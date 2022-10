Wegen schlechtem Rasen: Lazio-Coach Sarri droht mit Rücktritt

Maurizio Sarri spricht öffentlich davon, Lazio Rom freiwillig zu verlassen. Der Grund dafür ist ziemlich kurios.

Trainer Maurizio Sarri vom italienischen Spitzenklub Lazio Rom hat aus kuriosem Grund mit Rücktritt gedroht. Aus Sicht des 63-Jährigen befindet sich der Rasen des heimischen Stadio Olimpico in einem viel zu schlechten Zustand.

"Ich bin ein Trainer, der für diese Art von Rasen nicht geeignet ist. Also wenn dieser Rasen bleibt, sollte der Verein an einen anderen Coach denken", sagte Sarri.

Sarri: Rasen auch Hauptgrund für Nullnummer gegen Udine

Zugleich machte er den Zustand des Rasens für das triste 0:0 am Sonntag im Heimspiel gegen Udinese Calcio verantwortlich. "Wir hatten es mit dem denkbar schwierigsten Gegner zu tun, einer sehr starken Mannschaft, die drei Spiele in sieben Tagen absolviert hat. Wenn man dann auf diesem Rasen spielt, wird das zu einem großen Problem", führte der Italiener bei DAZN aus.

Die Gesellschaft "Sport e salute", die für den Rasen des Stadio Olimpico zuständig ist, kündigte ein Treffen mit Sarri an. Während der Pause wegen der WM solle der Platz neu gestaltet werden, versprach die Gesellschaft. Neben Lazio trägt auch der Lokalrivale AS Rom seine Heimspiele in der altehrwürdigen Arena aus. Lazio Rom liegt in der Serie A derzeit auf Champions-League-Rang vier.