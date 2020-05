Schalke 04: Alexander Nübel kehrt offenbar ins Tor zurück

Keeper Alexander Nübel könnte am Samstag gegen Werder Bremen zurück ins Schalke-Tor kehren und Markus Schubert ablösen.

Alexander Nübel kehrt offenbar schon am Samstag ins Tor des kriselnden Fußball-Bundesligisten Schalke 04 zurück. Nach Sport1-Informationen rückt Nübel im Heimspiel gegen (15.30 Uhr) wieder für Markus Schubert zwischen die Pfosten. Trainer David Wagner habe die Entscheidung intern bereits mitgeteilt.

Wagner hatte die Entscheidung gegen Schubert am Nachmittag bereits angedeutet. "Natürlich habe ich mich mit ihm unterhalten. Er hat jetzt gespielt, und natürlich hatte er auch seine Beteiligung an dem einen oder anderen Gegentor in den letzten drei Spielen. Das war ja offensichtlich", sagte Wagner und fügte an: "Ich habe ihm gesagt: Fußball ist nicht immer Sonnenschein, und so eine Karriere ist lang."

Nübel wechsel im Sommer ablösefrei zu Bayern

Wagner hatte erst Anfang März erklärt, bis zum Saisonende auf Schubert setzen zu wollen. "Alternativlos" nannte der Coach die Entscheidung zugunsten des U21-Nationaltorwarts.

Nübel wechselt im Sommer ablösefrei zum FC Bayern. Kurz vor der Corona-Pause hatte es erste "Nübel-raus"-Rufe des Schalker Publikums gegeben.