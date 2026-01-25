SC Freiburg vs. 1. FC Köln heute im Live Stream und live im TV: DAZN oder Sky?

Am Sonntag findet der 19. Spieltag der Bundesliga seinen Abschluss. Zum Spieltagsfinale trifft der SC Freiburg vor heimischer Kulisse auf den 1. FC Köln. Anstoß der Begegnung ist um 17.30 Uhr im Europa-Park Stadion.

Wer zeigt/überträgt SC Freiburg vs. 1. FC Köln heute live im Free-TV und Livestream?

Der Bundesliga-Sonntag ist und bleibt bei DAZN beheimatet. Der Streaminganbieter zeigt alle Begegnungen des Tages sowohl im TV als auch im Livestream auf der Homepage und der App. Ab 16.45 Uhr startet die Vorberichterstattung, der Anstoß erfolgt um 17.30 Uhr. Moderator Andres Veredas und Experte Sebastian Kneißl liefern im Vorfeld alle wichtigen Infos. Kommentiert wird die Begegnung von Max Siebald gemeinsam mit Kneißl. Grundvoraussetzung für die ist das kostenpflichtige Abonnement DAZN Unlimited.

Anstoßzeit SC Freiburg gegen 1. FC Köln

SC Freiburg vs 1. FC Köln: Aufstellungen

News über SC Freiburg

Die Breisgauer wollen nach einer durchwachsenen Formkurve wieder Anschluss an die europäischen Plätze finden und haben zuletzt im Ligabetrieb sowie international gemischte Ergebnisse eingefahren.

Personell ist Freiburg weitgehend gut aufgestellt. Der Klub ist weitestgehend verletzungsfrei aus der Winterpause gekommen, allerdings fehlt Innenverteidiger Philipp Lienhart weiter wegen einer Bauchmuskelverletzung. Kofi Kyereh hingegen wird wohl voraussichtlich ebenfalls noch nicht wieder einsatzbereit sein, da er seit längerer Zeit mit einem Trainingsrückstand zu kämpfen hat.

News über 1. FC Köln

Beim 1. FC Köln ist die Personalsituation etwas komplizierter. Nach dem Sieg gegen den 1. FSV Mainz 05 geht der Effzeh mit positiver Stimmung in die Partie, doch der Kader dürfte Trainer Lukas Kwasniok einige Aufgaben stellen.

Einige Spieler konnten in der Vorbereitung auf das Freiburg-Spiel wieder ins Training zurückkehren, allerdings gibt es auch Fragen zu einigen Schlüsselspielern: Das Kölner Top-Talent Said El Mala konnte wegen einer Erkältung nicht trainieren, sein Einsatz am Sonntag ist deshalb fraglich. Auch Denis Huseinbasic hatte zuletzt mit einer Erkrankung zu kämpfen.

