Schalke 04: Manager Jochen Schneider lobt Erzrivalen Borussia Dortmund

Jochen Schneider von Schalke 04 lobt die Arbeit von Borussia Dortmund in den letzten Jahren. Auf Schalke sieht der Manager noch viele Baustellen.

Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider hat die Arbeit des Erzrivalen in den vergangenen Jahren gelobt. "Beim BVB hat man in den letzten elf, zwölf Jahren viele gute Entscheidungen getroffen. Der Verein steht für Kontinuität, und es geht zurecht seit vielen Jahren in die richtige Richtung", sagte Schneider dem Nachrichtenportal t-online.de vor dem Revierderby beim BVB am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER).

Während es für Dortmund um seinen neunten Meistertitel geht, kämpft Schalke gegen den Abstieg aus der . "Abstiegskampf drückt auf den Magen. Da schlafe ich nicht gut", sagte Schneider, der bei den Königsblauen Ende Februar die Nachfolge von Christian Heidel angetreten hatte und von den Problemen ein bisschen überrascht wurde: "Es gibt viele Punkte, bei denen ich annahm, dass Schalke da schon ein, zwei Schritte weiter ist." Der Klub habe "in vielen Bereichen sehr viel Luft nach oben, sonst wäre unsere Tabellensituation nicht so, wie sie ist."