SC Freiburg vs. Gladbach: TV, LIVE-STREAM, TICKER, Aufstellung, Highlights - die Bundesliga-Übertragung am Freitag live

Borussia Mönchengladbach gastiert am Freitagabend beim SC Freiburg. Alles zur Übertragung heute Abend live im TV und LIVE-STREAM.

Die startet heute in den 30. Spieltag mit der Begegnung gegen Gladbach. Um 20.30 Uhr wird im Schwarzwaldstadion um drei Zähler gekämpft.

Der SC Freiburg steht in der oberen Tabellenhälfte der Bundesliga, wer hätte damit gerechnet. Das Team von Christian Streich fährt in aller Regelmäßigkeit Punkte ein, auch wenn zuletzt etwas geschwächelt wurde. Auf heimischer Anlage gab es zwei 0:1-Niederlagen gegen Bremen und Leverkusen.

Auf der Gegenseite will in die . Dafür darf die Elf vom Niederrhein nichts mehr anbrennen lassen und muss auch im Breisgau gewinnen. Vergangenes Wochenende gab es einen souveränen 4:1-Heimsieg gegen Union Berlin.

SC Freiburg vs. Gladbach heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Goal verrät alles rund um die Bundesliga-Übertragung am Freitagabend.

SC Freiburg vs. Gladbach heute live: Das Spiel auf einen Blick

Duell SC Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach Datum Freitag, 5. Juni 2020 - 20.30 Uhr Ort Schwarzwaldstadion, Freiburg (Breisgau) Zuschauer Keine (Geisterspiel)

SC Freiburg vs. Gladbach heute live im TV sehen: So geht's

SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach, so lautet das Freitagsspiel der Bundesliga. Doch wo werden die vollen 90 Minuten heute live im Fernsehen gezeigt?

Das ist gar keine so einfache Frage, denn die Übertragungen im Free-TV, diese gibt es seit wenigen Jahren schon nicht mehr. Kein deutscher Free-TV-Sender hält die Rechte an der Bundesliga in dieser Saison, da alle Rechte bei Sky und DAZN liegen. Wie sieht es bei SC Freiburg vs. Gladbach heute live aus?

SC Freiburg vs. Gladbach heute live? Sky zeigt die Bundesliga folgendermaßen im TV:

alle Samstagsspiele um 15.30 Uhr als Einzelspiel und in der Konferenz

alle Samstagsspiele um 18.30 Uhr

alle Sonntagsspiele um 15.30 Uhr und 18.00 Uhr

SC Freiburg vs. Gladbach heute live? DAZN zeigt die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM:

alle Freitagsspiele um 20.30 Uhr

alle Sonntagsspiele um 13.30 Uhr

alle Montagsspiele um 20.30 Uhr

Da Sky an diesem Freitag nicht mit von der Partie ist, läuft die Begegnung SC Freiburg vs. Gladbach heute nicht live im TV. Doch eine Alternative gibt es dennoch, wie Ihr die Partie in voller Länge auf einem Fernsehbildschirm anschauen könnt. Mehr dazu im nächsten Abschnitt.

SC Freiburg vs. Gladbach heute im LIVE-STREAM sehen: Alle Infos

SC Freiburg vs. Gladbach heute live im TV sehen, das klappt schon einmal nicht. Doch dagegen kommen die vollen 90 Minuten heute im LIVE-STREAM. Wie das geht, was Ihr tun müsst und alles weitere, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

SC Freiburg vs. Gladbach heute live im Stream von DAZN schauen

Der Ismaninger Streamingsender DAZN hält die Rechte an der Bundesliga, wenn ein Spiel am Freitagabend stattfindet - das habt Ihr im oberen Abschnitt bereits gelesen.

Damit wird das Duell von Gladbach beim SC Freiburg beim Streamingkanal gezeigt, der alle seine Events im LIVE-STREAM ausstrahlt.

Die Übertragung aus dem Breisgau beginnt am Freitagabend gegen 20.15 Uhr. Das DAZN-Team ist für Euch vor Ort und hat die vollen 90 Minuten von Gladbach beim SC Freiburg am Freitag live im Stream parat.

SC Freiburg vs. Gladbach heute im LIVE-STREAM von DAZN: Die Details

Vorberichte: Ab 20.15 Uhr

Anstoß: 20.30 Uhr

Moderator: Daniel Herzog

Kommentator: Uli Hebel

Experte: Sebastian Kneißl

DAZN könnt Ihr mit dem Gratismonat kostenlos sehen, wenn Ihr noch kein Kunde beim Ismaninger Dienst seid.

In 30 Tagen testet Ihr den Service des Senders, indem Ihr Euch zahlreiche LIVE-STREAMS anschaut und schaut, ob genug für Euch dabei ist. Nach Ende der Testphase entscheidet Ihr dann, ob Ihr Kunde bleiben wollt oder Euch die 11,99 Euro pro Monat / 119,99 Euro pro Jahr zu teuer sind.

Alle Informationen zur Anmeldung auf DAZN findet Ihr hier.

SC Freiburg vs. Gladbach heute im LIVE-STREAM auf Sky Go oder Sky Ticket schauen?

Um dies noch einmal klar zu formulieren: SC Freiburg vs. Gladbach heute live im Stream von Sky Go oder Sky Ticket sehen, ist leider nicht möglich.

Das Duell der beiden Bundesligisten findet heute Abend statt, alles, was am Freitag ausgespielt wird, ist Sache von DAZN.

Sky Go und Sky Ticket sind dann am Samstag wieder im Einsatz und zeigen die Bundesliga live im TV und LIVE-STREAM.

SC Freiburg vs. Gladbach heute live sehen: Wo kommen nach Schlusspfiff die Highlights?

Ihr habt das Spiel SC Freiburg vs. Gladbach heute live im TV und LIVE-STREAM verpasst? Dann hat DAZN auch nach dem Spiel einen Top-Service für Euch.

Der Sender strahlt die Highlights rund 40 Minuten nach Abpfiff auf der Plattform DAZN aus. Und das auch noch kostenlos, mit dem Gratismonat.

Alle DAZN-Abonnenten können das Video anschließend jederzeit auf Abruf anschauen. Einzige Voraussetzung hierfür ist eben jene Mitgliedschaft beim Streaming-Dienst.

SC Freiburg vs. Gladbach heute live: Die Aufstellung beider Teams

Hier erscheint gegen 19.30 Uhr die Mannschaftsaufstellung des SC Freiburg und die der Gladbacher.

SC Freiburg vs. Gladbach heute live im TICKER: Hier geht's kostenlos

Ihr habt kein DAZN-Abonnement, wollt aber dennoch wissen, was zwischen dem SC Freiburg und Gladbach so passiert? Dann seid Ihr mit dem LIVE-TICKER von Goal an der richtigen Adresse.

Goal beginnt um 19.45 Uhr mit den Vorberichten im Ticker und verrät Euch ab 20.30 Uhr, was in Freiburg so passiert. Der LIVE-TICKER zu Freiburg vs. Gladbach ist kostenlos.

SC Freiburg vs. Gladbach heute live: Die Übertragungsmöglichkeiten auf einen Blick