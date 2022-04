Heute Nachmittag (23. April 2022) ist Borussia Mönchengladbach zu Gast beim SC Freiburg. Die Bundesligapartie wird um 15.30 Uhr im Europa-Park-Stadion angepfiffen.

Freiburg wird nach dem Einzug in das Pokalfinale sicherlich mit einigem Selbstvertrauen antreten. Bei der Borussia läuft es derweil etwas durchwachsener. In der Tabelle rangiert man auf Platz elf und hat mit den internationalen Plätzen nichts zu tun. Ganz im Gegensatz zum SC Freiburg, den man auf Platz fünf wiederfindet. Wer sich schließlich heute Nachmittag durchsetzen kann, erfahren wir dann ab 15:30 Uhr.

SC Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach heute live: Das Spiel im Überblick

Begegnung SC Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach (im LIVE-STREAM bei Sky Ticket) Wettbewerb Bundesliga | 31. Spieltag Anpfiff 23. April - 15.30 Uhr Spielort Europa-Park-Stadion (Freiburg)

SC Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach heute live: Gibt es eine Übertragung im TV?

SC Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach heute live: Wo läuft der LIVE-STREAM?

SC Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Für alle, die nicht live vor dem Bildschirm mitfiebern können, haben wir den LIVE-TICKER von GOAL. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Spielfeld etwas passiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach heute live: Die Opta-Fakten zum Spiel

Der Sport-Club Freiburg feierte beim 6-0 in der Hinrunde gegen Borussia Mönchengladbach den höchsten Sieg seiner Bundesliga-Historie. Bereits nach 25 Minuten führten die Breisgauer mit 5-0 – das war zuvor noch nie einem Auswärtsteam in der BL-Historie gelungen.

Borussia Mönchengladbach gewann nur eins seiner 19 Bundesliga-Gastspiele beim Sport-Club Freiburg: mit 1-0 im März 2002. Seitdem blieben die Breisgauer in 13 Heimduellen in Folge unbesiegt (10S 3U) – Rekord für den SC im Oberhaus gegen einen Gegner, genauso wie die 12 BL-Heimsiege insgesamt gegen die Fohlen.

Der Sport-Club Freiburg musste sich in nur einem der letzten neun Bundesligaspiele geschlagen geben (5S 3U), in diesem Zeitraum verlor nur RB Leipzig kein einziges Mal. Gegen Borussia Mönchengladbach könnte der SCF erstmals seit dem Jahreswechsel 2020/21 wieder drei BL-Siege in Serie feiern (damals sogar 5).

51 Punkte nach 30 Spielen einer Bundesligasaison ist die zweitbeste Zwischenbilanz des Sport-Club Freiburg in der Bundesliga, mehr Zähler nach 30 Spieltagen einer BL-Saison waren es für die Breisgauer nur 1994/95 (59), mehr als die aktuell 14 Siege waren es in einer kompletten BL-Spielzeit zuletzt 2000/01 (15).

Beim 3-0 gegen den VfL Bochum am vergangenen Spieltag der Bundesliga behielt der Sport-Club Freiburg zum 10. Mal in dieser Saison eine Weiße Weste, ligaweit hielten nur die Bayern (11-mal) öfter die Null. Mit nur 34 Gegentoren nach 30 Partien hat Freiburg seinen Vereinsrekord zu diesem Zeitpunkt eingestellt (wie zuvor nur 2000/01).

Nach zuvor noch vier ungeschlagenen Bundesligaspielen (3S 1U) verlor Borussia Mönchengladbach zuletzt mit 1-3 gegen den 1. FC Köln – für die Fohlen war es die 13. Saisonniederlage, so viele wie zum Vergleichszeitpunkt zuletzt 2016/17. Gegen Köln kassierten die Fohlen zum zweiten Mal in dieser Saison drei oder mehr Gegentore vor der Pause, zuvor nur beim 0-6 im Hinspiel gegen Freiburg.

In der Fremde gewann Borussia Mönchengladbach zuletzt zwei Bundesligaspiele in Folge, das sind so viele Auswärtssiege wie in den vorherigen 13 BL-Gastspielen davor zusammen. In diesen beiden Partien spielten die Fohlen jeweils zu null, drei Auswärtssiege in Folge ohne Gegentor gab es für BMG zuletzt im März 1985.

In der laufenden Bundesligasaison erzielte kein Team anteilig so viele Tore nach Standardsituationen wie der Sport-Club Freiburg (43% - 21 von 49). Beim 6-0 im Hinspiel in Mönchengladbach erzielten die Breisgauer als einziges Team in dieser BL-Saison in einer Partie vier Standard-Tore (3 nach Freistoßsituationen, eines nach einem Eckball).

Borussia Mönchengladbach unterbietet seinen Expected-Goals-Wert in der laufenden Bundesligasaison um 14.8 Tore (42 Tore bei 56.8 xG) – keine Mannschaft im Oberhaus kommt auf eine so große negative Differenz zwischen den zu erwartenden und tatsächlich erzielten Treffern (Freiburg +1.2, 49 Tore bei 47.8 xG).

Am vergangenen Bundesliga-Spieltag erzielte Roland Sallai vom Sport-Club Freiburg beim 3-0-Sieg gegen Bochum seinen zweiten Doppelpack in der Bundesliga, zuvor traf er nur im Dezember 2020 gegen Schalke 04 doppelt. Sieben seiner vergangenen acht BL-Tore erzielte der 24-Jährige in Heimspielen.

SC Freiburg vs. Gladbach heute live im TV und STREAM sehen: Der Vorbericht

Trainer Christian Streich vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg rechnet trotz der sehr erfolgreichen Saison im Sommer nicht mit einem umfassenden personellen Aderlass. "Ich habe keinerlei Bedenken, dass es große Veränderungen geben könnte", sagte der 56-Jährige: "Es muss erstmal ein anderer Verein attraktiver sein, wenn sich ein Spieler mit seinem Berater umschaut. Das eine ist das Geld, aber das andere ist das Wohlfühlen und die Perspektive auch drumherum."

Zuletzt waren Gerüchte um einen Wechsel von Nationalspieler Nico Schlotterbeck zu Borussia Dortmund hochgekocht. "Ich glaube, dass sehr viele Jungs sehr zufrieden sind und das sehr zu schätzen wissen, in so einer intakten Mannschaft und so einem intakten Verein ihrem Beruf nachgehen zu können", führte Streich aus. Selbst bei Auswärtsspielen stelle er fest, "dass die Menschen uns zugewandt und nett zu uns sind".

Im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky) müsse sein Team im Kampf um die Champions League sowohl den historischen Einzug ins Finale des DFB-Pokals als auch den 6:0-Erfolg aus dem Hinspiel ausblenden. "Das Ergebnis interessiert mich nicht mehr, das hat mit der Realität jetzt nichts mehr zu tun", sagte der dienstälteste Trainer der Liga. Aber Gladbach werde "diesen Tag sicher vergessen machen wollen".

SC Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Aufstellung Freiburg:

Flekken - Kübler, Lienhart, Schlotterbeck, Günter - Höfler, Eggestein - Sallai, Jeong, Grifo - Demirovic

Aufstellung Gladbach:

Sommer - Lainer, Beyer, Elvedi, Bensebaini - Kone, Neuhaus - Hofmann, Netz - Plea, Embolo