan entschlossen drauf, hält den rechten Fuß in den versuchten Befreiungsschlag. Die Kugel springt ins Tor.

20. | Mit ihrem ersten Torschuss lassen sich die Königsblauen also Zeit. Jetzt ist es soweit und gleich liegt größte Gefahr in der Luft. Rodrigo Zalazar schießt von der Strafraumgrenze mit dem rechten Fuß an den rechten Außenpfosten.

15. | Dann treten die Gastgeber in Erscheinung. Simon Terodde spielt einen starken Pass durch die Schnittstelle. Marius Bülter schießt in halbrechter Position etwas hastig und zieht viel zu hoch. Ohnehin aber ertönt dann der Abseitspfiff. Auf den ersten registrierten Torschuss müssen die Schalker also weiter warten.

13. | Ein langer Ball von Martin Fraisl landet in den Füßen von Dresdens Yannick Stark. Dieser legt gleich den Vorwärtsgang ein, passt dann gut in den Sechzehner. Links in der Box setzt Heinz Mörschel zum Linksschuss an, der von Malick Thiaw gut verteidigt wird. Die nachfolgende Ecke zieht keine Gefahr nach sich.

11. | Nahe des linken Strafraumecks nimmt Christoph Daferner den Ball gut mit, hat dann etwas Platz und fackelt nicht lange. Der Rechtsschuss gerät nicht platziert genug, der wird von Martin Fraisl gehalten.

9. | Bislang halten die Gäste sehr mutig dagegen, attackieren den Kontrahenten früh. Und das hat auch Erfolg. Die Schwarz-Gelben erobern viele Bälle. Entsprechend schwer tun sich derzeit die Schalker.

6. | Die Anfangsphase wird durch viel Zweikämpfe geprägt. Das führt folglich zu vielen Fouls und Unterbrechungen. Es geht also um Körperlichkeit und darum, in dieser Hinsicht Akzente zu setzen und Eindruck zu hinterlassen.

4. | Nun sind die Schalker am Zug, bekommen die erste Ecke dieser Begegnung zugesprochen. Kurz darauf wird Dresdens Keeper Kevin Broll im Torraum von Thomas Ouwejan angegangen, was einen Freistoß für Dynamo nach sich zieht.

2. | Für den ersten Angriffsversuch sorgen die Gäste. Morris Schröter ist auf dem rechten Flügel unterwegs, die Flanke aber misslingt völlig.

Schalke vs. Dresden im LIVE-TICKER: Anpfiff

1. | Soeben ertönt der Anpfiff. Dynamos erste Auftritt überhaupt in der Veltins-Arena läuft.

vor Beginn | Kurz vor dem Anpfiff blicken wir auf das Unparteiischengespann. Mit der Spielleitung wurde Sven Jablonski betraut. Der angehende FIFA-Referee bringt die Erfahrung aus 50 Bundesligaspielen mit und agiert im deutschen Fußball-Unterhaus zum 51. Mal an der Pfeife. Zur Hand gehen ihm dabei die Assistenten Markus Sinn und Fynn Kohn. Als vierter Offizieller fungiert Eric Müller.

vor Beginn | Als sich Dynamo nach der Wiedervereinigung vier Jahre in der Bundesliga halten konnte, spielten beide Klubs regelmäßig gegeneinander. Dabei gewannen die Sachsen zu Hause alle Begegnungen gegen die Königsblauen. Das setzte sich in einem DFB-Pokalspiel im Jahr 2014 fort. Auf Schalke jedoch konnten die Dresdener nie gewinnen. Bei den vier Gastspielen sprangen immerhin zwei Unentschieden raus. Auch der bislang letzte Auftritt in Gelsenkirchen fand übrigens 1994 im Parkstadion statt, da gewann S04 mit 4:0.

vor Beginn | Genau gegensätzlich gestaltet sich der Trend bei den Königsblauen. Nach dem mäßigen Saisonauftakt mit lediglich einem Sieg aus den ersten vier Partien gerieten die Gelsenkirchener zuletzt richtig in Fahrt. Die aktuelle Erfolgsserie steht beim drei Siegen in Folge. Dabei blieb Schalke in Rostock (2:0), gegen Ingolstadt (3:0) und in Hannover (1:0) stets ohne Gegentreffer. Die letzte Niederlage geht auf Mitte September zurück, da unterlagen die Knappen zu Hause dem Karlsruher SC mit 1:2.

vor Beginn | Richtig gut war der Aufsteiger aus Elbflorenz in die Spielzeit gestartet. Inklusive des Weiterkommens im DFB-Pokal gegen Paderborn (2:1) blieb man in den ersten fünf Pflichtspielen ungeschlagen, fügte in der 2. Liga noch drei weitere Siege hinzu. Ende August setzte es ausgerechnet gegen Paderborn die erste Saisonniederlage. Seither jedoch hat Dynamo nur noch eine Begegnung gewonnen - Ende September zu Hause gegen Bremen (3:0). Zuletzt setzte es eine 0:1-Heimpleite gegen Nürnberg. Auswärts haben die Schwarz-Gelben mittlerweile drei Partien in Folge verloren.

vor Beginn | Königsblau gegen Schwarz-Gelb - da war doch was? Statt mit Dortmund muss sich Schalke heute allerdings mit Dresden auseinandersetzen. Bleibt die Frage, ob die Farben für eine besondere Motivation sorgen. Mit Blick auf die Tabelle vor diesem 11. Spieltag offenbart sich, dass der Dritte den Elften empfängt. Sechs Punkte liegen zwischen beiden Mannschaften, die sich defensiv beinahe auf Augenhöhe bewegen. Die Sachsen haben in dieser Saison lediglich einen Gegentreffer mehr kassiert (12) - aber eben auch vier Tore weniger geschossen (13).

vor Beginn | Bei den Gästen muss Trainer Alexander Schmidt auf Michael Akoto (Muskelfaserriss im Adduktorenbereich), Brandon Borrello (Mittelfußbruch), Max Kulke (Außenbandriss im Sprunggelenk), Tim Knipping, Panagiotis Vlachodimos und Patrick Wiegers (alle Kreuzbandriss) verzichten.

vor Beginn | Auf Seiten der Hausherren stehen Mehmet Aydin (Muskelverletzung im Oberschenkel), Michael Langer (Kreuzbandriss), Marc Rzatkowski und Salif Sane (beide Trainingsrückstand) nicht zur Verfügung.

vor Beginn | Herzlich willkommen in der 2. Bundesliga zur Begegnung des 11. Spieltages zwischen dem FC Schalke 04 und Dynamo Dresden.

Schalke vs. Dresden im LIVE-TICKER: Die Aufstellungen

So spielt Schalke 04:

Fraisl - Thiaw, Itakura, Kaminski - Ranftl, Ouwejan - Palsson - Zalazar, Mikhailov - Bülter, Terodde

Die Aufstellung von Dynamo Dresden

Broll - Becker, Sollbauer, Aidonis, Löwe - Stark, Akoto - Will, Schröter - Mörschel - Daferner

Schalke vs. Dresden im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Der FC Schalke 04 gewann nur zwei der neun Pflichtspiele im Profifußball gegen Dynamo Dresden (2U 5N), beide Siege gab es aber zu Hause: mit 2-0 in der Bundesliga im Mai 1993 und mit 4-0 im November 1994.

Zu Hause blieb Schalke 04 in vier Pflichtspielen gegen Dynamo Dresden unbesiegt (2S 2U) und kassierte nur ein einziges Gegentor – unter allen Teams, gegen welche die Knappen im Profifußball mindestens vier Heimspiele bestritten, ist der Gegentorschnitt zu Hause nur gegen Energie Cottbus (0.0) und St. Pauli (0.2) geringer als gegen Dresden (0.25).

Der FC Schalke 04 feierte zuletzt erstmals seit über zwei Jahren wieder drei Pflichtspielsiege in Folge – im August/September 2019 waren es in der Bundesliga sogar vier Siege am Stück.

Schalke 04 blieb in den letzten drei Pflichtspielen ohne Gegentor, das hatten die Königsblauen zuletzt vor zwei Jahren geschafft (Mai bis August 2019). Eine noch längere Serie gelang zuletzt Anfang 2018 (Februar/März 5 Spiele zu null).

Während Schalke 04 fünf der letzten sechs Ligaspiele gewann (1N, wie sonst nur der FC St. Pauli), verlor Dynamo Dresden fünf der letzten sechs Partien (1S) – wie sonst nur Schlusslicht Erzgebirge Aue.

Seit Anfang 2018 hat Dynamo Dresden in der 2. Liga von 13 Spielen gegen Bundesliga-Absteiger 11 verloren. Einzige Ausnahmen waren zwei 3-0-Heimsiege gegen den 1. FC Köln im April 2019 und gegen Werder Bremen am achten Spieltag dieser Spielzeit.

Dynamo Dresden kassierte in dieser Zweitliga-Saison die meisten Gegentore in der Anfangsviertelstunde (5), Schalke 04 traf dagegen ligaweit am häufigsten in den ersten 15 Minuten (viermal, wie Paderborn und Regensburg).

Dynamo Dresden verlor die letzten drei Auswärtsspiele in der 2. Liga, das sind für die Sachsen so viele Auswärtspleiten wie in den vorherigen 10 Gastspielen in Liga 2 zusammen (4S 3U).

Schalkes Torjäger Simon Terodde hatte in dieser Saison 16 Großchancen und damit mehr als die komplette Dresdner Mannschaft (13). Mit 62% hat Dynamo aber die beste Großchancenverwertung der 2. Liga.

Dresden generierte in der laufenden Zweitligasaison 93 Hohe Ballgewinne (innerhalb von 40 Metern vom gegnerischen Tor), nur Bremen mehr (96) - kein anderes Team kommt auf mehr als 73. Allerdings konnte Dresden noch kein Tor nach einem Hohen Ballgewinn schießen, Schalke bereits drei (bei 66 gesamt) – kein Team mehr.

Schalke 04 vs. Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Schalke vs. Dresden heute ... im TV Sky, Sport1 im LIVE-STREAM Sky Go, Sport1 LIVE-TICKER Goal

Schalke 04 - Dynamo Dresden im LIVE-TICKER: Das Duell der 2. Bundesliga im Überblick