Sara Däbritz: Alter, Verein, Länderspiele - die deutschen Spielerinnen bei der Frauen-EM 2022

Sara Däbritz ist seit Jahren eine feste Säule der Nationalmannschaft Deutschlands. Mehr Infos zu ihren Vereinen und Erfolgen lest Ihr hier bei GOAL.

Seit 2013 spielt Sara Däbritz regelmäßig für die deutsche A-Nationalmannschaft der Frauen.

Im Zuge der bevorstehenden EM 2022 wollen wir Euch die deutschen Nationalspielerinnen etwas näherbringen. Dabei darf die gebürtig aus Amberg stammende Nationalspielerin natürlich nicht fehlen. Die deutschen Spielerinnen werden auch dieses Mal wieder darum kämpfen, den EM-Titel nach Deutschland zu holen. Zuletzt hatte 2017 die Niederlande den Wettbewerb gewonnen.

GOAL liefert Euch die Infos zu den Vereinen und Länderspielen von Sara Däbritz.

Sara Däbritz bei der Frauen-EM: Alter, Verein, Länderspiele

Sara Däbritz wurde am 15. Februar 1995 in Amberg geboren. Nach Stationen bei der JFG Vilstal und der SpVgg Weiden wechselte sie schließlich in der Winterpause 2011/12 zum SC Freiburg. Ihr erstes Bundesligaspiel absolvierte sie im Februar 2012 gegen den FC Bayern München.

Nach 79 Spielen und zehn Toren für den SC Freiburg wechselte sie schließlich 2015 zum FC Bayern. Dort war sie bis zum Juni 2019 aktiv, machte über 100 Spiele und schoss dabei 36 Tore. 2016 konnte sie mit dem FC Bayern auch die deutsche Meisterschaft gewinnen.

2019 verabschiedete sie sich aus der Bundesliga und wechselte nach Frankreich zu Paris Saint-Germain. Auch dort war sie besonders erfolgreich und konnte in 45 Spielen 15 Tore erzielen. Das war Grund genug, um das Interesse des aktuellen Champions-League-Siegers Olympique Lyon zu wecken. Ab Juli 2022 wird Sara Däbritz dort auf Torejagd gehen.

Seit ihrem A-Nationalmannschaftsdebüt im Jahr 2013 absolvierte Sara Däbritz über 80 Spiele für die deutsche Elf und erzielte dabei 17 Tore. Außerdem war sie für die deutschen Jugendmannschaften aktiv und wurde u.a. U-20 Weltmeister und U-17 Europameister.

Wie man eine EM gewinnt, weiß sie auch. Bereits 2013, als die deutschen Spielerinnen zuletzt eine Europameisterschaft gewinnen konnten, war sie Teil des Teams. Obwohl sie erst 27 ist, hat sie bereits eine Führungsrolle in der Nationalmannschaft übernommen und möchte diese laut eigener Aussage auch nutzen, um für die jüngeren Spielerinnen voranzugehen.

