SC Freiburg unterliegt Eintracht Frankfurt mit 0:2 - die Bundesliga im TICKER zum Nachlesen

Eintracht Frankfurt kommt in der Bundesliga allmählich ähnlich gut wie in der Europa League in Schwung. Die Hessen feierten durch ein 2:0 (2:0) beim drittplatzierten Überraschungsteam SC Freiburg ihren zweiten Sieg in Folge. Durch ihren erst dritten Saisonerfolg klopft die international noch unbesiegte Mannschaft von Eintracht-Trainer Oliver Glasner an die Tür zur oberen Tabellenhälfte.

Freiburg hingegen ist nach seinem imponierenden Saisonstart offenbar vorerst außer Tritt geraten. Die zweite Saisonniederlage nacheinander durch die Tore von Jesper Lindström (34.) und Filip Kostic (43.) bedeutete für das Team von Trainer Christian Streich auch das Ende ihrer Heimserie von zuvor saisonübergreifend neun Spielen in Folge ohne Niederlage.

SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-TICKER: Das Bundesligaspiel im Überblick

SC Freiburg - Eintracht Frankfurt Endstand: 0:2 Tore 0:1 Lindström (34.), 0:2 Kostic (43.) Aufstellung Freiburg Flekken - Gulde, Lienhart, Schlotterbeck (46. Schade) - Kübler (85. Weißhaupt), Höfler, Eggestein (69. Haberer), Günter - Grifo (90. Demirovic), Jeong (69. Sallai), Höler Aufstellung Frankfurt Trapp - Ndicka, Hasebe, Tuta - Chandler (65. Toure), Sow (73. Rode), Jakic, Kostic - Kamada, Lindström (74. Ache) - Borre (85. Ilsanker) Gelbe Karten Chandler (SGE, 49.), Tuta (SGE, 53.), Toure (SGE, 69.), Trapp (SGE, 73.)

SCHLUSSPFIFF | SC Freiburg - Eintracht Frankfurt | Endstand: 0:2

90.+2 | Freiburg schafft es nochmals in den Sechzehner. Rechts in der Box probiert es Roland Sallai mit einem Linksschuss. Der aber bleibt hängen. Mehr als eine Ecke gibnt es nciht - und die verpufft im Anschlsus ertraglos.

89. Minute | Minute um Minute verrinnt. Wo sollen jetzt noch zwei Freiburger Tore herkommen? Es liegt nicht einmal ein Treffer in der Luft.

87. Minute | Eine Freiburger Schlussoffensive deutet sich gerade nicht an. Die Eintracht verteidigt sich clever. Und so sehr Christian Streich seine Männer von draußen antreibt, dem SC fällt zu wenig ein.

85. Minute | Christian Streich nimmt Lukas Kübler raus und schickt Noah Weißhaupt ins Gefecht. Naturgemäß ist das ein offensiver Wechsel.

85. Minute | Auf beiden Seiten wird nochmals getaucht. Bei den Gästen macht Rafael Borre zugunsten von Stefan Ilsanker Platz. Das geht deutlich in Richtung Absicherung.

84. Minute | Anschließend schwimmt sich die Eintracht wieder frei. Angesichts des Zwei-Tore-Polsters schaut es jetzt immer besser aus für die Männer von Oliver Glasner.

82. Minute | Dann werden die Breisgauer doch wieder nachdrücklicher. Christian Günter führt links in der Box den Ball, spielt den flach und scharf in Richtung des zweiten Pfostens. Dort steht Evan Ndicka und klärt.

80. Minute | Frankfurt igelt sich nicht nur hinten ein, die Hessen schieben vielmehr immer wieder hinten raus, geraten so nicht ernsthaft unter Druck.

78. Minute | Dann fährt die Eintracht einen Konter. Auf dem rechten Flügel hat Rafael Borre viel Platz, zieht zur Mitte in den Sechzehner. Der Flachpass in die Mitte findet aber keinen Mitspieler, da arbeitet der Gegner stark und mit genügend Leuten nach hinten, um zu klären.

76. Minute | Seit geraumer Zeit werden die Gastgeber nicht mehr zwingend. So sehr sich die Freiburger bemühen, es fehlt die Torgefahr. Der Sport-Club muss noch mindestens eine Schippe drauflegen und zunehmend mehr riskieren.

74. Minute | Wechsel bei Frankfurt: Ache kommt für Lindström

73. Minute | Wechsel bei Frankfurt: Rode kommt für Sow

73. Minute | Gelbe Karte für Trapp (SGE)

73. Minute | Wegen Meckerns holt sich Kevin Trapp seine zweite Gelbe Karte in dieser Bundesligasaison ab.

70. Minute | Nach einer Flanke von Christian Günter bemüht sich Lucas Höler im Getümmel um den Abschluss. Kevin Trapp aber lässt sich nicht überwinden.

69. Minute | Von der linken Seite stürmt Christian Günter in Richtung Sechzehner und wird unfair von Almamy Toure gestoppt. Der gerade eingewechselte Frankfurter fängt sich seine erste Gelbe Karte der laufenden Saison ein.

69. Minute | Wechsel bei Freiburg: Haberer kommt für Eggestein

#SCFSGE 0:2 (69.)

Haberer und Sallai für Eggestein und Jeong - auf geht's Jungs! — SC Freiburg (@scfreiburg) November 21, 2021

69. Minute | Wechsel bei Freiburg: Sallai kommt für Jeong

69. Minute | Gelbe Karte für Toure (SGE)

68. Minute | Frankfurt schafft sich Entlastung. Rafael Borre sucht aus der zweiten Reihe den Abschluss. Dem Rechtsschuss fehlt es gehörig an Präzision.

66. Minute | Nun bekommen die Hessen eine Situation nicht klar geklärt. Maximilian Eggestein legt quer ab zu Lucas Höler. Der hat nicht die Ruhe, schießt mit dem rechten Fuß aus etwa 15 Metern links am Tor vorbei.

65. Minute | Wechsel bei Frankfurt: Toure kommt für Chandler

65. Minute | Jetzt greift Oliver Glasner erstmals aktiv ins Geschehen ein, nimmt Timothy Chandler aus dem Spiel, um Almamy Toure bringen zu können.

62. Minute | In der Tat hat die Behandlungsunterbrechung eben für einen kleinen Bruch gesorgt. Es geht nun deutlich verhaltener zu. In erster Linie zeigen sich die Freiburger bemüht, sind wegen des Rückstandes natürlich auch gezwungen, mehr zu tun.

59. Minute | Dann wird Makoto Hasebe im Gesicht getroffen, sitzt auf dem Rasen und muss behandelt werden. Dadurch kehrt nach den turbulenten Minuten etwas Ruhe ein. Der Japaner wird in jedem Fall weiterspielen können.

57. Minute | Sofort greifen nun wieder die Gäste an. Den nächsten gefährlichen Rechtsschuss setzt Daichi Kamada in leicht nach rechts versetzter Position ab. Der Ball zischt knapp am langen Eck vorbei.

57. Minute | Dann wieder der Sport-Club. Halblinks in der Box kommt Vicenzo Grifo zum Rechtsschuss. Kevin Trapp kann nichts mehr ausrichten. Kurz vor der Torlinie steht aber noch Tuta, der in allerhöchster Not rettet.

56. Minute | Jetzt nimmt die Partie richtig Fahrt auf. Es geht rauf und runter. Die Hessen befinden sich im Vorwärtsgang. Jesper Lindström schießt mit dem rechten Fuß aufs linke Eck. Mark Flekken pariert stark.

55. Minute | Woo-yeong Jeong flankt von der rechten Seite. Der Ball springt gefährlich durch den Sechzehner. Auf Höhe des zweiten Pfostens klärt Timothy Chandler für die Gäste per Kopf.

54. Minute | Links in der Box taucht Vincenzo Grifo auf, lässt sich zunächst fallen, um einen Elfmeter zu schinden. Da gibt es überhaupt keine Berührung mit Timothy Chandler. Der italienische Nationalspieler gibt sein Vergehen aber umgehend zu und kommt so um die Gelbe Karte für diese Schwalbe herum.

53. Minute | Kevin Schade macht ordentlich Betrieb. Der eingewechselte Freiburger zwingt nun Tuta zu einem Foul, was dem Eintracht-Verteidiger die erste Gelbe Karte der Saison einbringt.

53. Minute | Gelbe Karte für Tuta (SGE)

51. Minute | Von der linken Seite tritt Vincenzo Grifo einen Freistoß mit dem rechten Fuß und Zug zum Tor. Nicolas Höfler geht der Hereingabe gut entgegen und verlängert per Kopf. Die Kugel klatscht an den linken Pfosten. Für Kevin Trapp hätte es da überhaupt nichts zu halten gegeben.

49. Minute | Gelbe Karte für Chandler (SGE)

49. Minute | Mit einem starken Antritt treibt Jesper Lindström das Frankfurter Spiel durchs Mittelfeld an, steckt dann wunderbar zu Rafael Borre durch. Rechts in der Box zieht der Stürmer ab und scheitert mit seinem Rechtsschuss an Mark Flekken.

47. Minute | Mit einem starken Antritt treibt Jesper Lindström das Frankfurter Spiel durchs Mittelfeld an, steckt dann wunderbar zu Rafael Borre durch. Rechts in der Box zieht der Stürmer ab und scheitert mit seinem Rechtsschuss an Mark Flekken.

46. Minute | Ohne personelle Veränderungen schickt Oliver Glasner seine Mannschaft in den zweiten Spielabschnitt.

#SCFSGE 0:2 (46.)

Weiter geht's mit einem Wechsel: Kevin Schade kommt für Nico Schlotterbeck. — SC Freiburg (@scfreiburg) November 21, 2021

46. Minute | Zur Pause tauscht Christian Streich. Nico Schlotterbeck bleibt in der Kabine. Dafür spielt fortan Kevin Schade.

46. Minute | Wechsel bei Freiburg: Schade kommt für Schlotterbeck

46. Minute | Weiter geht's, die zweite Halbzeit läuft!

Halbzeit | Unerwartet und überraschend deutlich liegt der SC Freiburg im Bundesligaheimspiel gegen Eintracht Frankfurt nach 45 Minuten mit 0:2 zurück. Dieses Ergebnis gab der Spielverlauf nicht her. Insgesamt hatten die Hausherren etwas mehr vom Spiel, legten irgendwann auch mehr Zielstrebigkeit an den Tag. Sicherlich ist die Frankfurter Führung auch nicht vollends unverdient, doch zwei Tore Differenz sind doch etwas viel. Das hatten die Gäste ihrer Effizienz zu verdanken. Aus drei nennenswerten Aktionen zum Tor machten die Jungs von Oliver Glasner ihre Treffer. In beiden Fällen jedoch war eine gehörige Portion Glück im Spiel.

HALBZEIT | SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-TICKER | Pausenstand: 0:2

45. Minute | Soeben läuft die reguläre Spielzeit des ersten Durchgangs ab. Eine Minute soll es noch obendrauf geben.

43. Minute | Aus dem linken Halbfeld tritt Filip Kostic einen Freistoß mit dem linken Fuß und Zug zum Tor. Mittig im Sechzehner bemüht sich einzig Tuta ernsthaft um die Flanke, verfehlt den Ball aber wie alle anderen. Die Kugel setzt einmal auf, landet am linken Innenpfosten und springt von dort in die Maschen. Mark Flekken schaut verdutzt drein. Für den Serben ist das der dritte Saisontreffer in der Bundesliga.

43. Minute | TOOOOOOOOOOOOOOR für Frankfurt! Kostic trifft zum 0:2

TOR! TOR! TOR! TOR! TOR! TOR! TOR! TOR! TOR! TOR! — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) November 21, 2021

40. Minute | Von seiner linken Seite spielt Filip Kostic den Kollegen Daichi Kamada an. An der Strafraumgrenze und in ziemlich zentraler Position zieht der Japaner ab und verfehlt mit seinem Rechtsschuss den Kasten von Mark Flekken.

36. Minute | Freiburg bemüht sich wütend um eine Reaktion. Jeong Woo-Yeong kommt allerdings nur unter starker Bedrängnis zum Abschluss, vermag seinen Rechtsschuss aber nicht gut genug zu platzieren, weshalb Kevin Trapp keine Probleme bekommt.

34. Minute | Die Gäste bleiben dran, spielen sich erneut an den Sechzehner heran. Kristijan Jakic dringt in die Box ein. Lukas Kübler greift störend ein, spitzelt die Kugel damit aber unglücklich vor die Füße von Jesper Lindström, der die Pille mit dem rechten Fuß ins rechte Eck bugsiert und sein erstes Bundesligator überhaupt erzielt.

34. Minute | TOOOOOOOOOOOOOOOOR für Frankfurt! Lindström trifft zum 0:1

Da ist die Führung! Etwas glücklich kommt der Ball in den Strafraum zu @jobbe2902, der das vor dem Kasten eiskalt macht. Führung!

–––––

⏰ 34. | #SCFSGE 0:1 | #SGE pic.twitter.com/7J3L84n28U — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) November 21, 2021

33. Minute | Über Rafael Borre und Daichi Kamada kombinieren sich die Hessen rechts in den Strafraum. Von dort findet der Japaner für seinen flachen Pass in die Mitte aber keinen Abnehmer.

30. Minute | Jetzt erarbeiten sich die Jungs von Christian Streich innerhalb kurzer Zeit ihre ersten beiden Eckbälle. Beide ziehen allerdings keinen nennenswerten Ertrag nach sich.

28. Minute | Insgesamt erlangen die Gastgeber jetzt schon deutlich mehr Spielanteile. Und zusammen mit den besseren Szenen in Richtung Tor darf der Tabellendritte inzwischen durchaus als die bessere Mannschaft angesehen werden.

Halbe Stunde rum. Die Eintracht hat gut begonnen, zuletzt ist Freiburg aber stärker geworden.



Weiter dagegen halten!

–––––

⏰ 30. | #SCFSGE 0:0 | #SGE pic.twitter.com/Rj3uKwqtgz — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) November 21, 2021

25. Minute | Kurz darauf meldet sich die Eintracht wieder zur Wort. Kristijan Jakic feuert aus der zweiten Reihe. Der Rechtsschuss fliegt mittig auf die Kiste zu und wird von Mark Flekken ohne Mühe pariert.

23. Minute | Mit spürbar mehr Nachdruck gehen die Breisgauer zu Werke, nehmen den gegnerischen Sechzehner verstärkt ins Visier. Von der linken Seite flankt Vincenzo Grifo mit dem rechten Fuß. Kevin Trapp ist erneut gefordert, wehrt mit der linken Hand ab. Für den Abpraller steht kein Freiburger in der richtigen Position bereit.

21. Minute | Nachdem die Gäste das Geschehen mal eine Zeit lang bestimmt haben, geben nun die Freiburger klar den Ton an. So bleibt das in der Summe eine völlig offene Angelegenheit. Allerdings entwickelt der Sport-Club jetzt sichtlich mehr Zielstrebigkeit.

#SCFSGE 0:0 (19.)

Fast das 1:0! Höler mit dem Flachschuss - leider hält Trapp stark... — SC Freiburg (@scfreiburg) November 21, 2021

19. Minute | Jetzt wird es erstmals richtig gefährlich. Von links ausgehend, kombinieren sich die Hausherren in den Sechzehner. Lukas Kübler spielt den flachen Querpass zu Lucas Höler. Dieser schießt aus etwa 1´4 Metern direkt mit dem rechten Fuß. Kevin Trapp muss sich strecken und pariert den Flachschuss aufs linke Eck gut.

18. Minute | Von der rechten Seite flankt Lukas Kübler. Auf Höhe des zweiten Pfostens holt sich Vincenzo Grifo den Kopfball, bekommt aus etwa sieben Metern allerdings nicht genug Druck hinter seinen Abschluss. So fängt Kevin Trapp die Kugel sicher.

15. Minute | Dann erarbeitet sich die Eintracht einen zweiten Eckstoß, den Jesper Lindström von der linken Seite mit dem rechten Fuß in die Mitte tritt. Manuel Gulde klärt für Freiburg per Kopf.

13. Minute | Zumindest an Intensität und auch an Tempo legt das Spiel jetzt ein klein wenig zu. Dabei geht es über die Maßen ausgeglichen zu.

11. Minute | Auf der Gegenseite schaffen es die Gäste erstmals in den Sechzehner. Rechts in der Box geht Jesper Lindström nicht entschlossen genug zu Werke, spielt den Ball etwas halbherzig zur Mitte. Mark Flekken wehrt ohne Probleme zur Ecke ab, die in der Folge nichts einbringt.

10. Minute | Aus der zweiten Reihe probiert es nun Jeong Woo-Yeong. Der Südkoreaner lässt auch bei diesem Linksschuss gehörig die nötige Präzision vermissen.

8. Minute | Jetzt verzeichnen die Gastgeber eine erste Abseitsposition. Bei einem langen Ball von Torwart Mark Flekken befindet sich Lucas Höler in der verbotenen Zone.

6. Minute | So richtig Fahrt nimmt die Partie im weiteren Verlauf nicht auf. Somit ist auf den Rängen des ausverkauften Europa-Park Stadions mehr los als unten auf dem Rasen.

4. Minute | Nun beteiligen sich auch die Frankfurter. Ganz so weit kommen die Hessen aber nicht, denn Rafael Borre wird wegen einer Abseitsposition beim Zuspiel von Daichi Kamada zurückgepfiffen.

2. Minute | Ein erstes Bestreben, etwas nach vorn unternehmen zu wollen, geht von den Hausherren aus. In der Tat führt das zu einem Schussversuch von Jeong Woo-Yeong, der mit dem linken Fuß allerdings deutlich zu hoch zielt.

Anpfiff | Los geht's! Das Duell zwischen Freiburg und Frankfurt läuft.

Vor Beginn | Kurz vor dem Anpfiff schauen wir auf das Unparteiischengespann. Mit der Spielleitung wurde Florian Badstübner betraut. Der 30-jährige Referee kommt zu seinem 15. Einsatz im deutschen Fußball-Oberhaus. Unterstützung bieten die Assistenten Markus Schüller und Philipp Hüwe an. Als vierter Offizieller verrichtet Michael Bacher seinen Dienst zwischen den Trainerbänken.

Vor Beginn | In der vergangenen Spielzeit gab es in den direkten Duellen für Freiburg lediglich einen Punkt. Den fuhren die Breisgauer beim 2:2 zu Hause ein. In der Saison davor gewann der Sport-Club sein Heimspiel im November 2019 mit 1:0. Der letzte Frankfurter Sieg in Freiburg liegt noch gut ein Jahr länger zurück, den gab es im August 2018 (2:0).

Vor Beginn | Aufseiten der Eintracht wird man froh sein, auswärts antreten zu dürfen. Während nämlich in der Bundesliga noch gar kein Heimsieg gelang, fuhren die Hessen in der Fremde vier Zähler mehr ein. Zuletzt gab es einen 2:1-Erfolg in Fürth. Doch die letzte Pleite setzte es auch auf Reisen - Ende Oktober in Bochum (0:2). Wettbewerbsübergreifend stehen für die Adlerträger aktuell drei Partien ohne Niederlage zu Buche. Natürlich hat das auch mit der Europa League, wo es für den dortigen Tabellenführer der Gruppe D deutlich besser läuft als auf nationaler Ebene.

Vor Beginn | Ihre starke Saison haben die Breisgauer einer famosen Defensivleistung zu verdanken. Mit lediglich neun Gegentreffern stellt man die beste Abwehr der Bundesliga. In vier Partien stand die Null. Zu Hause fing man sich nie mehr als ein Gegentor ein und blieb dabei gänzlich ungeschlagen. Die letzte Heimpleite geht auf Anfang März zurück, als gegen RB Leipzig 0:3 verloren wurde. Seither ist man in neun Pflichtheimspielen unbezwungen.

Vor Beginn | Mit Blick auf die Tabelle offenbart sich uns, dass die Spitzenmannschaft aus Freiburg als Dritter den Vierzehnten zu Gast hat. Zehn Punkte liegen zwischen beiden Mannschaften. Und während sich der Sport-Club in Champions-League-Regionen tummelt, beträgt das Frankfurter Polster zum Relegationsplatz lediglich zwei Zähler.

Vor Beginn | Auf Seiten der Gäste gibt es zwei Umstellungen. Anstelle des angeschlagenen Martin Hinteregger (nicht im Kader) und des auf die Bank beorderten Erik Durm rücken Makoto Hasebe und Timothy Chandler in die Frankfurter Anfangsformation.

Vor Beginn | Für Eintracht Frankfurt laufen anfangs folgende elf Spieler auf: Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Chandler, Sow, Jakic, Kostic - Kamada, Lindström - Borre.

Vor Beginn | Im Vergleich zum letzten Pflichtspiel vor der Länderspielpause nimmt Christian Streich überhaupt keine Veränderungen vor, schickt die Freiburg Startelf in der Zusammensetzung vom Spiel in München auf den Rasen.

Vor Beginn | Zu Beginn unserer Berichterstattung interessieren uns die personellen Fragen des Nachmittags und dabei zunächst die beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. Der SC Freiburg stellt sich der heutigen Aufgabe in dieser Besetzung: Flekken - Gulde, Lienhart, Schlotterbeck - Kübler, Eggestein, Höfler, Günter - Jeong, Grifo - Höler.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 12. Spieltages zwischen dem SC Freiburg und Eintracht Frankfurt.

SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Freiburg:

Flekken - Gulde, Lienhart, Schlotterbeck - Kübler, Höfler, Eggestein, Günter - Grifo, Jeong, Höler

Frankfurt setzt auf folgende Aufstellung:

Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Chandler, Sow, Jakic, Kostic - Kamada, Lindström - Borre

SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Der Sport-Club Freiburg gewann nur eins der vergangenen acht Bundesliga-Duelle mit Eintracht Frankfurt (4U 3N): mit 1-0 zu Hause im November 2019. Von den vorherigen fünf Duellen hatten die Breisgauer noch vier gewonnen (1N).

Eintracht Frankfurt gewann nur eins der vergangenen neun Bundesliga-Gastspiele beim Sport-Club Freiburg (5U 3N): mit 2-0 im August 2018. Von den ersten acht Bundesliga-Gastspielen im Breisgau hatte die SGE noch drei gewonnen (5N).

Eintracht Frankfurt blieb in über der Hälfte der 17 Bundesliga-Gastspiele beim Sport-Club Freiburg torlos (9 von 17, das sind 53%) – bei keinem anderen Team, bei dem die SGE in ihrer BL-Historie mindestens fünf Mal auswärts antrat, kommt Frankfurt auf so einen hohen Anteil an torlosen Spielen.

Der Sport-Club Freiburg blieb zuletzt in neun Bundesliga-Heimspielen in Folge unbesiegt (5S 4U) und könnte gegen Frankfurt den Vereinsrekord im Oberhaus einstellen – 10 ungeschlagene BL-Heimspiele in Folge gelangen bislang nur in den ersten 10 Heimspielen unter Christian Streich im Jahr 2012.

Der Sport-Club Freiburg holte 11 Punkte aus seinen ersten fünf Bundesliga-Heimspielen dieser Saison, mehr waren es nur 2016/17 (12). Trotz der ersten Saisonniederlage gegen den FC Bayern ist es für die Breisgauer mit 22 Punkten nach 11 Partien nach wie vor die beste Zwischenbilanz ihrer Vereinshistorie.

Eintracht Frankfurt gewann zwei der vergangenen drei Bundesliga-Gastspiele (1N), das sind mehr Siege als in den neun Gastspielen zuvor zusammen (1). Acht ihrer 12 Punkte holte die SGE in dieser BL-Saison auswärts – kein Team kommt in dieser BL-Saison auf einen höheren Anteil der Auswärtspunkte an der Gesamt-Punktezahl (67%, wie Leverkusen).

Eintracht Frankfurt verlor keins seiner letzten sieben Bundesliga-Spiele gegen Teams, die vor dem Duell unter den Top Drei der Tabelle standen (4S 3U) – kein anderes aktuelles Bundesliga-Team hat aktuell solch eine lange Ungeschlagen-Serie gegen Top-Drei-Mannschaften.

Eintracht Frankfurt schoss die Hälfte seiner 12 Saisontore in der Schlussviertelstunde – anteiliger Ligabestwert, absolut wird das nur von der TSG Hoffenheim noch getoppt (7). Der Sport-Club Freiburg ist indes das einzige Team, welches in dieser BL-Saison noch kein Gegentor in der Schlussviertelstunde zuließ.

Der Sport-Club Freiburg kassierte in dieser Bundesliga-Saison 6.4 Gegentore weniger als anhand des xG-Models zu erwarten gewesen wären (9 statt 15.4) – bei keinem anderen Team ist die Differenz so hoch. Eintracht Frankfurt folgt mit 5.8 Gegentoren weniger (16 statt 21.8) auf Platz zwei.

Für Christian Streich war die Partie gegen den FC Bayern sein 300. Bundesliga-Spiel als Trainer des SC Freiburg – nach Otto Rehhagel (493 für Bremen), Thomas Schaaf (480 für Bremen), Winfried Schäfer (371 für Karlsruhe), Volker Finke (340 für Freiburg) und Hennes Weisweiler (340 für Gladbach) erreichte er erst als sechster Trainer die Marke von 300 BL-Spielen für einen Verein.

SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Freiburg vs. Frankfurt heute ... live im TV DAZN im LIVE-STREAM DAZN im LIVE-TICKER GOAL

SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Zumindest ein paar Tage schaltete Oliver Glasner nach aufreibenden Wochen ab. Ein Besuch in der Heimat, etwas Zeit mit der Familie - das reichte dem Trainer von Eintracht Frankfurt, um sich von allen Zweifeln zu befreien. "Wenn Markus Krösche, unser Vorstand und ich nach vorne schauen, dann sehen wir alle das gleiche Bild", betonte der Österreicher bei seiner Rückkehr an den Main. Es sei "nicht so, dass einer einen Picasso sieht und der andere einen van Gogh".

Doch das Bild, das die Hessen seit dem gewaltigen Umbruch im Sommer abgeben, dürfte kaum jenes sein, das die Verantwortlichen in Frankfurt für die Zukunft vor Augen haben. Noch läuft die Eintracht ihren Ansprüchen in der Liga weit hinterher. Die Leistungen sind dürftig, eine Steigerung dringend notwendig - im Idealfall bereits am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim formstarken SC Freiburg.

"Wir haben uns noch nicht so gefunden, dass man sagen kann, das passt wie die Faust aufs Auge für unseren Kader. Das kreide ich mir an", gab Glasner selbstkritisch im Interview mit der Frankfurter Rundschau zu. Die hohen Erwartungen nach der furiosen Vorsaison sind im Umfeld längst in Ernüchterung umgeschlagen. "Ich hätte mir den Start etwas einfacher gewünscht", sagte er.

Der Druck, das weiß auch Glasner, wird kaum geringer - zwei Siege aus elf Partien sind zu wenig. Und der schmeichelhafte Erfolg beim Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth (2:1) sorgte mit Blick auf die schwache Leistung für mehr Fragen als Antworten. Umso erstaunlicher ist es, dass die Eintracht in Europa von Sieg zu Sieg eilt.

"Es geht nun mal für mich wie für die Spieler darum: Wir müssen liefern. Das ist der Druck, den wir in der Bundesliga aushalten müssen", sagte Glasner, der seine Idee von der "neuen" Eintracht noch nicht auf die Mannschaft übertragen konnte: "Wenn es jemandem zu langsam geht, dann mir. Geduld ist keine Stärke von mir."

Die Gründe sind vielfältig: Der Abgang von Torjäger Andre Silva schmerzt gewaltig, die Neuzugänge enttäuschen und die Abhängigkeit von Linksaußen Filip Kostic ist gewachsen. Statt einer variablen, wie Glasner es sich zunächst erhofft hatte, sehen die Fans meist eine vollkommen durchschaubare Eintracht. Wie der Klub im Winter angesichts der Corona-Verluste und eines großen Kaders auf dem Transfermarkt nachlegen kann, ist offen.

Seinen Wechsel im Sommer bereut Glasner trotzdem nicht - obwohl er statt mit dem VfL Wolfsburg in der Champions League zu spielen, nun mit den Hessen im Tabellenkeller steckt. "Was mich überzeugt hat, ist, dass die Sportliche Führung in eine Richtung geht", sagte er: "Daher war die Entscheidung für die Eintracht genau die richtige."

Quelle: SID

SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick