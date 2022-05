SC Verl vs. MSV Duisburg: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen und LIVE-TICKER der 3. Liga

In Deutschland finden im Profifußball an diesem Wochenende die letzten Spieltage statt - so auch in der 3. Liga. Der SC Verl empfängt den MSV Duisburg, los geht es in der Benteler-Arena in Paderborn am Samstag um 13.30 Uhr.

Es ist das Duell des 16. gegen den 15. - und dann auch noch ein NRW-Derby: Das Spiel hat es heute in sich! Dabei geht es für Verl noch um eine ganze Menge: Je nach dem Endergebnis des Spiels von Viktoria Berlin können die Ostwestfalen nämlich wieder in die Regionalliga absteigen!

Der Grund: Gleich vier Teams steigen aus der dritten Liga ab! Aktuell hat Viktoria Berlin 37 Punkte, der SC Verl 39. Sollte also der SC Verl gewinnen, wäre er auf jeden Fall gerettet, bei einem Unentschieden kommt es auf das Torverhältnis an - das ist momentan um sieben besser als das der Berliner. Immerhin: Viktoria spielt gegen den SV Meppen, gegen den Berlin im Hinspiel 0:3 verlor.

In einem spannenden Spiel mit offenem Visier endete das Spiel zwischen Duisburg und Verl in der Hinrunde 2:2. GOAL erklärt, wie das Spiel heute im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER übertragen wird.

MSV Duisburg beim SC Verl: Die Partie der 3. Liga im Überblick

Begegnung SC Verl - MSV Duisburg Wettbewerb 3. Liga | 38. Spieltag Datum Samstag | 14. Mai 2022 Anpfiff 13.30 Uhr (Hier geht's zum LIVE-TICKER!) Ort Benteler-Arena | Paderborn | NRW Bilanz (Drei Spiele) Ein Sieg Verl Ein Unentschieden Ein Sieg Duisburg

SC Verl empfängt den MSV Duisburg: Die Übertragung der 3. Liga heute im TV

Es geht gegen den Abstieg, und das zwischen zwei Teams, die in der Tabelle direkt nebeneinanderliegen: Mehr Spannung kann es kaum geben! Logisch also, dass viele Zuschauer:innen das Spiel verfolgen werden wollen - doch wo kann man die Partie heute im TV und LIVE-STREAM sehen?

SC Verl vs. MSV Duisburg: Die 3. Liga heute im TV und LIVE-STREAM

Die Übertragung in der 3. Liga ist besonders: Anders als in der Bundesliga, in der Champions League oder anderen großen Wettbewerben ist es nicht so, dass die Spiele auf mehrere Anbietern aufgeteilt sind: Ein einziger Sender überträgt alle Spiele, und das ist MagentaSport!

Zu MagentaSport kommen wir später nochmal, vorher wollen wir uns nämlich die öffentlich-rechtlichen Sender anschauen. Denn obwohl MagentaSport jedes Spiel der 3. Liga in dieser Saison live überträgt, laufen bei BR, MDR, WDR und Co. trotzdem Spiele der 3. Liga.

MSV Duisburg beim SC Verl: Wie sehe ich heute die Partie der 3. Liga?

Je nachdem, aus welchem Bundesland ein Verein kommt, kann es sein, dass der jeweils zuständige regionale Sender das Spiel überträgt. Kaiserslautern spielt am Samstagmittag? Dann ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass der SWR das Spiel überträgt.

Wie sieht es denn heute aus - überträgt der WDR das Spiel der beiden NRW-Vereine? Schlechte Nachrichten: Heute ist man auf die Übertragung durch MagentaSport angewiesen. Der WDR zeigt nicht Verl gegen Duisburg, dafür läuft hier nämlich Eintracht Braunschweig gegen Viktoria Köln. Auch das hat Bezug auf Verl vs. Duisburg: Sollte Köln heute verlieren, würden beide Teams mit einem Sieg an den Kölnern vorbeiziehen und 14. werden!

MagentaSport überträgt jedes Spiel der 3. Liga: SC Verl gegen den MSV Duisburg im TV und LIVE-STREAM sehen - so geht's

Kommen wir zurück zu MagentaSport - der Sportsender der Telekom ist heute also die einzige Möglichkeit, das Spiel im TV zu sehen! Leider ist der Anbieter aber kostenpflichtig, hier gibt es die Infos zu den Abonnements des Senders!

SC Verl gegen den MSV Duisburg heute im LIVE-STREAM: Die Übertragung der 3. Liga im Internet

Wir haben es bereits erwähnt: Nicht immer, aber manchmal übertragen die regionalen Rundfunkanstalten im TV und LIVE-STREAM - dann auch kostenlos! Allerdings wählen die jeweiligen Sender selbst das Spiel aus, heute hat sich der WDR gegen das Verl-Spiel und für Viktoria Köln bei Eintracht Braunschweig entschieden. In der ARD-Mediathek findet man alle regionalen Rundfunkanstalten mit einem Klick:

Verl gegen Duisburg im LIVE-TICKER und LIVE-STREAM - so geht's!

Bleibt dann doch nur MagentaSport, um Verl gegen Duisburg in der 3. Liga zu sehen - immerhin funktioniert das auch im Internet. Auch hier benötigt ihr aber ein kostenpflichtiges Abonnement, mehr Informationen dazu findet ihr hier.

Alternativ zeigt auch OneFootball die 3. Liga - allerdings ebenfalls kostenpflichtig. Alle Infos dazu findet ihr hier.

Ihr wollt nichts für die Übertragung der 3. Liga bezahlen, wollt aber immer auf dem aktuellen Stand bleiben? Dann empfehlen wir euch unseren LIVE-TICKER, welcher selbstverständlich kostenlos ist! Tore, Auswechslungen, Karten - hier verpasst ihr nichts!

MagentaSport und die Übertragung der 3. Liga: SC Verl gegen den MSV Duisburg heute im LIVE-STREAM sehen

SC Verl vs. MSV Duisburg, die Aufstellungen:

Aufstellung SC Verl: Thiede - Mikic, Pernot, Ochojski, Stellwagen - Sapina, Baack, Corboz - Berlinski, Putaro, Petkov.

Aufstellung MSV Duisburg: Coppens - Steurer, Ma. Frey, Fleckstein - Ajani, Stierlin, Jander, Bretschneider - Yeboah, Ademi, Stoppelkamp.

SC Verl empfängt den MSV Duisburg: So wird die 3. Liga heute im TV und LIVE-STREAM übertragen