Sassuolo-Boss: Barcelona wird Boateng kaufen

Obwohl die Leihe von Kevin-Prince Boateng zum FC Barcelona kein Erfolg war, wollen ihn die Katalanen angeblich kaufen - und sofort wieder abgeben.

Der wird nach Meinung von Giovanni Carnevali, Boss des italienischen Erstligisten Sassuolo, Kevin-Prince Boateng in diesem Sommer fest verpflichten. Boateng war in der Rückrunde der abgelaufenen Saison von den Italienern an die Katalanen verliehen worden. Dabei hatte sich Barca eine Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro zugesichert.

Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Ich denke, dass Barcelona ihn kaufen wird und ihn dann an eine andere spanische Mannschaft abgeben wird. Er wird wahrscheinlich in bleiben", sagte Carnevali der Gazzetta dello Sport. Sportlich gesehen würde ein Kauf Barcelona nicht weiterbringen, denn während seiner Ausleihe blieb Boateng bei nur vier Pflichtspieleinsätzen deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Sassuolo-Boss über Boateng-Rückkehr: "Es ist schwer"

Finanziell gesehen könnte eine Verpflichtung, wie von Carnevali angedeutet, für die Spanier jedoch sinnvoll sein, wenn sie der Ansicht sind, dass sie mit Boateng bei einem Weiterverkauf einen Gewinn machen würden.

Carnevali geht jedenfalls nicht davon aus, dass Barcelona Boateng zu Sassuolo zurückkehren lassen wird. "Ich denke nicht, dass wir ihn hier wiedersehen werden. Es ist schwer", sagte er.