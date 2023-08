Wildcard-Antrag: Saudi-Arabien will mit einem Team in die Champions League

Saudi-Arabien will angeblich mit einer Mannschaft in der Champions League vertreten sein und plant einen Antrag auf eine "Wildcard" bei der UEFA.

WAS IST PASSIERT? Einem Bericht des Corriere dello Sport zufolge wollen die saudischen Behörden, dass die Meister der Saudi Pro League ab der Saison 2024/25 an der Champions League teilnehmen können. Sie planen, eine Wildcard vorzuschlagen, die es dem saudischen Meister erlauben würde, an Europas größtem und wichtigstem Vereinswettbewerb teilzunehmen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Saudi-Arabien würde bei der UEFA darauf drängen, das derzeitig vorgesehene Format des Wettbewerbs zu verwerfen und durch ein einheitliches, meisterschaftsähnliches Format mit 36 Mannschaften und acht Spielen für jede Mannschaft vor der K.-o.-Phase zu ersetzen. Dies würde es der UEFA nicht nur ermöglichen, die Anzahl der Partien zu erhöhen, sondern auch die Teilnahme der saudischen Mannschaft zu gestatten.

WIE GEHT ES WEITER? Wenn dieser Vorschlag von der UEFA angenommen wird, könnten Spieler wie Cristiano Ronaldo, Karim Benzema und Neymar wieder in Europa spielen. Außerdem würde dies zweifellos das Profil und das Prestige der saudischen Profiliga auf globaler Ebene weiter steigern.

Es dürfte jedoch eine große Herausforderung für die saudischen Behörden sein, die UEFA davon zu überzeugen, dass eine komplette Überarbeitung des Wettbewerbsformats durchgeführt werden muss.