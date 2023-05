Saudi-Arabien führend in Gaming und E-Sports

In den vergangenen Jahren sind Gaming und E-Sports immer größer geworden.

Die USA, die Niederlande, Hongkong und Südkorea waren schon immer Märkte mit starken Spieleentwicklungs-Unternehmen und spektakulären E-Sports-Szenen.

All diese Nationen können ihren Erfolg auf zwei Hauptelemente zurückführen: eine sehr starke Talent- und eine sehr starke Community-Basis. Im Vergleich dazu ist der Nahe Osten eine Region, in der es sowohl Talente als auch eine große Community gibt, die aber noch nicht als Markt für Gaming oder E-Sports erschlossen wurde.

GOAL

Eine Region mit mehr als 400 Millionen Gamern!

Der Nahe Osten ist eine Region mit mehr als 400 Millionen Spielern, die fußballbegeistert sind. Sie hat eine überdurchschnittliche Kaufkraft, eine gemeinsame Sprache und eine der aktivsten Spielgemeinschaften weltweit.

Diese tollen Eigenschaften haben sie nun zu einer Zielregion für die Steigerung der Einnahmen für Investoren und Andere Organisationen in diesem Bereich gemacht.

GOAL

Die Investoren haben versucht, in den Markt zu gelangen, ohne die Talente voll auszuschöpfen - sondern indem sie nach Möglichkeiten suchen, ihre Präsenz zu vergrößern: die Arabisierung ihrer Inhalte und andere schnelle Erfolge, die ihnen mehr Umsatz bescheren würden.

Hinzu kommt, dass viele der globalen E-Sports-Leader sich nicht an professionelle Spieler in der Region wendeten, und diejenigen, die es taten, zogen nie Veranstaltungen vor Ort in der Region in Betracht. All das wird sich jetzt ändern.

Ankündigung einer nationalen Strategie für Glücksspiel und E-Sport

Im September 2022 kündigte der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman die Nationale Glücksspiel- und E-Sports-Strategie (NGES) an, die einem umfassenden Zehn-Jahres-Investitionsplan zur Entwicklung der gesamten Gaming- und E-Sports-Wertschöpfungskette folgt. Dies war eine Botschaft an alle Gamer in der Region und auf der ganzen Welt. Es zeigt, dass Saudi-Arabien das Potenzial sieht und den Gamern helfen wird, es zu erreichen.

GOAL

Diese Strategie hatte viele Ziele. Sie hat vier Hauptpunkte gesetzt, die, wenn sie erreicht würden, sich auf die gesamte Gaming-Szene auswirken würden. Das Erreichen dieser Ziele würde auch bedeuten, dass alle anderen Unterziele auf einem guten Weg sind. Der erste Indikator des Plans besagt, dass bis 2030 Saudi-Arabien die Heimat von mehr als 250 Glücksspielunternehmen sein soll, die unzählige Karrieremöglichkeiten nicht nur für Gamer in der Region, sondern auf der ganzen Welt bieten.

In der Ankündigung der Strategie heißt es, dass das Land mehr als 39.000 Arbeitsplätze schaffen wird. Der zweite Indikator besagt, dass Saudi-Arabien in den nächsten neun Jahren 30 lokal entwickelte Spiele unter den 300 besten Spielen der Welt hat. Dies bietet nicht nur Möglichkeiten, Talente zu entwickeln und Arbeitsplätze zu schaffen, sondern auch die Möglichkeit, Spiele zu entwickeln, die die Geschichte einer Region und einer Kultur erzählen, die als Wiege der Zivilisation gilt. Zum ersten Mal werden die Geschichten der Region von den Bewohnern der Region selbst erzählt und nicht von anderen, die sie so darstellen, wie sie es für richtig hielten.

GOAL

Was sind die Ziele der Nationalen Strategie für Glücksspiel und E-Sport?

Ziel ist es, beim prozentualen Anzahl der E-Sportler in der Bevölkerung zu den drei führenden Ländern weltweit zu gehören. Das ist ein Zeichen an alle, die sich für diesen Bereich begeistern. Saudi-Arabien ist ein Land, in dem man willkommen ist.

Dies steht in direktem Zusammenhang mit dem vierten und letzten Indikator. Saudi-Arabien hat geschworen, dass es das größte E-Sports-Event der Welt, gemessen an der Gesamtzuschauerzahl, veranstalten wird. Saudi-Arabien will einige der aufregendsten Turniere durchführen, die die Szene bisher gesehen hat.

GOAL

Im Laufe der Jahre werden die Auswirkungen dieser Strategie für alle deutlich zu sehen und zu beurteilen sein, aber das Land hat bei diesen Plänen nicht bei Null begonnen. In den letzten Jahren und während einer der schwierigsten Zeiten in der modernen Geschichte hat Saudi-Arabien die E-Sports-Federation "Gamers Without Borders" gegründet. Das ist die weltweit größte Wohltätigkeitsveranstaltung im E-Sport, bei der innerhalb von drei Jahren mehr als 30 Millionen Dollar gespendet wurden.

Das Land hat auch das ehrgeizige Projekt "Gamers8" organisiert, das weltweit größte Gaming & E-Sports Festival nach Größe und Dauer. Das heißt aber nicht, dass die Preisgelder nicht riesig wären - alles andere als das. Sie waren höher als bei jedem anderen 3rd-Party-Turnier und hatten einige Preisgelder, die ähnlich hoch wie die der Spiele-Herausgeber waren.