SC Verl vs. Dynamo Dresden heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen und mehr - die Übertragung der 3. Liga

Dynamo Dresden marschiert nach dem Trainerwechsel wieder Richtung Aufstieg. In Verl wartet jedoch eine schwierige Aufgabe. Die Infos zum Spiel.

Endspurt in der 3. Liga: Der SC Verl empfängt Tabellenführer Dynamo Dresden. Anstoß in der Benteler-Arena in Paderborn ist heute um 19.00 Uhr.

Der Trainerwechsel bei Dynamo Dresden hat sich bislang voll ausgezahlt. Unter Alxeander Schmidt, der Markus Kauczinski ersetzte, gewann Dynamo alle Nachholspiele und grüßt vier Spieltage vor Saisonende wieder von der Tabellenspitze. Der Vorsprung auf den dritten Platz ist mit zwei Punkten aber gering.

Nun wartet beim starken Aufsteiger SC Verl eine knifflige Aufgabe. Verl steht mit 50 Punkten auf Platz sieben und hatte mit dem Abstieg die gesamte Saison über rein gar nichts zu tun. Mit 63 Saisontoren stellen die Ostwestfalen den zweitbesten Angriff der Liga hinter Mitaufsteiger 1. FC Saarbrücken (64). Knackpunkt ist aber die anfällige Defensive. Verl kassierte bereits 52 Gegentore und damit fast doppelt so viele wie Dresden (29).

Der SC Verl trifft auf Dynamo Dresden. Goal liefert die Infos zum Spiel.

SC Verl vs. Dynamo Dresden heute live: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG SC Verl vs. Dynamo Dresden WETTBEWERB 3. Liga | 35. Spieltag ORT Benteler-Arena | Paderborn ANSTOSS 19.00 Uhr (im LIVE-TICKER)

SC Verl vs. Dynamo Dresden heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Tore scheinen in dieser Partie garantiert, für Dynamo könnte dieses Spiel entscheidenden Charakter im Aufstiegsrennen bekommen. Ihr wollt den Drittliga-Knaller heute sehen? Dann bekommt Ihr hier die Infos zur TV-Übertragung.

SC Verl vs. Dynamo Dresden: So wird die 3. Liga übertragen

Ihr habt Sky und DAZN und wollt die 3. Liga sehen? Dann folgt hier eine schlechte Nachricht. Denn keiner der beiden Anbieter zeigt Spiele der 3. Liga. Diese wird unter dem Dach des DFB ausgetragen und hat mit der 1. und 2. Bundesliga, die von der DFL vermarktet werden, nichts zu tun.

Der DFB verkaufte die Übertragungsrechte an der 3. Liga schon vor mehreren Jahren an die Deutsche Telekom. Der Konzern bündelt seine Sportübertragungen in dem Markenauftritt MagentaSport und zeigt alle 380 Saisonspiele der dritthöchsten deutschen Spielklasse live.

Anders als die Partien der Bundesligen sind die Spiele der 3. Liga jedoch regelmäßig auch im Free-TV zu sehen. Die ARD zeigt übr ihre dritten Regionalprogramme an jedem Wochenende ausgewählte Partien live. Doch was ist mit der heutigen Begegnung zwischen Verl und Dresden?

SC Verl vs. Dynamo Dresden heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM bei MagentaSport

Auch wenn die Begegnung zwischen Verl und Dresden besondere Relevanz in der 3. Liga besitzt, ist das Spiel nicht im Free-TV zu sehen. An Wochentagen ist das Programm der Regionalsender wie WDR und MDR klar strukturiert, vor allem am Vorabend. Somit bleibt den Fans der heutigen Partie nur die Übertragung bei MagentaSport.

SC Verl vs. Dynamo Dresden heute: So überträgt MagentaSport das Spiel im TV und LIVE-STREAM

Die Partie ist bei MagentaSport sowohl im Einzelspiel als auch in der Konferenz mit den Parallelspielen um 19.00 Uhr zu sehen. Die Vorberichterstattung beginnt um 18.45 Uhr, im Einzelvorlauf liefert Stefanie Blochwitz die wichtigsten Infos zum Spiel. Kommentator des Einzelspiels ist Christian Straßburger.

SC Verl vs. Dynamo Dresden heute: Das bietet MagentaSport

MagentaSport hat sich seinen Platz im umkämpften Sportrechte-Markt gesichert. Neben der 3. Liga ist auch die Fußball-Bundesliga der Frauen dort zu sehen, außerdem können Fans des Basketballs und des Eishockeys dort die höchsten deutschen Spielklassen - BBL und DEL - vollumfänglich verfolgen.

Zudem sorgte die Telekom zuletzt für Aufshene, als bekannt wurde, dass auch die Spiele der kommenden Welt- und Europameisterschaften im Fußball bei MagentaSport zu sehen sein werden. Ein Großteil der Spiele wurde an ARD, ZDF und RTL sublizenziert, wer von den kommenden Turnieren aber alle Spiele sehen will, der benötigt MagentaSport.

SC Verl vs. Dynamo Dresden heute: Das kostet MagentaSport

Die Kosten für MagentaSport hängen ganz davon ab, ob Ihr bereits Telekom-Kunde seid oder nicht. Wer schon einen Vertrag bei der Telekom abgeschlsosen hat, der kann sich über Vergünstigungen freuen.

Alexander #Schmidt nach dem 2:0-Auswärtssieg gegen den ⁦⁦@KFC_Uerdingen⁩: „Ich bin stolz auf mein Team. Wir haben heute eine gute Mannschaftsleistung gegen unbequeme Uerdinger gezeigt & das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Respekt an die Jungs!“ #KFCSGD #sgd1953 pic.twitter.com/loT63fxMgi — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) May 1, 2021

Konkret können alle Interessenten, die schon Telekom-Kunde sind, MagentaSport für ein Jahr kostenlos hinzubuchen. Danach kostet das Sportangebot 4,95 Euro monatlich im Jahresabo.

Alle, die MagentaSport buchen wollen, aber bislang mit der Telekom nichts zu tun haben, müssen tiefer in die Tasche greifen. Für das flexible Monatsabo müsst Ihr 16,95 Euro auf den Tisch legen. Entscheidet Ihr Euch direkt für ein Jahresabo, dann kostet Euch dieses im Monat nur 9,95 Euro.

SC Verl vs. Dynamo Dresden heute: So empfangt Ihr MagentaSport im TV und als LIVE-STREAM

MagentaSport kann über MagentaTV bequem als lineares Fernsehen gebucht werden. Habt Ihr kein MagentaTV, dann könnt Ihr Euch die App auf Euren Smart-TV herunterladen und somit das Programm auf Eurem Fernseher genießen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, MagentaSport als App auf diversen Streaming-Sticks zu empfangen und damit ebenfalls wie gewohnt Euren Fernseher zu nutzen.

Wer unterwegs ist oder das Spiel im Second Screen sehen will, der hat ebenfalls diverse Optionen. Die App für MagentaSport gibt es nämlich auch für Smartphone und Tablet. Außerdem sind alle Inhalte über die gängigen Internetbrowser nutzbar.

Alle Infos zu Kosten und Empfang von MagentaSport findet Ihr auch hier.

SC Verl vs. Dynamo Dresden heute live: Der LIVE-TICKER von Goal

Bestens informiert seid Ihr auch im LIVE-TICKER von Goal. Egal, ob Tor, Platzverweis, Elfmeter oder was auch immer im Spiel wichtig ist: der Ticker liefert Euch die Infos nahezu in Echtzeit.

Hier geht's zum LIVE-TICKER

SC Verl vs. Dynamo Dresden: Die Aufstellungen

Rund eine Stunde vor Spielbeginn werden die Aufstellungen veröffentlicht. Ihr bekommt sie dann zeitnah hier nachgereicht.