SC Freiburg vs. FC Bayern München heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Bundesliga in der Übertragung

Am Samstagnachmittag (02. April 2022) empfängt der SC Freiburg zuhause den FC Bayern München. Das Bundesligaspiel wird um 15:30 Uhr im Europa-Park-Stadion in Freiburg angepfiffen.

Beide Teams erlitten in den letzten zehn Spielen nur eine Niederlage - und während der FC Bayern dadurch weiterhin auf Platz eins der Liga steht, konnte sich Freiburg immerhin auf den fünften Rang schieben und ist damit mittendrin im Europa-Geschäft. Wie sich die Truppe von Christian Streich nun gegen Bayern München schlägt, erfahren wir dann ab 15:30 Uhr.

Alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM gibt es hier bei GOAL.

SC Freiburg vs. FC Bayern München heute live: Das Spiel im Überblick

Begegnung SC Freiburg vs. FC Bayern München Wettbewerb Bundesliga Anpfiff 2. April - 15.30 Uhr Spielort Europa-Park-Stadion (Freiburg)

SC Freiburg vs. FC Bayern München heute live: Gibt es eine TV-Übertragung?

Ja die gibt es, allerdings nicht im frei empfangbaren Fernsehen. Verantwortlich für die Übertragung der Samstagsspiele der Bundesliga ist der Pay-TV-Sender Sky. Nur dort könnt Ihr also die vollen 90 Minuten live sehen. Wie der Begriff des Bezahlsenders schon verrät, ist das Zusehen bei Sky nicht umsonst. Um Zugriff auf die Inhalte zu bekommen, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Dabei könnt Ihr aus unterschiedlichen Paketen auswählen, die Euch unterschiedliche Programminhalte von Sky freischalten. Welches Paket Ihr für die Bundesliga braucht und was das kostet, könnt Ihr hier noch einmal genauer nachlesen.

Wenn Ihr dann über ein gültiges Abo verfügt, könnt Ihr auf Sky Sport Bundesliga 2 schließlich ab 15:30 Uhr die Partie Freiburg vs. Bayern München live mit Kommentator Martin Groß verfolgen. Auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 1 ist dann die Konferenz mit den anderen Spielen am Samstagnachmittag zu sehen.

SC Freiburg vs. FC Bayern München heute live: Das Spiel per LIVE-STREAM sehen

Natürlich habt Ihr auch die Möglichkeit, die Begegnung per LIVE-STREAM zu sehen. Dafür stehen Euch sogar zwei unterschiedliche Optionen zur Verfügung.

SC Freiburg vs. FC Bayern München heute live: Der LIVE-STREAM von Sky Go

Der direkte LIVE-STREAM-Dienst von Sky nennt sich Sky Go. Die Zugangsdaten dafür erhaltet Ihr direkt, wenn Ihr ein gültiges Sky-Abo abschließt. Also könnt Ihr Euch dann einfach dort anmelden und den LIVE-STREAM bei Sky Go verfolgen. Voraussetzung dafür sind natürlich wie erwähnt ein gültiges Abo sowie ein internetfähiges Gerät. Genaueres zu Sky Go findet Ihr hier.

SC Freiburg vs. FC Bayern München heute live: Mit dem Sky Ticket im LIVE-STREAM dabei sein

Die zweite Möglichkeit stellt das Sky Ticket dar. Dabei könnt Ihr aus unterschiedlichen Tickets auswählen. Mit dem Supersport-Ticket seht Ihr dann die 1. und 2. Bundesliga, Premier League und alle Spiele des DFB-Pokals live. Das Ganze gibt es schon für 29,99 Euro pro Monat im Monatsabo oder für 19,99 Euro monatlich im Jahresabo. Mehr Infos zum Sky Ticket könnt Ihr noch einmal hier nachlesen.

SC Freiburg vs. FC Bayern München heute live: Der LIVE-TICKER für die Partie

Ihr könnt nicht live vor dem Bildschirm mitfiebern? Kein Problem, mit dem LIVE-TICKER von GOAL können wir Abhilfe schaffen. Dort bekommt Ihr sofort mit, wenn auf dem Rasen etwas passiert. Egal ob Tor, Auswechslung oder Gelbe Karte, Ihr werdet nahezu in Echtzeit informiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER für die Partie SC Freiburg vs. FC Bayern München

SC Freiburg vs. FC Bayern München heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.