Atletico Madrid: Saul Niguez hat Entscheidung über Zukunft gefällt

Trotz langfristigen Vertrages wird Saul Niguez immer wieder als Abgang gehandelt. Nun dürfen die Fans von Atletico Madrid aber wohl durchatmen.

Mittelfeldspieler Saul Niguez von hat offenbar eine Entscheidung über seine Zukunft gefällt und will beim Tabellenzweiten aus Spaniens bleiben.

"Ja, natürlich bleibe ich", sagte der 24-Jährige in einem Live-Video auf Instagram auf die entsprechende Frage von Kindern aus seiner Stiftung "Academy Saul Niguez Sport". "Ich habe hier einen Vertrag bis 2026 und bis dahin werde ich hierbleiben, dann bin ich 32.“

Saul Niguez stand angeblich vor Wechsel von Atletico zu ManCity

Vor allem und der wurden in den letzten Monaten als mögliche Interessenten für Niguez gehandelt. Zuletzt hatte ESPN berichtet, dass ein Transfer des spanischen Nationalspielers zu ManCity sogar kurz bevorstehe. Der Linksfuß hat bei Atletico eine festgeschriebene Ablöse in Höhe von 150 Millionen Euro.

Niguez war bereits mit 13 Jahren von Stadtrivale Real in den Nachwuchs Atleticos gewechselt, feierte im April 2013 sein Debüt in LaLiga. In der laufenden Saison steht er aktuell bei 42 Pflichtspieleinsätzen (sechs Tore, drei Assists).