SC Verl gegen 1. FC Kaiserslautern (FCK) live sehen: Alles zur Übertragung der 3. Liga im TV und LIVE-STREAM

Der Aufsteiger SC Verl empfängt den Traditionsverein 1. FC Kaiserslautern. Im Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im TV und STREAM seht.

Die Kaiserslauterer sind die Unentschieden-Könige der . Bereits zehnmal trennten sich die Roten Teufel von ihrem Gegner mit einer Punkteteilung. Auch deshalb steht der nur auf dem 16. Tabellenplatz und damit aktuell nur knapp über dem Strich, der die Abstiegszone markiert. Vergangen sind allem Anschein nach die Zeiten, als die Pfälzer fester Bestandteil der 1. waren. Gegen die Emporkömmlinge vom SC Verl soll zum dritten Mal in dieser Saison auswärts gewonnen werden.

Beim SC Verl verläuft die Spielzeit dagegen mehr als zufriedenstellend. Nach zwölf Jahren Regionalliga hat man sich bereits in den ersten Halbserie bestens in der 3. Liga eingefunden. Mit aktuell 28 Punkten und einem Spiel weniger kann sogar noch der Sprung auf den Relegationsplatz für die Aufstiegsrunde gelingen. Anstoß ist am Samstag, 16.01., um 14 Uhr in der Benteler-Arena (Paderborn).

Können die Verler an ihre exzellente Runde anknüpfen oder sammelt der 1. FC Kaiserslautern wichtige Punkte gegen den Abstieg? Wir erklären Euch, wie ihr die 3. Liga heute live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

SC Verl gegen 1. FC Kaiserslautern (FCK) live: Das Spiel der 3. Liga im Überblick

Wettbewerb 19. Spieltag, 3. Liga Begegnung SC Verl (6. Platz) - 1. FC Kaiserslautern (16. Platz) Ort Benteler-Arena, Paderborn Anstoß Samstag, 16.01.2021, 14 Uhr

SC Verl vs. 1. FC Kaiserslautern live: So seht Ihr die 3. Liga im TV und LIVE-STREAM

Nur ausgewählte Spiele der 3. Liga werden in den öffentlichen-rechtlichen Kanälen gezeigt. Die Partie SC Verl gegen den 1. FC Kaiserslautern gehört nicht dazu und wird deshalb exklusiv bei MagentaTV übertragen. Wir erklären Euch hier im Artikel, was Ihr tun könnt, um das Spiel trotzdem zu sehen.

SC Verl gegen 1. FC Kaiserslautern live: Die 3. Liga bei MagentaTV mit MagentaSport im TV und LIVE-STREAM

Für Fans eines Klubs, der in der 3. Liga spielt, ist MagentaTV durchaus eine lohnende Investition. Der Pay-TV-Sender überträgt alle 380 Spiele der dritthöchsten deutschen Spielklasse live und in voller Länge. Für Kunden der Telekom gibt es zudem ein spannendes Angebot. Habt Ihr bereits einen Vertrag bei dem Unternehmen, ist MagentaSport im ersten Jahr nämlich völlig kostenlos.

Auch für Nicht-Kunden des Telekommunikationsriesen gibt es gute Nachrichten: MagentaSport ist auch buchbar, ohne weitere Verpflichtungen mit der Telekom einzugehen. Im Jahresabo kostet der Kanal 9,95 Euro monatlich oder 16,95 Euro im Monatsabo, wenn Ihr Euch nicht längerfristig an die Telekom binden möchtet.

Telekom-Kunden Nicht-Kunden MagentaSport im Jahresabo Kostenfrei im ersten Jahr (danach 4,95 Euro monatlich) 9,95 Euro monatlich MagentaSport im Monatsabo nicht möglich 16,95 Euro monatlich

SC Verl vs. 1. FC Kaiserslautern heute live: Die 3. Liga bei MagentaSport im LIVE-STREAM

Habt ihr Euch also einen Zugang zu MagentaSport beim Anbieter angelegt, könnt Ihr Euch die MagentaSport-App herunterladen und auf Eurem Endgerät installieren. Die App gibt es zum Download in den üblichen Stores für Apple und Android. Nach der Installation könnt Ihr Euch mit den Zugangsdaten, die Ihr von MagentaTV erhalten habt, einloggen und die 3. Liga livestreamen.

SC Verl gegen 1. FC Kaiserslautern heute live: Die 3. Liga bei MagentaSport im TV

Falls Ihr keinen TV besitzt, auf dem Ihr Apps installieren könnt, gibt es verschiedene Möglichkeiten für Euch, die 3. Liga trotzdem live in Euer Wohnzimmer zu holen. MagentaTV bietet zum Beispiel einen Stick gegen Gebühr an, den Ihr per HDMI-Kabel mit Eurem TV verbinden und so MagentaSport auf dem großen Bildschirm sehen könnt. Alle Infos dazu findet Ihr hier.

SC Verl vs. 1. FC Kaiserslautern: Die 3. Liga im LIVE-TICKER von Goal

Ihr habt keine Möglichkeit, die 3. Liga live zu verfolgen? Wir bieten Euch eine gute Alternative dazu an. Mit dem LIVE-TICKER von Goal bekommt Ihr alle wichtigen Informationen zum Spielgeschehen. Schaut doch mal vorbei!

SC Verl gegen 1. FC Kaiserslautern: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen der Teams etwa eine Stunde vor dem Anstoß publik gemacht werden, veröffentlichen wir sie hier. Klickt Euch also kurz vor dem Anpfiff nochmals hier rein!